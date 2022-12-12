Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Инфляция салатного типа

В ноябре цены росли медленно, верно и на то, на что не могли вырасти раньше

Сводка Росстата о динамике индекса потребительских цен (ИПЦ) в ноябре 2022 года подтверждает предположение о возможном будущем всплеске их роста: инфляция во многом движется ценами на услуги и непродовольственные товары, базовый индекс потребцен в ноябре — выше 15%. При этом пока всплеск в измерении месяц к месяцу цен на часть плодоовощной продукции — она, впрочем, все еще дешевле, чем год назад,— не изменил общей картины: ежемесячный прирост потребцен за ноябрь в два с половиной раза меньше прошлогоднего, год к году рост ИПЦ уже менее 12%.

Динамика потребительских цен, данные о которых по ноябрю 2022 года в прошлую пятницу представил Росстат, интересна столкновением двух среднесрочных трендов. С одной стороны, внутренний потребительский спрос в РФ, сдерживаемый как стагнацией доходов части населения, так и ростом нормы сбережений,— антиинфляционный фактор. С другой — динамика составляющих ИПЦ уже достаточно отчетливо указывает на сильную композицию проинфляционных факторов, которые по крайней мере краткосрочно (в течение нескольких месяцев, причем в декабре, видимо, достаточно сильно) будут разгонять динамику ИПЦ. Общие цифры потребинфляции в ноябре сами по себе мало о чем говорят: ежемесячный прирост — 0,37%, индекс потребцен год к году — 11,98%. Это достаточно низкие показатели: год назад ноябрьский прирост цен к ценам октября 2021 года составлял 0,96%, а в измерении год к году инфляция на потребрынке достигла 8,4%.

Интереснее, впрочем, покомпонентное сравнение инфляции с ноябрем 2021 года. По существу, в экономике РФ в этом ноябре инфляция уже была низкой: основная ее составляющая — прирост цен на плодоовощную продукцию за месяц на 5,58%. По существу, все это постоянные скачки цен на тепличные огурцы и помидоры (в регионах от минус 2,1% до плюс 132%). Преувеличивать значение «салатной инфляции» не стоит: за год вся плодоовощная продукция в РФ номинально подешевела на 4,08%. В целом же продовольственная инфляция в РФ в ноябре, несмотря на огромные скачки «салатных» цен, оказалась ниже общего роста ИПЦ, тогда как рост цен на непродовольственные товары — выше, а на услуги, остававшиеся долго ниже общего индекса, растут к уровню 12%.

Непродовольственные товары в ноябре почти не дорожали (рост на 0,06%), но с начала года цены на них выросли на 11,22%. Здесь лидеры прироста цен за год — бытовая химия (30,57%), электротовары и бытовая техника (15,6%) и медикаменты (10,2%): все три группы — продукция с большой импортной составляющей. В целом в группе непродовольственных товаров рост цен также результат и санкций с обвалом логистики, и ухода с рынка иностранных конкурентов, что позволяет оставшимся производителям достаточно свободно пересматривать прайс-листы. Впрочем, в ноябре начавшийся еще в марте 2022 года (начало военной операции РФ на Украине и последовавших событий) «перелет» цен, связанный с «валютной паникой», уже заведомо завершился, цены на электротовары и обувь, например, в ноябре уже снижались. Слабость внутреннего спроса показывает и низкий рост цен на стройматериалы: в ноябре 2022 года они подешевели на 0,67%, с начала года цены на них выросли всего на 4,29% (за весь 2021 год — на 24,63%). Ноябрьская инфляция совершенно «не топливная».

В свою очередь, как ранее отмечали эксперты ЦБ, в секторе услуг весенне-летнего «перелета цен» в связи с валютной паникой не было — это и определило медленный разгон цен в этом секторе, просто отстававший от динамики цен на товары, которая пока себя исчерпала, но, видимо, может и возродиться с начала 2023 года, особенно при хорошей динамике промпроизводства. Самый высокий рост субиндекса в услугах — зарубежный туризм: прирост за месяц превысил рост «салатных» цен, составив 6,87%, и в основном это 13,8% роста цен за месяц за кресло экономкласса в самолете. В измерении год к году зарубежный туризм подорожал на 66,66%. Впрочем, страхование год к году подорожало на 28,92%, бытовые услуги — на 11,2%, медицинские — на 11,59%, пассажирский транспорт — на 12,62%. Менее всего дорожали в году коммунальные услуги — впрочем, и без них ценам на услуги есть куда расти в сравнении с товарами.

В начале 2023 года в силу «эффекта базы» цифры инфляции будут резко и быстро сокращаться. Это, впрочем, не отменит пока повышенного инфляционного фона на фоне слабого спроса.

Дмитрий Бутрин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...