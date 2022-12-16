Бюджетный фундамент под инвестпроекты

Для наращивания инвестиций в промышленность и инфраструктуру разработаны дополнительные механизмы — в частности, на вчерашнем заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам объявлено о запуске кластерной инвестиционной платформы, предусматривающей льготные кредиты под 5,2% (при текущей ставке ЦБ) для индустриальных проектов. Также планируется выделить 250 млрд руб. на инфраструктурные бюджетные кредиты — в дополнение к уже распределенному 1 трлн руб.— и отбирать проекты уже на конкурсной основе. Нерешенным остается вопрос поддержки быстрорастущих технологических компаний — в части восполнения финансирования из-за потери доступа к западным источникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Новый пакет мер поддержки инвестиций в промышленность и инфраструктуру вчера был представлен на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам — его наполнение предусматривает как расширение действующих механизмов, так и запуск новых. Так, вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал создание кластерной инвестиционной платформы, предусматривающей льготные кредиты на индустриальные проекты объемом до 100 млрд руб.

Ставка составит 30% от ключевой плюс 3% (сейчас — 5,2%) на этапе капвложений и первых двух лет после выхода на серийное производство. Как отметил вице-премьер, в отдельных случаях по решению правительства возможна и более низкая ставка — «по особенно сложным проектам, где экономика не складывается на общих основаниях». В 2023 году на этот механизм в бюджете предусматривается 5 млрд руб.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, уже сформирован перечень из 160 новых проектов, которые будут работать в рамках кластерной платформы, с объемом капитальных затрат до 5 трлн руб. к 2030 году (планируется нарастить объем инвестиций вдвое к этому сроку). Для всех участников кластеров предусматривается, в частности, сокращение проверок. Для инвесторов, реализующих проекты в рамках СПИК 1.0, предусматриваются налоговые льготы — обнуление налога на прибыль и пониженные до 7,6% страховые взносы. Одновременно с этим вводятся и точечные меры поддержки для низкомаржинальных проектов, если они при этом являются стратегическими (например, проекты по созданию приоритетной продукции высоких переделов) — на конкурсной основе они смогут претендовать на субсидию в размере 25% инвестсоставляющей кредита (но не более 50% выручки) в течение трех лет после выхода на серийное производство.

Вчера поддержано и предложенное ранее Минпромторгом расширение промышленной ипотеки на строительство и модернизацию промышленных площадок — напомним, сейчас программа предполагает выдачу кредитов на сумму до 500 млн руб. по ставке до 5% (для технологичных компаний — до 3%) на покупку готовых промышленных площадей на срок до семи лет (см. “Ъ” от 14 ноября). По словам Дениса Мантурова, банки уже начинают выдачу траншей по таким кредитам — сейчас отобрано 500 заемщиков с потенциальным портфелем в 70 млрд руб.

Расширится и стимулирование строительства инфраструктуры — как заявил президент Владимир Путин, планируется выделить еще 250 млрд руб. для выдачи инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК; из этой суммы 100 млрд руб. предназначено для Дальнего Востока). Напомним, речь идет о кредитах на срок от 15 лет по ставке до 3% годовых — уже в августе было объявлено о завершении распределения 1 трлн руб. ИБК на строительство в 2022–2025 годах 960 объектов в 83 регионах. Объявленное вчера выделение средств пока выглядит как компромисс строительного блока правительства, настаивавшего на расширении программы до 2030 года не менее чем на 250 млрд руб. в год (заявки от регионов уже вдвое превысили лимиты) с финансовым ведомством, опасавшимся роста кредитной нагрузки на регионы (см. “Ъ” от 4 августа). При этом планируется поменять сам подход к распределению кредитов — на основании открытого конкурса, а не исходя из численности населения в регионах.

В вопросе достижения Россией «технологического суверенитета», на котором настаивают власти, одной из ключевых развилок остается развитие быстрорастущих высокотехнологичных компаний (БРК). Международные экономисты уже давно указывали на потребность в развитии высокотехнологичного сектора — так, в коронакризис на БРК возлагались надежды по восстановлению и развитию экономики. Российские экономисты также отмечают вклад таких компаний в рост ВВП, поскольку они обладают наибольшим экспортным потенциалом и отличаются устойчивыми темпами роста. Однако пока инновационные БРК в России малочисленны, в том числе из-за отсутствия комплексной господдержки (см. “Ъ” от 8 ноября). Компании сектора традиционно полагаются на собственные силы и привлекают частный капитал, но из-за санкций они потеряли доступ к «западным источникам финансирования, включая торговое и проектное», признал вчера президент. В результате государству придется восполнить выпавшее финансирование: правительству и Банку России поставлена задача по скорейшему обеспечению БРК доступом к рынкам капитала. В Минфине пообещали внести поправки в законодательство в первом квартале 2023 года. При этом отметили, что в этом году предусмотрено более 50 млрд руб. на софинансирование высокотехнологичных проектов, в последующие годы — чуть больше 30 млрд руб.

Детей готовят для рождения До 15 апреля 2023 года правительство сформулирует дополнительные меры для поддержки рождаемости, а также определит адресные рекомендации для каждого из регионов РФ в этой сфере. Об этом вчера на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, перед этим правительство проведет объемную исследовательскую работу. На первом этапе до 25 декабря этого года Минтруд подготовит так называемый «портрет женщины, желающей родить ребенка» для России в целом и для субъектов РФ — он будет составлен на основе данных Всероссийской переписи населения, сведений, которые вносятся в медицинские свидетельства о рождении, и общественных опросов. По словам вице-премьера, «на втором этапе — до 28 февраля — портрет будет дополнен результатами пилотных исследований, направленных на определение влияния отдельных мер поддержки на желание женщины иметь детей». На третьем, до 15 апреля, «будут сформированы адресные рекомендации для всех субъектов РФ, направленные на повышение рождаемости, а также разработан дополнительный комплекс мер по поддержке рождаемости», сказала Татьяна Голикова. Напомним, что за первые шесть месяцев 2022 года рождаемость снизилась в годовом выражении на 6,3%, свидетельствуют данные Росстата. Это, как ранее сообщали в правительстве, связано с сокращением числа женщин репродуктивного возраста — за последние десять лет оно упало на 4,5 млн и составляет сейчас 7,5 млн. При этом суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,51, в то время как для воспроизводства населения он должен быть не менее 2. В то же время, как ранее уже писал “Ъ”, практический опыт различных стран в части целенаправленной политики увеличения рождаемости далеко не всегда позволяет выделить набор каких-то конкретных инструментов, которые легко реализовать с помощью правительственных организаций (подробнее см. “Ъ” от 30 августа), кроме того, большая часть из них, которые обладают хоть сколько-нибудь зафиксированным доказанным эффектом, в РФ уже запущены. В их числе — и строительство детских садов, и выплата материнского капитала, и создание регулирования рынка труда, которое позволяет матерям с детьми занимать конкурентные рабочие места. Анастасия Мануйлова

Евгения Крючкова, Диана Галиева