Зеленский: Украина проведет выборы при согласии России на 60-дневное перемирие

Кроме того, добавил господин Зеленский, у страны сейчас нет возможностей обеспечить безопасный процесс голосования. «Поэтому, пожалуйста, скажите Путину: дайте нам два месяца — 60 дней полного прекращения огня, 60 дней, и мы организуем выборы»,— сказал он.