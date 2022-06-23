Санкции объединяют

Опорный для оборонно-промышленного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) может выкупить у семьи Ротенбергов СМП-банк. По информации “Ъ”, уже состоялся due diligence. Сейчас обе кредитные организации находятся под блокирующими санкциями, но это скорее снимает ряд вопросов к сделке, нежели дополнительно затрудняет ее. В результате ПСБ может увеличить капитал и получить собственный банк плохих долгов в лице санируемого СМП-банком Мособлбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на финансовом рынке рассказали, что ПСБ рассматривает возможность приобретения СМП-банка, подконтрольного семье Ротенбергов. По данным собеседников “Ъ”, стороны обсуждают сделку с декабря 2021 года, а в начале 2022 года ПСБ провел due diligence СМП-банка, который занял около двух месяцев. В кредитных организациях не ответили “Ъ”.

Оба банка сейчас находятся под самыми жесткими как американскими, так и европейскими санкциями. СМП-банк оказался в американском черном списке (SDN-лист) еще в апреле 2014 года. ПСБ попал под санкции этой весной, после начала военных действий России на Украине. Санкции США включают заморозку всех активов и трансакций на территории этой страны.

СМП-банк — крупный банк с уклоном на корпоративное кредитование. Он работает на российском рынке с 2001 года, присутствует в 19 регионах. Основные акционеры — Аркадий и Борис Ротенберги. По состоянию на конец 2021 года находился на 18-м месте по размеру активов среди российских банков (725,8 млрд руб.). В группу также входят Мособлбанк (25-е место по активам) и компания «СМП Страхование» (91,28% долей приходится на Мособлбанк, по 3,5% у Аркадия и Бориса Ротенбергов, 1,7% у Елены Рузяк). С мая 2014 года СМП-банк выступает санатором Мособлбанка (отрицательный капитал на начало апреля 2022 года составляет 218,55 млрд руб.).

В структуре активов СМП-банка, по расчетам «Эксперт РА», на начало ноября 2021 года преобладали средства в банках, а не кредиты, как у других универсальных банков (46,4% против 30,5%). Как отмечает один из профильных аналитиков (официально они комментировать возможную сделку отказываются), это «привычная практика для банков-санаторов». Как правило, активы представляют собой «межбанковские кредиты и другие операции». Кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям составляют 24,9% активов СМП-банка. В отраслевой структуре заемщиков главные сегменты — оптовая торговля, строительство (девелопмент) и лизинг.

ПСБ имеет статус системно значимого банка и на начало года занимал шестое место в России по размеру активов (более 4 трлн руб.). В его кредитном портфеле большую часть занимают кредиты компаниям и ИП. ПСБ в последние годы уже покупал сторонние банки. Так, в 2019 году он купил Связь-банк, принадлежащий ранее ВЭБу (см. “Ъ” от 30 августа 2019 года). В 2020 году ПСБ приобрел у корпорации «Роскосмос» одноименный дочерний банк (см. “Ъ” от 30 июля и 26 августа 2020 года). До конца мая 2023 года ПСБ должен интегрировать Минбанк.

Во всех случаях оборонный банк добивается от прежних собственников или государства очистки балансов приобретаемых кредитных организаций. С баланса Связь-банка были выведены проблемные активы, сделка по приобретению Роскосмосбанка была структурирована не живыми деньгами, а векселем с поэтапным погашением до 2032 года (см. “Ъ” от 28 января 2021 года). Минбанк, также недавно попавший под блокирующие санкции, будет докапитализирован ЦБ на 35 млрд руб.

Вместе с тем один из источников “Ъ” подчеркивает, что вместе с СМП-банков ПСБ «по факту может получить свой собственный карманный банк плохих активов» в лице Мособлбанка. При прохождении процедуры финансового оздоровления банки не обязаны соблюдать обязательные нормативы ЦБ, что «провоцирует у банка-санатора желание передать на его баланс свои собственные плохие активы», отметил собеседник “Ъ”.

Один из аналитиков в беседе с “Ъ” отметил, что для продавцов СМП-банка «сделка выглядит как кэш-аут». По мнению источника “Ъ” на рынке, сделка с СМП-банком возможна ради укрупнения капитала ПСБ, но ее «вряд ли можно назвать рыночной». Оценить сумму сделки ни аналитики, ни участники рынка не берутся, в том числе из-за тотального закрытия информации по банковскому сектору, прежде всего по подсанкционным банкам.

Ольга Шерункова