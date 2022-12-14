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Коммерсантъ FM
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Замглавы Минфина допустил закрытие сделки по покупке СМП-банка до конца года

Сделка по покупке Промсвязьбанком (ПСБ) СМП-банка может завершиться до конца 2022 года. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Алексей Моисеев

Алексей Моисеев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Алексей Моисеев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я надеюсь, что в этом году (сделка пройдет.— "Ъ")… Оценка уже была, сейчас выходим на финишную прямую»,— рассказал журналистам господин Моисеев (цитата по ТАСС).

О том, что опорный для оборонно-промышленного сектора ПСБ может выкупить у семьи Ротенбергов СМП-банк, «Ъ» узнал в июне. Сейчас обе кредитные организации находятся под блокирующими санкциями. В октябре СМП-банк стал единственным владельцем одноименной страховой компании. Эти изменения могут быть одним из этапов подготовки к будущему присоединению группы СМП-банка к ПСБ.

Подробности — в материале «Ъ» «СМП-банк консолидирует активы для ПСБ».

Лаура Кеффер

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