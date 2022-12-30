Сами себе цепочки

Белый дом детализировал условия помощи участникам промышленных кластеров, адаптировав меры их господдержки к планам по импортозамещению. По новым правилам правительство будет компенсировать таким предприятиям до половины стоимости закупки стартовых партий продукции, произведенной другими компаниями кластера. Предполагается, что это позволит стимулировать выпуск и покрыть выросший спрос на дефицитные товары, сырье и комплектующие, воссоздав весь цикл производства конечной продукции в регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Правительство утвердило постановлением №2407 от 23 декабря 2022 года новые правила поддержки предприятий—участников промышленных кластеров. Согласно документу, уже с начала 2023 года компании смогут возместить до 50% затрат на приобретение стартовых партий комплектующих, произведенных другими участниками кластера. Ожидается, что в результате за три года предприятия—покупатели промежуточных товаров смогут нарастить объем производства собственной продукции. В правительстве рассчитывают, что механизм обеспечит восстановление нарушенных кооперационных связей в промышленности и простимулирует переход предприятий на отечественную компонентную базу.

После введения санкций, напомним, крупный бизнес столкнулся с дефицитом сырья, комплектующих и оборудования: российские малые компании (преимущественно в торговле и услугах) покрыть возросший спрос на продукцию оказались неспособны. В результате правительство развернуло программу поддержки импортозамещения, нацеленную на реализацию приоритетных инвестпроектов в 5,2 трлн руб. (см. “Ъ” от 18 октября и 16 декабря). Для этого будет создана кластерная инвестиционная платформа, предполагающая в том числе перезагрузку промышленных кластеров. Речь идет о сокращении для них числа проверок и налоговых льготах при реализации проектов в рамках СПИК 1.0. Кроме того, правительством запущена промышленная ипотека на покупку и модернизацию площадок для ускоренного разворачивания производств.

Согласно постановлению, одна компания кластера сможет возместить до 50% стоимости (но не более 150 млн руб.) стартовой партии продукции — она должна производиться участником кластера (за исключением конечной) и входить в товарную номенклатуру в составе отраслевых планов импортозамещения или перечень комплектующих (список формируется профильной межведомственной комиссией). Документ предъявляет требования и к новизне и уникальности разработок: так, стартовая партия должна быть изготовлена в соответствии с рабочей документацией поставщика не старше двух лет. Другой вариант — промышленная продукция создается на основании результата интеллектуальной деятельности в виде изобретения, промышленного образца (исключительные права или правовая охрана также получены в течение последних двух лет до подачи заявки на конкурс).

Как отмечает директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко, раньше существовал лишь один инструмент поддержки промкластеров — компенсация затрат на реализацию проектов на всех этапах жизненного цикла (до 30% затрат, но не более 300 млн руб.), теперь же в рамках перезагрузки самого механизма промкластеров этот инструмент пересматривается: субсидии будут предоставляться покупателям стартовых партий, что должно стимулировать закупки импортозамещающей продукции. С этой точки зрения, полагает он, компенсации до 150 млн руб. достаточно. «Конечно, бизнес наверняка хотел бы больше, но надо понимать, что это лишь одна мера из набора новых инструментов по поддержке кластеров: уже упрощены требования к самим кластерам, а также ожидаем запуска льготного кредитования резидентов кластеров»,— констатирует он.

Диана Галиева, Евгения Крючкова