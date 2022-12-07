Летучий демпфер

Нефтекомпании впервые с 2020 года могут заплатить в бюджет за поставки бензина на внутренний рынок. Так, из-за снижения цен на российскую нефть в начале декабря демпфер составляет примерно минус 1,4 тыс. руб. за тонну, однако демпфер по дизтопливу пока позволяет нефтяникам оставаться в плюсе. Суммарные выплаты нефтяникам за декабрь из бюджета могут составить около 60 млрд руб. По мнению экспертов, переход бензинового демпфера в отрицательную зону едва ли повлияет на цены на бензин, значительно упавшие в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

По итогам декабря выплаты по бензиновому демпферу могут стать отрицательными впервые с 2020 года. Так, по словам собеседников “Ъ”, бензиновый демпфер, согласно экспортным котировкам в первые дни декабря, мог бы составить минус 1,43 тыс. руб. за тонну. Если предположить, что котировки по состоянию на 5 декабря сохранятся до конца года, демпфер может составить минус 2 тыс. руб. за тонну. В результате суммарные выплаты нефтекомпаний в бюджет в декабре по бензиновому демпферу могут составить около 6 млрд руб.

Демпферный механизм действует с 2019 года и призван сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке при резких колебаниях цен на нефть. Этот механизм должен стимулировать НПЗ поставлять топливо на внутренний рынок, за это они получают компенсации как часть разницы между экспортной ценой и индикативной (фиксированной) ценой внутреннего рынка. Если эта разница отрицательная (как может произойти в декабре), то нефтяникам приходится осуществлять выплаты в бюджет. Бензиновый демпфер впервые стал отрицательным в 2020 году на фоне пандемии коронавируса из-за значительного падения цен на нефтепродукты в Европе.

В марте этого года бензиновый демпфер достигал рекордных значений в 59,29 тыс. руб. за тонну. При этом демпфер по дизтопливу в декабре все равно останется положительным, за первые дни декабря он составлял около 14,5 тыс. руб. за тонну. Таким образом, суммарные выплаты из бюджета за поставку топлива на внутренний рынок, по данным “Ъ”, можно оценить примерно в 60 млрд руб. В Минфине отказались от комментариев.

Правительство приняло решение сократить выплаты по бензиновому демпферу в адрес нефтекомпаний с сентября: при расчете компенсаций теперь учитывается дисконт российской нефти Urals к Brent. Аналитики «Петромаркета» считают основной причиной перехода демпфера в отрицательную зону рост дисконта Urals к Brent в начале декабря на фоне вступления в силу эмбарго ЕС. Дисконт к Urals относительно Brent в течение недели колебался в диапазоне $26,5–31,5 за баррель, отмечает «Петромаркет».

С конца февраля, после начала боевых действий на Украине, вследствие снижения спроса на российскую нефть и нефтепродукты российский рынок бензина был в профиците, что привело к значительному падению стоимости оптовой цены на топливо внутри РФ. При этом в условиях ограничения экспорта сырья из-за санкций российские нефтекомпании стремились по максимуму загружать свои НПЗ. Поставки стимулировались рекордными субсидиями по демпферу в этом году, которые, как предполагается, превысят 2 трлн руб. за 2022 год.

Далеко не факт, что принятие бензиновым демпфером отрицательного значения приведет к росту оптовых цен на продукт, так как в рамках рассматриваемого сценария в декабре снизится и соответствующий экспортный нетбэк (относительно среднего ноябрьского значения), считает Мария Арье из «Петромаркета». В таком случае демпфер не будет являться фактором роста цен.

Дмитрий Козлов