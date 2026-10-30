Про электрика Петрова

Начальное образование Василий получил в церковноприходской школе в Обояни. В таких школах тогда учились от двух до пяти лет. Потом учился в Харьковском коллегиуме, среднем учебное заведение, где помимо богословия, латыни и древнегреческого языка преподавали математику, инженерное дело, геодезию и даже артиллерию. Полный курс обучения в нем составлял 12 лет. А в 24 года Василий отправился в Санкт-Петербург, где отучился еще три года в Учительской семинарии, тоже среднем учебном заведении, где тогда учились четыре года. Но, не окончив ее, он в 1788 году «по собственному желанию» получил назначение учителем физики и математики в Колыванско-Воскресенское горное училище в Барнауле, где проработал около трех лет. Что, как пишут историки, пошло ему на пользу, потому что он там ознакомился с принципами работы горнорудных механизмов Колыванского медеплавильного завода.