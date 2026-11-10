Старт с нулевой отметки
Мирра Андреева начала WTA Finals с победы
В Индиан-Уэллсе набирает ход итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $10 млн. В первом круге группового этапа дебютантка этого состязания Мирра Андреева добилась быстрой победы над украинкой Элиной Свитолиной, не отдав во втором сете ни одного гейма. Следующей соперницей россиянки будет вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, которая также в двух партиях справилась с чешкой Каролиной Муховой.
Через некоторое время после победы над Элиной Свитолиной в своем стартовом матче WTA Finals Мирра Андреева позвонила тренеру Кончите Мартинес и попросила провести небольшую тренировку, чтобы поработать над подачей. «Такая инициатива исходила от меня впервые в жизни, и Кончита была очень удивлена»,— улыбаясь, рассказывала россиянка журналистам.
Мотивы этого неожиданного решения Андреевой было легко понять, учитывая результат ее встречи с украинской теннисисткой — 6:4, 6:0 и ее продолжительность — всего 70 минут. Россиянка почти не устала. Она полностью переиграла опытнейшую соперницу, которой в январе уступила в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии.
Преимущество Андреевой нельзя назвать подавляющим, и у Свитолиной было несколько шансов по крайней мере не допустить полного разгрома во втором сете.
Однако в целом 32-летняя украинка провела плохой для себя матч, позволив дебютантке итогового турнира полностью контролировать ситуацию. В первой партии Андреева не использовала брейк-пойнт в третьем гейме, но выиграла под ноль на чужой подаче пятый гейм, завершившийся двумя двойными ошибками Свитолиной. Взять свою подачу в десятом гейме оказалось непросто, но укороченный удар с лета на брейк-пойнте, который был блестяще выполнен Андреевой, вовремя рванувшейся к сетке, помог ей вовремя вернуть уверенность и взять последние в этой партии три очка.
После этого соперница, и так грешившая нередкими ошибками, стала допускать их еще чаще. Используя большое количество брака в игре Свитолиной, Андреева довольно быстро нарастила свое преимущество до 5:0, а там, видимо, уже из принципа проявила завидное упорство, отыграла четыре брейк-пойнта и завершила второй сет всухую.
Хотя в целом нынешний сезон складывается для россиянки очень успешно, она лишь второй раз с начала года обыграла оппонентку из первой десятки (в апреле в четвертьфинале турнира в Штутгарте Андреева взяла верх над полькой Игой Швёнтек). По словам 19-летней теннисистки, она не акцентировала на этом свое внимание, поскольку «чем меньше думаешь о подобных вещах, тем лучше». Андреева была «просто суперсчастлива тому, что смогла победить столь опытного игрока». Кстати, разница в возрасте между соперницами составила более 12 лет. Такого на итоговых турнирах не было с 2017 года, когда в Сингапуре в полуфинале 37-летняя американка Винус Уильямс переиграла 24-летнюю француженку Каролин Гарсию.
Кроме того, Андреева стала седьмым тинейджером, выигравшим на WTA Finals минимум один матч с тех пор, как в 2003 году этот турнир стал проводиться в нынешнем формате.
Ранее то же самое удавалось россиянкам Марии Шараповой и Светлане Кузнецовой, польке Агнешеке Радваньской, датчанке Каролине Возняцки и американке Коко Гауфф. А еще Андреева взяла под ноль 14-ю партию в нынешнем сезоне. По этому показателю ей почти в два раза уступают американка Джессика Пегула и румынка Сорана Кырстя, имеющие второй показатель — по восемь сухих сетов.
Блестящий старт Андреевой на WTA Finals, безусловно, произвел крайне благоприятное впечатление. Однако следующий матч, против Арины Соболенко, наверняка будет более серьезной и жесткой проверкой. Белорусская теннисистка, уступившая Елене Рыбакиной в соперничестве за титул первой ракетки мира, стала главным фаворитом состязания в Индиан-Уэллсе после снятия теннисистки из Казахстана из-за вирусной инфекции. А трудная победа над талантливой и опытной чешкой Каролиной Муховой, одержанная со счетом 7:6 (7:2), 7:5 за 1 час 54 минуты, наверняка добавит ей веры в себя, утраченной во второй половине сезона.