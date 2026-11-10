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СпортТеннис

Старт с нулевой отметки

Мирра Андреева начала WTA Finals с победы
В Индиан-Уэллсе набирает ход итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $10 млн. В первом круге группового этапа дебютантка этого состязания Мирра Андреева добилась быстрой победы над украинкой Элиной Свитолиной, не отдав во втором сете ни одного гейма. Следующей соперницей россиянки будет вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, которая также в двух партиях справилась с чешкой Каролиной Муховой.
Победив Элину Свитолину со счетом 6:4, 6:0, Мирра Андреева увеличила до 14 количество партий, выигранных всухую в этом сезоне

Победив Элину Свитолину со счетом 6:4, 6:0, Мирра Андреева увеличила до 14 количество партий, выигранных всухую в этом сезоне

Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

Через некоторое время после победы над Элиной Свитолиной в своем стартовом матче WTA Finals Мирра Андреева позвонила тренеру Кончите Мартинес и попросила провести небольшую тренировку, чтобы поработать над подачей. «Такая инициатива исходила от меня впервые в жизни, и Кончита была очень удивлена»,— улыбаясь, рассказывала россиянка журналистам.
Мотивы этого неожиданного решения Андреевой было легко понять, учитывая результат ее встречи с украинской теннисисткой — 6:4, 6:0 и ее продолжительность — всего 70 минут. Россиянка почти не устала. Она полностью переиграла опытнейшую соперницу, которой в январе уступила в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.
Преимущество Андреевой нельзя назвать подавляющим, и у Свитолиной было несколько шансов по крайней мере не допустить полного разгрома во втором сете.
Однако в целом 32-летняя украинка провела плохой для себя матч, позволив дебютантке итогового турнира полностью контролировать ситуацию. В первой партии Андреева не использовала брейк-пойнт в третьем гейме, но выиграла под ноль на чужой подаче пятый гейм, завершившийся двумя двойными ошибками Свитолиной. Взять свою подачу в десятом гейме оказалось непросто, но укороченный удар с лета на брейк-пойнте, который был блестяще выполнен Андреевой, вовремя рванувшейся к сетке, помог ей вовремя вернуть уверенность и взять последние в этой партии три очка.
После этого соперница, и так грешившая нередкими ошибками, стала допускать их еще чаще. Используя большое количество брака в игре Свитолиной, Андреева довольно быстро нарастила свое преимущество до 5:0, а там, видимо, уже из принципа проявила завидное упорство, отыграла четыре брейк-пойнта и завершила второй сет всухую.
Хотя в целом нынешний сезон складывается для россиянки очень успешно, она лишь второй раз с начала года обыграла оппонентку из первой десятки (в апреле в четвертьфинале турнира в Штутгарте Андреева взяла верх над полькой Игой Швёнтек). По словам 19-летней теннисистки, она не акцентировала на этом свое внимание, поскольку «чем меньше думаешь о подобных вещах, тем лучше». Андреева была «просто суперсчастлива тому, что смогла победить столь опытного игрока». Кстати, разница в возрасте между соперницами составила более 12 лет. Такого на итоговых турнирах не было с 2017 года, когда в Сингапуре в полуфинале 37-летняя американка Винус Уильямс переиграла 24-летнюю француженку Каролин Гарсию.
Кроме того, Андреева стала седьмым тинейджером, выигравшим на WTA Finals минимум один матч с тех пор, как в 2003 году этот турнир стал проводиться в нынешнем формате.
Ранее то же самое удавалось россиянкам Марии Шараповой и Светлане Кузнецовой, польке Агнешеке Радваньской, датчанке Каролине Возняцки и американке Коко Гауфф. А еще Андреева взяла под ноль 14-ю партию в нынешнем сезоне. По этому показателю ей почти в два раза уступают американка Джессика Пегула и румынка Сорана Кырстя, имеющие второй показатель — по восемь сухих сетов.
Блестящий старт Андреевой на WTA Finals, безусловно, произвел крайне благоприятное впечатление. Однако следующий матч, против Арины Соболенко, наверняка будет более серьезной и жесткой проверкой. Белорусская теннисистка, уступившая Елене Рыбакиной в соперничестве за титул первой ракетки мира, стала главным фаворитом состязания в Индиан-Уэллсе после снятия теннисистки из Казахстана из-за вирусной инфекции. А трудная победа над талантливой и опытной чешкой Каролиной Муховой, одержанная со счетом 7:6 (7:2), 7:5 за 1 час 54 минуты, наверняка добавит ей веры в себя, утраченной во второй половине сезона.

Ракетка Мирра

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024
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Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024

William West / AFP / William West / AFP

Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет
2/132/13

Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет

@_mirraandreeva_ / @_mirraandreeva_

Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова
3/133/13

Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова

@_mirraandreeva_ / @_mirraandreeva_

Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема
4/134/13

Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема

Christophe Ena / AP / Christophe Ena / AP

В 2023 году Мирра Андреева дебютировала на Открытом чемпионате США (на фото — в отеле InterContinental New York Barclay)
5/135/13

В 2023 году Мирра Андреева дебютировала на Открытом чемпионате США (на фото — в отеле InterContinental New York Barclay)

@_mirraandreeva_ / @_mirraandreeva_

Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024
6/136/13

Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024

Lisi Niesner / Reuters / Lisi Niesner / Reuters

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году
7/137/13

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году

Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала
8/138/13

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала

@hiltonmelbournelqs / @hiltonmelbournelqs

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации На фото: у частного самолета
9/139/13

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации
На фото: у частного самолета

@_mirraandreeva_ / @_mirraandreeva_

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025
10/1310/13

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025

@hiltonmelbournelqs / @hiltonmelbournelqs

Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года
11/1311/13

Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года

Amr Alfiky / Reuters / Amr Alfiky / Reuters

Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США
12/1312/13

Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США

Mark J. Terrill / AP / Mark J. Terrill / AP

В 2026 году она выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros), завоевав первый в карьере титул на турнирах Большого шлема. Она стала первой российской теннисисткой с 2014 года, победившей на турнире этой серии
13/1313/13

В 2026 году она выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros), завоевав первый в карьере титул на турнирах Большого шлема. Она стала первой российской теннисисткой с 2014 года, победившей на турнире этой серии

AP / Thibault Camus / AP

Смотреть
Мирра Андреева
WTA
Новости тенниса

Авторы

  • Евгений Федяков
    Евгений Федяков
    старший корреспондент