МЧС отправится по торговым центрам

МЧС хочет проверить все крупные торговые центры и склады после серии пожаров. Ведомство обратится в правительство, чтобы организовать внеплановые инспекции. Сотрудники, в частности, должны обследовать системы сигнализации и пожаротушения, а также состояние эвакуационных выходов, заявил глава министерства Александр Куренков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам господина Куренкова, это реакция на крупные пожары в России — за последние месяцы произошло несколько ЧП. В частности, 9 декабря полностью сгорело здание гипермаркета OBI в Химках, а в августе огонь охватил 50 тыс. кв. м на складе Ozon в Московской области. Между тем до конца года в стране действует мораторий на плановые проверки бизнеса, который ввели для снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций.

Насколько оправданны масштабные инспекции МЧС? И что это значит для предпринимателей? По мнению управляющей ТРЦ «Алтуфьевский» Натальи Кузнецовой, больших проблем из-за планов ведомства не возникнет: «Наличие работоспособной системы пожаротушения, в общем, контролируется и так, без проверок. По крайней мере, мы за этим следим, в частности, в этом году отремонтировали пожарный насос, а это сотни тысяч рублей. Плановых проверок как таковых не было, но внеплановые продолжались. Поводом для них становились жалобы бдительных граждан, не всегда по делу они были, но в любом случае тут же реакция следовала. Внимание обращалось на эвакуационные выходы, наличие световых указателей и так далее.

После произошедших крупных пожаров в России мы разослали письма всем арендаторам, чтобы особенно тщательно контролировалось использование приборов и прочее.

Поэтому я не сказала бы, что инспекции МЧС будут накладными для бизнеса или отвлекут от каких-то других проблем. Наверное, надо проверить, может быть, мы что-то упустили.

Масштаб пожара в ТЦ "Мега Химки" меня просто поразил».

В МЧС также добавили, что, помимо прочего, будут оценивать и уровень подготовки персонала к нештатным ситуациям. Вместе с тем некоторые представители бизнеса опасаются слишком пристрастных проверок. Это может навредить и без того пострадавшей отрасли, отметил управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский: «Этот вопрос можно разделить на две части. Первая — это работа госорганов, которая должна быть выполнена. Второй же момент касается ущерба для бизнеса от проверок, он должен быть минимальным. Сейчас важно, чтобы ничего не простаивало и каждый квадратный метр площади давал максимальную отдачу. Мы уже третий год не можем выйти на уровень допандемического 2019 года.

Сейчас мы попросили организовать эти проверки таким образом, чтобы это не мешало посетителям, не создавало перерывов в работе тех или иных магазинов. Все-таки есть опасения, что возможны перегибы со стороны инспекторов, формально какие-то недочеты всегда можно найти».

С начала 2022 года в разных городах России произошло несколько десятков пожаров на складах и в торговых центрах. Например, 12 декабря случилось возгорание в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе, огнем было охвачено до 10 тыс. кв. м, а в сентябре стихия уничтожила 5 тыс. кв. м в ТЦ «Меркурий» в Уфе.

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Даниил Бабкин