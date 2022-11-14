Промипотеку отправляют на стройку

Не дожидаясь фактического запуска промышленной ипотеки, Минпромторг уже прорабатывает возможность ее расширения. В программу планируется включить кредиты не только на покупку готовых производственных площадей, но и на их строительство и реконструкцию. На эти цели предполагается выдавать до 2 млрд руб. на возведение объектов и до 1,5 млрд руб.— на ремонт. В бизнес-сообществе инициативу ведомства поддерживают, отмечая, что сейчас возможности программы можно назвать урезанными, ведь бизнесу часто нужны индивидуальные, а не готовые решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Целевое назначение кредитов в рамках программы промышленной ипотеки может быть существенно расширено — как сообщил вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, ведомство прорабатывает возможность включения в этот механизм не только приобретение производственных площадей, но также и их строительство, ремонт и реконструкцию. По его словам, с такой просьбой обращались как банки, так и регионы — сейчас параметры расширения промышленной ипотеки обсуждаются с заинтересованными ведомствами.

Напомним, де-юре механизм запущен в сентябре — кредиты на сумму до 500 млн руб. по ставке до 5% годовых (для технологичных компаний — до 3%) бизнес для приобретения готовых промышленных площадей может взять на срок до семи лет. Мера рассчитана на стимулирование ускоренного разворачивания производств — создание новых площадок занимает два-три года, а покупку готовых площадей, потребность в которых оценивалась в 500 тыс. кв. м в год, сдерживали высокие ставки по кредитам (13–15%). По словам Дениса Мантурова, пока заявки на участие в программе подали 15 банков с общим кредитным портфелем на 60 млрд руб. для порядка 500 заемщиков. Как уточнили “Ъ” в Минпромторге, сейчас завершается отбор банков — после этого будет определен объем финансирования промышленной ипотеки в 2023 году, выдача первых кредитов ожидается в начале декабря.

Расширение параметров льготных кредитов связано прежде всего с оценками спроса — на строительство новых промышленных площадок он оказался выше, чем на приобретение готовых. Так, по данным Минпромторга, потенциальный спрос на строительство производственной недвижимости в 2022–2025 годах составляет 6,2 млн кв. м, а на покупку — 2,8 млн кв. м. Суммарный спрос на модернизацию, реконструкцию и ремонт промышленных объектов оценивается в 3,6 млн кв. м. Кредиты на новые цели будут значительно более крупными — на строительство, согласно предварительной информации, бизнес сможет получить до 2 млрд руб., на капремонт и реконструкцию — до 1,5 млрд руб. Максимальный срок кредита — до десяти лет.

В бизнес-сообществе инициативу поддерживают. По словам вице-президента Ассоциации «НП "Опора"» Максима Третьякова, это логичное расширение механизма, поскольку пока программа промипотеки «несколько урезана». Производственные помещения, поясняет он, всегда заточены под технологический процесс, и предприятиям часто нужен «индивидуальный костюм на заказ». Востребовано, по его словам, и новое строительство, и реконструкция — например, предприятие может переделать под собственные потребности старый завод. Предложенные суммы кредитов Максим Третьяков называет «вполне достойными» — в частности, для средних обрабатывающих производств.

Сопредседатель комитета по строительству «Деловой России», акционер АО «ГЛИМС-Продакшн» Алексей Долматов говорит, что «возможности расширения программы российские промышленники ждали». По его словам, сейчас затраты на строительство и создание инфраструктуры составляют в инвестпроектах до 50%, при этом существующие производственные здания построены по устаревшим технологиям — «нужно либо строить новые производственные площадки, либо капитально переоборудовать имеющиеся с условием создания новой инфраструктуры».

Евгения Крючкова