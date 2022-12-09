OBI понес мегаущерб

Ущерб от пожара в гипермаркете OBI в Химках может оказаться крупнейшим среди подобных объектов в истории России, предварительный размер потерь может составить 20-30 млрд руб. Точные причины инцидента уточняются. Предварительная версия — возгорание произошло в ходе сварочных работ подрядчика ТЦ «Мега», заявили в компании OBI. В МЧС считают так же, поджог в экстренных службах почти полностью исключили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Источники ТАСС утверждают, что пожар начался после того, как примерно в час ночи 9 декабря сварщики завершили работу и одна из искр попала на деревянную конструкцию, которая начала тлеть. При этом пожарная сигнализация была отключена, чтобы не реагировать на дым от сварки. Ближе к 6 утра рабочие заметили огонь, включили систему автоматического тушения и попытались самостоятельно погасить пламя, но было поздно.

Из-за потерянного времени у спасателей не было шансов справиться с огнем, подчеркивает эксперт по пожарной безопасности ассоциации «Союз-01» Константин Калужин: «Такие пожары практически невозможно тушить. Огненную стихию не остановишь, пока все не выгорит. Слишком громадная пожарная нагрузка: там и краски были, и, судя по всему, баллоны с газом. Для пожарных это очень опасный случай. Что касается предпосылок для подобных инцидентов, то у нас с 2016 года по указу президента действуют надзорные каникулы, и внимание к вопросам пожарной безопасности в стране намного снижено. Неудивительно, что у нас часто горят торговые центры и крупные склады.

Если Государственный пожарный надзор раньше этим вопросом занимался, контролировал эту сферу, заставлял владельцев и администрацию коммерческих структур принимать профилактические меры, то сейчас этим вопросом никто не занимается. Тут следует действовать, как во всех западных странах. Этим вопросом должны заниматься страховые компании, нужно им передать полномочия для того, чтобы они могли давать оценку состоянию здания, и, чем хуже в нем пожарная безопасность, тем выше будет соответствующий страховой взнос».

В пресс-службе OBI, в свою очередь, уточнили, что в конце ноября 2022 года в компании проводилась плановая проверка систем пожарной готовности, и специалисты не выявили нарушений. В МЧС же подчеркнули, что в последнее время не инспектировали магазин из-за моратория на проверки бизнеса.

Между тем во Всероссийском союзе страховщиков подсчитали, что ущерб от пожара может составить 20-30 млрд руб., и это крупнейший в стране объем потерь среди подобных объектов. Для сравнения — ущерб от возгорания на складе Ozon в Подмосковье (ЧП произошло 3 августа 2022-го), оценили в 10 мрлд в руб.

Однако даже названная сумма неокончательная, подчеркнул эксперт в сфере страхования Николай Галушин: «Страховая сумма складывается из стоимости самого здания, ценности инженерных коммуникаций, торговых оборудования и запасов. Пока не установлены причины и размер убытка, говорить о какой-то точной сумме, на самом деле, преждевременно. Оценка в 20-30 млрд руб. сделана, исходя из площади здания, которое горело, и сопоставления с убытками, которые понес, например, Ozon, когда у компании сгорел склад в Подмосковье.

Кроме того, нужно учитывать упущенную прибыль за период, когда объект не мог работать по причине страхового случая, а пожар им, конечно, является. Есть также и страхование ответственности перед третьими лицами.

Под это можно, например, подвести машины, которые пострадали на парковке вокруг ТЦ "Мега Химки"».

В OBI сообщили, что все их магазины застрахованы, и компания сейчас занимается точным подсчетом ущерба. Свой российский бизнес немецкая компания продала в июле 2022 года за символический €1. 60% актива получил Йозеф Лиокумович, которого СМИ называли старым другом семьи Хауб, владеющей торговой сетью. Оставшаяся доля перешла группе инвестиционно-строительных компаний MAX.

В октябре “Ъ” сообщил, что российская структура намерена сменить название. Однако компания может не справиться с последствиями пожара, допустил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков: «Владельцы бренда OBI не желали, чтобы он оставался в России. То есть нужно было создавать новую узнаваемую марку, ведь для ритейла бренд имеет достаточно большое значение. Если мы посмотрим на опыт реинкарнации McDonald’s, то после переименования объемы продаж в ресторанах сети упали на 15-20%.

Кроме того, до конца нельзя исключать версию поджога. Все-таки сварочные работы, которые проводились в магазине, вряд ли бы привели к каскадным взрывам на расстоянии до 500-700 м. Я уж не говорю о том, что в торговом центре есть система активного тушения.

Это очень серьезная подножка, которая может просто привести бизнес к полному истощению.

Главная опасность не в том, что магазин сгорел. У OBI их целая сеть, и речь в данном случае идет о потери всего 5% оборота, может, чуть больше. Все дело в том, что в прошлом году убытки компании составили порядка 2,5 млрд руб., и новый собственник должен был эти долговые обязательства взять на себя. То есть в текущем году рассчитывать на какую-либо прибыль, как мне кажется, не представляется возможным. Так что менеджмент может просто не справиться с таким ударом, репутационным и финансовым».

Торговые центры «Мега» принадлежат российскому подразделению сети IKEA и продолжили работу, несмотря на то что шведский ритейлер покинул отечественный рынок на фоне боевых действий на Украине. Общая торговая площадь «Мега Химки» составляет 180 тыс. кв. м. Якорные арендаторы торгового центра — «Ашан», «Стокманн», «М.Видео» и «Детский мир».

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Александр Рассохин, Владислав Викторов