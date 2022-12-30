Бизнес подбил итоги пожара

Владельцы магазинов в торговом центре «Мега Химки» лишились нескольких миллионов рублей оборота в результате простоя, который продлился почти три недели. Многие магазины открылись для посетителей лишь 28 декабря. Пока не работает детская площадка и те точки, которые находились рядом со сгоревших гипермаркетом OBI. Пожар случился 9 декабря, тогда погиб один человек. Могут ли предприниматели требовать компенсаций? И будут ли они это делать? Эти вопросы с бизнесменами обсудила Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Пожар, который вспыхнул утром 9 декабря, почти полностью уничтожил гипермаркет OBI, охватив 18 тыс. кв. м. К счастью для арендаторов «Мега Химки», на здание торгового центра огонь не распространился. Однако его закрыли сразу же, так как на месте работали спецслужбы. В помещение в течение нескольких дней не пускали даже сотрудников торговых точек. Спустя три недели магазины и фудкорт все же открылись.

Потери от простоя в беседе с “Ъ FM” оценил гендиректор сети «Теремок» Михаил Гончаров. При этом, по его словам, проблем с компенсацией возникнуть не должно: «Потери достаточно большие, несколько миллионов рублей оборота. Мы просто привыкли, что это случается, и не ропщем. Мы пересмотрим аренду. Это такая общепринятая практика, когда ее размер корректируется из-за остановки работы ТЦ по тем или иным причинам, то есть нерабочие дни вычитаются из арендной платы».

Всероссийский союз страховщиков оценивал ущерб от пожара в 20-30 млрд руб. Это предварительные данные, окончательных до сих пор нет. Обычно в сумму включают само здание, товар и упущенную прибыль компании. Однако это коснется только OBI, так как имущество арендаторов ТЦ уцелело. Правда, многим из них было жаль лишиться части клиентов в высокий предновогодний сезон. Об этом, в частности, рассказала директор департамента по связям с общественностью компании «Снежная королева» Ольга Демидова:

«Нас эта ситуация не коснулась, наш магазин не пострадал, то есть мы не понесли убытки в чистом виде. Но если говорить о потерях оборота, то, конечно, они есть. В предновогодние дни всегда достаточно активный шопинг, тем более сейчас в нашей сети проходят сезонные предпраздничные акции».

Многие компании даже спустя три недели после пожара воздерживаются от комментариев. Между тем некоторые предприниматели говорят, что оценить потери от простоя им пока не удалось. Так, гендиректор объединенной киносети «Формула Кино», «Синема Парк», «Кино Окко» Алексей Васясин и вовсе не собирается требовать компенсаций от руководства ТЦ: «Сейчас закрытие любого кинотеатра, который находится в хорошей локации, а к Химкам это относится, существенно ударяет по экономике сети. Это большая трагедия для всех, в том числе и для самого торгового центра.

Поэтому мы точно претензии предъявлять не станем.

Если бы это был вопрос халатности, разгильдяйства и так далее со стороны администрации, то мы бы приняли другое решение».

По данным “Ъ”, все самые крупные торговые центры столицы и Подмосковья за год потеряли четверть посетителей. А по сравнению с допандемическим 2019-м разрыв достиг почти 40%.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".