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OBI понес мегаущерб

Покроет ли страховка потери от пожара

Ущерб от пожара в гипермаркете OBI в Химках может оказаться крупнейшим среди подобных объектов в истории России, предварительный размер потерь может составить 20-30 млрд руб. Точные причины инцидента уточняются. Предварительная версия — возгорание произошло в ходе сварочных работ подрядчика ТЦ «Мега», заявили в компании OBI. В МЧС считают так же, поджог в экстренных службах почти полностью исключили.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Источники ТАСС утверждают, что пожар начался после того, как примерно в час ночи 9 декабря сварщики завершили работу и одна из искр попала на деревянную конструкцию, которая начала тлеть. При этом пожарная сигнализация была отключена, чтобы не реагировать на дым от сварки. Ближе к 6 утра рабочие заметили огонь, включили систему автоматического тушения и попытались самостоятельно погасить пламя, но было поздно.

Что горело в подмосковных Химках

Из-за потерянного времени у спасателей не было шансов справиться с огнем, подчеркивает эксперт по пожарной безопасности ассоциации «Союз-01» Константин Калужин: «Такие пожары практически невозможно тушить. Огненную стихию не остановишь, пока все не выгорит. Слишком громадная пожарная нагрузка: там и краски были, и, судя по всему, баллоны с газом. Для пожарных это очень опасный случай. Что касается предпосылок для подобных инцидентов, то у нас с 2016 года по указу президента действуют надзорные каникулы, и внимание к вопросам пожарной безопасности в стране намного снижено. Неудивительно, что у нас часто горят торговые центры и крупные склады.

Если Государственный пожарный надзор раньше этим вопросом занимался, контролировал эту сферу, заставлял владельцев и администрацию коммерческих структур принимать профилактические меры, то сейчас этим вопросом никто не занимается. Тут следует действовать, как во всех западных странах. Этим вопросом должны заниматься страховые компании, нужно им передать полномочия для того, чтобы они могли давать оценку состоянию здания, и, чем хуже в нем пожарная безопасность, тем выше будет соответствующий страховой взнос».

В пресс-службе OBI, в свою очередь, уточнили, что в конце ноября 2022 года в компании проводилась плановая проверка систем пожарной готовности, и специалисты не выявили нарушений. В МЧС же подчеркнули, что в последнее время не инспектировали магазин из-за моратория на проверки бизнеса.

Между тем во Всероссийском союзе страховщиков подсчитали, что ущерб от пожара может составить 20-30 млрд руб., и это крупнейший в стране объем потерь среди подобных объектов. Для сравнения — ущерб от возгорания на складе Ozon в Подмосковье (ЧП произошло 3 августа 2022-го), оценили в 10 мрлд в руб.

Однако даже названная сумма неокончательная, подчеркнул эксперт в сфере страхования Николай Галушин: «Страховая сумма складывается из стоимости самого здания, ценности инженерных коммуникаций, торговых оборудования и запасов. Пока не установлены причины и размер убытка, говорить о какой-то точной сумме, на самом деле, преждевременно. Оценка в 20-30 млрд руб. сделана, исходя из площади здания, которое горело, и сопоставления с убытками, которые понес, например, Ozon, когда у компании сгорел склад в Подмосковье.

Кроме того, нужно учитывать упущенную прибыль за период, когда объект не мог работать по причине страхового случая, а пожар им, конечно, является. Есть также и страхование ответственности перед третьими лицами.

Под это можно, например, подвести машины, которые пострадали на парковке вокруг ТЦ "Мега Химки"».

В OBI сообщили, что все их магазины застрахованы, и компания сейчас занимается точным подсчетом ущерба. Свой российский бизнес немецкая компания продала в июле 2022 года за символический €1. 60% актива получил Йозеф Лиокумович, которого СМИ называли старым другом семьи Хауб, владеющей торговой сетью. Оставшаяся доля перешла группе инвестиционно-строительных компаний MAX.

Как новый владелец планировал развивать OBI

В октябре “Ъ” сообщил, что российская структура намерена сменить название. Однако компания может не справиться с последствиями пожара, допустил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков: «Владельцы бренда OBI не желали, чтобы он оставался в России. То есть нужно было создавать новую узнаваемую марку, ведь для ритейла бренд имеет достаточно большое значение. Если мы посмотрим на опыт реинкарнации McDonald’s, то после переименования объемы продаж в ресторанах сети упали на 15-20%.

Кроме того, до конца нельзя исключать версию поджога. Все-таки сварочные работы, которые проводились в магазине, вряд ли бы привели к каскадным взрывам на расстоянии до 500-700 м. Я уж не говорю о том, что в торговом центре есть система активного тушения.

Это очень серьезная подножка, которая может просто привести бизнес к полному истощению.

Главная опасность не в том, что магазин сгорел. У OBI их целая сеть, и речь в данном случае идет о потери всего 5% оборота, может, чуть больше. Все дело в том, что в прошлом году убытки компании составили порядка 2,5 млрд руб., и новый собственник должен был эти долговые обязательства взять на себя. То есть в текущем году рассчитывать на какую-либо прибыль, как мне кажется, не представляется возможным. Так что менеджмент может просто не справиться с таким ударом, репутационным и финансовым».

