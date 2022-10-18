Аппетит пришел во время импортозамещения

Планы импортозамещения в РФ по мере изучения последствий санкций становятся все шире, власти уже готовы поддерживать и планово-убыточные проекты, встроенные в цепочки поставок. Их экономическая нерентабельность перестает быть стоп-фактором в новой модели промышленного развития, сообщил вчера первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков на парламентских слушаниях в Совете федерации. По оценкам ведомства, портфель приоритетных проектов требует уже более 6 трлн руб., комплексной господдержки запуска и реализации проектов и гарантий выкупа конечной продукции. Участники слушаний предложили также провести ревизию в регионах для оценки потенциала и потребностей местных производств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предъявленный промышленностью спрос вынуждает первого заместителя главы Минпромторга Василия Осьмакова расширять планы импортозамещения и его финансирования

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Предъявленный промышленностью спрос вынуждает первого заместителя главы Минпромторга Василия Осьмакова расширять планы импортозамещения и его финансирования

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Выступая вчера на парламентских слушаниях в Совете федерации, первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил о фактическом переходе правительства к новой модели импортозамещения: если до сих пор речь шла только об экономически обоснованном замещении в критических отраслях, то в условиях санкций потребности расширяются, и правительству необходимо «научиться запускать планово-убыточные проекты». Осознание масштаба необходимого также ширится: портфель приоритетных инвестпроектов оценивается в 5,2 трлн руб. (164 проекта в химпроме, фармацевтике, металлургии, машиностроении), а с учетом авиации, судостроения и электроники он превышает 6 трлн руб. Как пояснил замминистра, речь идет, например, о локализации выпуска ключевых субстанций для производства жизненно необходимых лекарств, развитии универсальной компонентной базы для автопрома, «суверенизации» подвижного состава. Ранее, напомним Минпромторг намеревался сконцентрировать усилия на нескольких ключевых отраслях, однако их потребности, вероятно, и дали понимание того, что импортозамещением придется заниматься и в смежных отраслях, связанных с ними цепочками поставок.

Поддержку предприятий упаковывают в рамки уже действующих механизмов, наращивая темпы и объемы их реализации. Так, по программе субсидирования НИОКР (постановление от 12 декабря 2019 года №1649) в 2022 году запущено столько же проектов, сколько в 2019–2021 годах (130–140 проектов). Интерес к льготному финансированию Фонда развития промышленности (ФРП) вырос с февраля в три-четыре раза из-за снижения доступности банковского кредитования, что потребовало его докапитализации.

Расширение потребностей в замещении продукции подталкивает Белый дом к кластерной поддержке выпуска. Все проекты получат комплексную господдержку — налоговые преференции, субсидирование льготных ставок и офтейк (гарантии выкупа продукции). По приоритетным проектам компании смогут получить льготные кредиты до 15 лет по ставке до 5% годовых и госгарантии или поручительства ВЭБ.РФ для банков. Из казны на эти цели потребуется выделить 126,1 млрд руб. до 2030 года, при этом в 2023 году в бюджете предусмотрено лишь 5 млрд руб.— субсидиарные программы выходят на пик с выборкой на третий-четвертый год, пояснял вчера господин Осьмаков. Первые кредиты могут быть выданы уже в ноябре-декабре.

В этих условиях ключевым инструментом становится обратный инжиниринг — разработка производства по уже существующим импортным образцам, которые нужно повторить. По оценкам Минпромторга, всего насчитывается более 300 позиций критических комплектующих — речь идет как о ножах для конвейеров кондитерских фабрик, так и о небольших двигателях, но для большинства из них возможно собрать и произвести российские аналоги. Для этого предприятия смогут получить гранты на разработку конструкторской документации производства выпавших комплектующих, выдачей займется Агентство по технологическому развитию. В Совете федерации также настаивают на развитии реверсивного инжиниринга и «быстрых» НИОКР, при этом там рассчитывают на ревизию в регионах — оценку реальных производственных возможностей предприятий и главных направлений импортозамещения.

Диана Галиева