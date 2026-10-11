Посол России в Черногории объяснил реакцию властей страны на задержание «Рыбаря»
11.10.2026, 18:02
Посол России в Черногории Александр Лукашик не исключает, что премьер-министр Милойко Спаич использовал задержание участников проекта «Рыбарь», чтобы показать приверженность страны курсу на вступление в ЕС. Так он ответил на вопрос «Ъ» о причинах, по которым черногорские власти комментировали случай на высоком политическом уровне.
«Не исключено, что он просто воспользовался случаем, чтобы еще раз публично продемонстрировать, что при любых обстоятельствах главное для него — удержать Черногорию на пути к членству в ЕС»,— сказал господин Лукашик.