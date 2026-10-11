Зеленский: Украина проведет выборы при согласии России на 60-дневное перемирие
11.10.2026, 18:08
Украина готова провести президентские выборы, если Россия согласится на перемирие в течение 60 дней. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к Украине найти нового лидера. «Мы находимся в состоянии войны, и проведение выборов — действительно сложная задача. Мало того, что они абсолютно небезопасны и противоречат нашим законам, нашей конституции»,— сказал президент Украины в эфире телеканала ABC.
Кроме того, добавил господин Зеленский, у страны сейчас нет возможностей обеспечить безопасный процесс голосования. «Поэтому, пожалуйста, скажите Путину: дайте нам два месяца — 60 дней полного прекращения огня, 60 дней, и мы организуем выборы»,— сказал он.
Вскоре Дональд Трамп написал в Truth Social, что Россия и Украина согласились немедленно прекратить удары по энергетическим объектам друг друга. Киев информацию не подтвердил, а Москва еще не комментировала.
Накануне Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за отказ прекратить удары по российским НПЗ и заявил, что Украине нужен новый лидер, способный вести переговоры. «Я предлагаю им найти нового лидера, который сможет заключить сделку, потому что Зеленский мог бы заключить множество сделок, но по какой-то причине никогда этого не делает»,— сказал американский президент журналистам. Его поддержал Илон Маск — глава Space X, которая поставляет Киеву системы Starlink.
Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Он продолжил работать в должности, поскольку в стране действует военное положение.