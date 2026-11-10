Старт с нулевой отметки

Хотя в целом нынешний сезон складывается для россиянки очень успешно, она лишь второй раз с начала года обыграла оппонентку из первой десятки (в апреле в четвертьфинале турнира в Штутгарте Андреева взяла верх над полькой Игой Швёнтек). По словам 19-летней теннисистки, она не акцентировала на этом свое внимание, поскольку «чем меньше думаешь о подобных вещах, тем лучше». Андреева была «просто суперсчастлива тому, что смогла победить столь опытного игрока». Кстати, разница в возрасте между соперницами составила более 12 лет. Такого на итоговых турнирах не было с 2017 года, когда в Сингапуре в полуфинале 37-летняя американка Винус Уильямс переиграла 24-летнюю француженку Каролин Гарсию.