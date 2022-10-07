СМП-банк консолидирует активы для ПСБ

Подконтрольный братьям Ротенбергам СМП-банк стал единственным владельцем одноименной страховой компании. Эти изменения могут быть одним из этапов подготовки к будущему присоединению группы СМП-банка к ПСБ, у которого нет собственной страховой компании, отмечают источники “Ъ”. При этом не исключено и создание страховщика специально для военнослужащих и силовиков, однако в текущей ситуации это сопряжено с большими рисками, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

СМП-банк консолидировал 100% долей компании «СМП Страхование», входящей в банковскую группу. Это следует из данных СПАРК. Сначала СМП-банку перешла доля находящегося у него на санации Мособлбанка (91,3%). Эти изменения произошли 1 сентября, следует из ЕГРЮЛ. Впоследствии, 30 сентября, СМП-банк консолидировал и доли миноритариев — братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов (по 3,5%) и Елены Рузяк (1,7%). СМП-банк получил Мособлбанк на финансовое оздоровление в 2014 году. В конце июля 2016 года на санируемый банк была переведена контрольная доля в страховой компании, до этого братья Ротенберги владели по 40% долей, остальные 20% были во владении Елены Рузяк.

По итогам 2021 года по объему полученных страховых премий «СМП Страхование» находится на 65-м месте с результатом в 1,6 млрд руб., следует из данных «Эксперт РА». Основной профиль компании — ДМС (47,5% премий за 2021 год), страхование от несчастных случаев и болезней (28,5%) и страхование прочего имущества юридических лиц (10,5%).

По словам источника “Ъ”, в настоящее время страховая компания сотрудничает и с СМП-банком, и с Промсвязьбанком (ПСБ). Компания вполне рабочая, хотя на фоне бизнеса СМП-банка и невелика, считает он. Изменения могут быть частью обсуждаемой сделки по присоединению СМП-банка к ПСБ, у которого в настоящее время нет страхового бизнеса, допускают собеседники “Ъ” на финансовом рынке (см. “Ъ” от 23 июня).

Консолидация долей миноритариев существенно упрощает структуру сделки для сторон. «Фактически потенциальному покупателю предлагается единый лот с прозрачным и конечным перечнем бенефициаров. Это избавляет покупателя от необходимости в дальнейшем вести переговоры с миноритариями о стоимости их долей в далеко не основном бизнесе СМП»,— поясняет партнер консалтинговой фирмы GRM Сергей Новиков.

При этом у страховой компании довольно большой собственный капитал — 2,5 млрд руб., что может говорить о том, что компания для владельцев является инвестиционным активом. Сергей Новиков в данном случае обращает внимание на два аспекта. Первое — высокий уровень достаточности собственного капитала существенно увеличивает показатели устойчивости компании, что позитивно влияет на ее стоимость. Второе — капитал компании главным образом является источником основных средств и ликвидных активов в виде средств на счетах.

Впрочем, само по себе появление страховой компании в периметре ПСБ (сам банк работает только со сторонними страховыми компаниями) не окажет заметного влияния на его бизнес, поскольку «СМП Страхование» имеет весьма скромные позиции на рынке, отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. «Если говорить о страховании как о перспективном направлении, то здесь, с учетом масштабов самого ПСБ, безусловно, есть очень большой потенциал для роста, который возможно будет реализовать в случае, если будет расти кредитная активность банка, в основном в части розничного портфеля»,— считает он.

В целом, наличие направления страхового бизнеса позволяет диверсифицировать операционный доход, а также сделать более гибкой стратегию привлечения и размещения денежных средств, добавляет старший директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Собеседник “Ъ” на рынке страхования допускает, что ПСБ может захотеть создать страховщика специально для военнослужащих и силовиков, но в текущей ситуации это сопряжено с большими рисками. Сейчас вопрос страхования военнослужащих стоит крайне остро, поясняет он, в большинстве действующих программ боевые действия являются исключениями из страхового покрытия.

В СМП-банке и ПСБ не ответили на запросы “Ъ”.

Ольга Шерункова, Максим Буйлов, Юлия Пославская