Арестович допустил, что США могут «кинуть» Украину после 2023 года

Поддержка Украины властями США только усиливается, и на следующий год ей уже «дали бюджет», заявил советник офиса украинского президента Алексей Арестович. Однако он допускает, что Вашингтон может прекратить поддержку Киева после 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Арестович

Фото: Архив Алексея Арестовича Алексей Арестович

Фото: Архив Алексея Арестовича

По его мнению, США не откажутся поддерживать Украину, потому что «второй Афганистан они не могут себе позволить». Как считает господин Арестович, тот, кто откажется от поддержки Украины, «заведомо проигрывает президентские выборы».

«Может, они (власти США.— "Ъ") и кинут, конечно, но после 2023 года... За 2023 год мы справимся, мне кажется»,— сказал Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (внесен в реестр иноагентов).

Politico пишет, что в Белом доме США ожидают замедления помощи Украине со стороны Конгресса США из-за того, что республиканцы получили контроль над Палатой представителей. На прошлой неделе в Конгресс был внесен законопроект о бюджете на 2023 финансовый год, включающий еще $44,9 млрд на помощь Украине. Проект пока не приняли.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер