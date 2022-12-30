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Коммерсантъ FM
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ПСБ договорился о приобретении СМП-банка до конца 2022 года

Опорный для оборонно-промышленного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) согласовал покупку подконтрольного Аркадию и Борису Ротенбергам СМП-банка. Об этом пишет РБК со ссылкой на близкий к сделке источник. Стоимость покупки не уточняется.

Информацию о приобретении СМП-банка изданию также подтвердил неназванный федеральный чиновник. По информации РБК, о заключении сделки может быть объявлено до конца 2022 года. Такие же сроки 14 декабря озвучил замминистра финансов России Алексей Моисеев.

О том, что ПСБ может выкупить у семьи Ротенбергов СМП-банк, «Ъ» сообщил в июне. 7 октября «Ъ» узнал, что СМП-банк стал единственным владельцем одноименной страховой компании. Источники отмечают, что эти изменения могут стать одним из этапов подготовки к будущему присоединению группы СМП-банка к ПСБ, у которого нет собственной страховой компании. В настоящее время и ПСБ, и СМП-банк находятся под блокирующими санкциями.

Подробнее — в материале «Ъ» «СМП-банк консолидирует активы для ПСБ».

Милена Костерева

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