Шары-баллоны накачало следствие

Как стало известно “Ъ”, в Воронеже в СИЗО помещен замдиректора АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) Владимир Кольцов. Топ-менеджеру вменяется в вину превышение должностных полномочий при исполнении в 2021–2024 годах контрактов в рамках гособоронзаказа, что привело к хищению более 5 млрд руб. На допросе он отказался от дачи показаний. Ранее по этому делу в СИЗО оказался предприниматель, который сознался в мошенничестве.