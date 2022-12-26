Салат из огурцов с биткойнами

Измерения инфляции в России в настоящее время, а тем более их интерпретация — занятие предельно сложное, поэтому мы довольно скептично относимся к соображениям о причинах изменений ежемесячной, а тем более еженедельной динамики индекса потребительских цен. Учет всех сезонностей и их сдвигов, актуализаций корзины потребления, предыдущих внесезонных спадов спроса потребует от вас недюжинной смекалки, чтобы прийти к выводу: не произошло ничего.

Измерения инфляции в России в настоящее время, а тем более их интерпретация — занятие предельно сложное, поэтому мы довольно скептично относимся к соображениям о причинах изменений ежемесячной, а тем более еженедельной динамики индекса потребительских цен (ИПЦ). Учет всех сезонностей и их сдвигов, актуализаций корзины потребления, предыдущих внесезонных спадов спроса потребует от вас недюжинной смекалки, чтобы прийти к выводу: не произошло ничего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Бутрин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Банк России в последние годы последовательно публикует не только общероссийские, но и региональные сводки потребительской инфляции — и по конкретным областям, и по федеральным округам. Мы входим в число не очень многих в РФ людей, которые их читают, тем более что пока в них неприятно много шаблонов (взятых, вероятно, из присланных из Москвы методических пособий) — и немного контента. В последний раз, в ноябре, мы обратились к ним в попытках понять что-то о «салатной инфляции» — отрыве цен на плодоовощную продукцию от цен на стандартную в городском потреблении пару товаров — огурцы и помидоры. От любого корнеплода эта пара отличается дикими даже по российским меркам скачками цен (см. “Ъ” от 12 декабря): в ноябре пик их подорожания в регионах составлял 132%, а падать эти цены умеют на 40–60% в месяц.

Даже знание о том, как устроен индикатор ИПЦ, не избавляет огурцы и помидоры от статуса загадочной материи. Никто, например, уверенно не скажет, почему цены на огурцы — по сути, консервированную в воде и клетчатке электроэнергию (промышленное выращивание большей части «салата» в теплицах очень технологизировано) — в марте 2022 года падали, а на почти такие же помидоры — росли. Региональные обзоры инфляции ЦБ на удивление редко упоминают эти предметы, которые в потребкорзине Росстата вместе занимают более 1%. Между тем по крайней мере в нескольких регионах РФ с высокой «салатной» инфляцией — в Иркутской области и ее соседях (а также и иных краях: так, мы из обзоров ЦБ узнали, что помидоры и огурцы в Крым теперь поставляют из «соседних регионов») — цены на тепличные овощи, ранее балансировавшиеся поставками из КНР, находятся со сдвигом в пару месяцев в противофазе с ценой на криптовалюты. Дело не столько в объемах потребления: отдельные сегменты тепличного рынка запитаны по серым схемам к энергомощностям по бытовым тарифам, как и майнинг. Такое подключение к сетям из-за его полузаконности — ограниченный ресурс: дорожает крипта — на огурцы не остается «льготной» электроэнергии, падает эфир — сверхплановых помидоров становится больше.

В общем, лучше даже не думать, что еще стоит учитывать, размышляя о будущей динамике ключевой ставки, призванной регулировать инфляцию в РФ. Не ломайте голову: за год и огурцы, и помидоры, и биткойн все равно повсеместно подешевели.