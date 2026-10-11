Шары-баллоны накачало следствие
Топ-менеджеру КБХА вменяют в вину превышение полномочий с ущербом на 5 млрд рублей
11.10.2026, 17:59
Как стало известно “Ъ”, в Воронеже в СИЗО помещен замдиректора АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА) Владимир Кольцов. Топ-менеджеру вменяется в вину превышение должностных полномочий при исполнении в 2021–2024 годах контрактов в рамках гособоронзаказа, что привело к хищению более 5 млрд руб. На допросе он отказался от дачи показаний. Ранее по этому делу в СИЗО оказался предприниматель, который сознался в мошенничестве.
О задержании замдиректора по инфраструктуре и капитальному строительству АО КБХА (структура «Роскосмоса») Владимира Кольцова “Ъ” рассказали два знакомых с ситуацией источника. По словам одного из них, топ-менеджер предприятия с середины сентября находится в следственном изоляторе. На этой неделе ему могут продлить меру пресечения, истекающую 18 октября.
Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления УМВД по Воронежской области обвиняет Владимира Кольцова в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий в составе группы лиц (ч. 3 ст. 286 УК РФ; до десяти лет лишения свободы).
В основу уголовного дела легли контракты, заключенные КБХА с ООО «Нагваль Стройтех» и ООО «Гарант-строй», на участие в создании централизованного производства шаров-баллонов для изделий ракетно-космической техники и объединенного производства жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей «Союз» на площадке КБХА в Воронеже. По ним подрядчики получили авансы на более чем 5 млрд руб.
Согласно версии следствия, в 2021–2024 годах подрядчики, заведомо не собиравшиеся исполнять обязательства по контрактам, выполнили работы примерно на 535 млн руб. КБХА в одностороннем порядке разорвало с ними контракты.
По оценке следствия, предприятию был нанесен ущерб в размере более 5 млрд руб., которыми исполнители распорядились по своему усмотрению.
Как полагает следствие, замдиректора КБХА Владимир Кольцов превысил свои должностные полномочия, заключив контракты с подрядчиками. Он якобы сообщал руководству ложные сведения о ходе работ, умышленно скрывая известные ему факты о срыве сроков. По версии следствия, топ-менеджер делал это, стремясь скрыть свое бездействие и некомпетентность, избежать дисциплинарной ответственности, создать видимость добросовестного исполнения служебных обязанностей и приукрасить действительное положение в подчиненных ему подразделениях.
Выяснить отношение Владимира Кольцова к предъявленному ему обвинению “Ъ” оперативно не удалось.
На допросе в качестве подозреваемого топ-менеджер отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких.
Как рассказывал “Ъ”, в ноябре прошлого года генерального директора московской компании «Нагваль Стройтех» Сергея Гутенко объявили в международный розыск и заочно заключили под стражу по делу о мошенничестве. В феврале предпринимателя задержали в Таиланде и депортировали в РФ. Он сам заявил, что не скрывался. Свой отъезд из России господин Гутенко объяснял командировкой в рамках исполнения госконтрактов, после которой он сразу уехал в отпуск.
Сейчас дело в отношении бизнесмена рассматривает Советский райсуд Воронежа. Он признал вину. Очередное заседание пройдет 14 октября.