Фотогалерея

Пожар в ТЦ «Мега Химки»

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По данным МЧС, сигнализация сработала в 5:58 утра. Возгорание началось в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки»

По данным МЧС, сигнализация сработала в 5:58 утра. Возгорание началось в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Огнем было охвачено около 7 тыс. кв. м, кровля обрушилась на 5 тыс. кв. м

Огнем было охвачено около 7 тыс. кв. м, кровля обрушилась на 5 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В гипермаркете детонировали лакокрасочные материалы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

В гипермаркете детонировали лакокрасочные материалы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По предварительным данным, погиб как минимум один человек. По информации Telegram-канала Mash, тело мужчины нашли на улице с пробитой головой: при эвакуации на него упала металлическая конструкция

По предварительным данным, погиб как минимум один человек. По информации Telegram-канала Mash, тело мужчины нашли на улице с пробитой головой: при эвакуации на него упала металлическая конструкция

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Несколько человек, в том числе пожарные, получили отравления продуктами горения и ожоги

Несколько человек, в том числе пожарные, получили отравления продуктами горения и ожоги

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По данным пресс-службы OBI, в конце ноября в гипермаркете проводилась плановая проверка систем пожарной готовности, в ходе которой не было выявлено нарушений

По данным пресс-службы OBI, в конце ноября в гипермаркете проводилась плановая проверка систем пожарной готовности, в ходе которой не было выявлено нарушений

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В качестве причин пожара рассматривались поджог и короткое замыкание, а также версия о нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ в пристройке к зданию

В качестве причин пожара рассматривались поджог и короткое замыкание, а также версия о нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ в пристройке к зданию

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Позднее в экстренных службах сообщили, что версия поджога не подтверждается. После чего в СКР официально заявили, что к возгоранию в ТЦ «МЕГА Химки» привели неквалифицированные сварочные работы

Позднее в экстренных службах сообщили, что версия поджога не подтверждается. После чего в СКР официально заявили, что к возгоранию в ТЦ «МЕГА Химки» привели неквалифицированные сварочные работы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Из-за конструктивных особенностей здания огонь быстро перекидывался на соседние помещения

Из-за конструктивных особенностей здания огонь быстро перекидывался на соседние помещения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тушении пожара задействованы сотни спасателей из Подмосковья и столицы. В 8:25 мск возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м

В тушении пожара задействованы сотни спасателей из Подмосковья и столицы. В 8:25 мск возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пожару присвоен четвертый уровень сложности

Пожару присвоен четвертый уровень сложности

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В 10:45 мск открытое горение в торговом центре «Мега Химки» было ликвидировано

В 10:45 мск открытое горение в торговом центре «Мега Химки» было ликвидировано

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20-30 млрд руб.

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20-30 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Спасательные службы на месте ЧП

Спасательные службы на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

МЧС в последнее время не инспектировало гипермаркет из-за моратория на проверки бизнеса

МЧС в последнее время не инспектировало гипермаркет из-за моратория на проверки бизнеса

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Однако в результате последней плановой проверки, в ноябре 2021 года, специалисты выявили 46 нарушений пожарной безопасности. Как сообщили в экстренных службах, на компанию был наложен штраф 160 тыс. руб.

Однако в результате последней плановой проверки, в ноябре 2021 года, специалисты выявили 46 нарушений пожарной безопасности. Как сообщили в экстренных службах, на компанию был наложен штраф 160 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

ТЦ «МЕГА Химки» будет закрыт 9 декабря

ТЦ «МЕГА Химки» будет закрыт 9 декабря

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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По данным МЧС, сигнализация сработала в 5:58 утра. Возгорание началось в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Огнем было охвачено около 7 тыс. кв. м, кровля обрушилась на 5 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В гипермаркете детонировали лакокрасочные материалы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По предварительным данным, погиб как минимум один человек. По информации Telegram-канала Mash, тело мужчины нашли на улице с пробитой головой: при эвакуации на него упала металлическая конструкция

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Несколько человек, в том числе пожарные, получили отравления продуктами горения и ожоги

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По данным пресс-службы OBI, в конце ноября в гипермаркете проводилась плановая проверка систем пожарной готовности, в ходе которой не было выявлено нарушений

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В качестве причин пожара рассматривались поджог и короткое замыкание, а также версия о нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ в пристройке к зданию

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Позднее в экстренных службах сообщили, что версия поджога не подтверждается. После чего в СКР официально заявили, что к возгоранию в ТЦ «МЕГА Химки» привели неквалифицированные сварочные работы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Из-за конструктивных особенностей здания огонь быстро перекидывался на соседние помещения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тушении пожара задействованы сотни спасателей из Подмосковья и столицы. В 8:25 мск возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Пожару присвоен четвертый уровень сложности

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В 10:45 мск открытое горение в торговом центре «Мега Химки» было ликвидировано

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20-30 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Спасательные службы на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

МЧС в последнее время не инспектировало гипермаркет из-за моратория на проверки бизнеса

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Однако в результате последней плановой проверки, в ноябре 2021 года, специалисты выявили 46 нарушений пожарной безопасности. Как сообщили в экстренных службах, на компанию был наложен штраф 160 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

ТЦ «МЕГА Химки» будет закрыт 9 декабря

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Торговые центры «Мега» принадлежат российскому подразделению сети IKEA и продолжили работу, несмотря на то что шведский ритейлер покинул отечественный рынок на фоне боевых действий на Украине. Общая торговая площадь «Мега Химки» составляет 180 тыс. кв. м. Якорные арендаторы торгового центра — «Ашан», «Стокманн», «М.Видео» и «Детский мир».

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Александр Рассохин, Владислав Викторов

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