Инфляция салатного типа

Сводка Росстата о динамике индекса потребительских цен (ИПЦ) в ноябре 2022 года подтверждает предположение о возможном будущем всплеске их роста: инфляция во многом движется ценами на услуги и непродовольственные товары, базовый индекс потребцен в ноябре — выше 15%. При этом пока всплеск в измерении месяц к месяцу цен на часть плодоовощной продукции — она, впрочем, все еще дешевле, чем год назад,— не изменил общей картины: ежемесячный прирост потребцен за ноябрь в два с половиной раза меньше прошлогоднего, год к году рост ИПЦ уже менее 12%.

Динамика потребительских цен, данные о которых по ноябрю 2022 года в прошлую пятницу представил Росстат, интересна столкновением двух среднесрочных трендов. С одной стороны, внутренний потребительский спрос в РФ, сдерживаемый как стагнацией доходов части населения, так и ростом нормы сбережений,— антиинфляционный фактор. С другой — динамика составляющих ИПЦ уже достаточно отчетливо указывает на сильную композицию проинфляционных факторов, которые по крайней мере краткосрочно (в течение нескольких месяцев, причем в декабре, видимо, достаточно сильно) будут разгонять динамику ИПЦ. Общие цифры потребинфляции в ноябре сами по себе мало о чем говорят: ежемесячный прирост — 0,37%, индекс потребцен год к году — 11,98%. Это достаточно низкие показатели: год назад ноябрьский прирост цен к ценам октября 2021 года составлял 0,96%, а в измерении год к году инфляция на потребрынке достигла 8,4%.

Интереснее, впрочем, покомпонентное сравнение инфляции с ноябрем 2021 года. По существу, в экономике РФ в этом ноябре инфляция уже была низкой: основная ее составляющая — прирост цен на плодоовощную продукцию за месяц на 5,58%. По существу, все это постоянные скачки цен на тепличные огурцы и помидоры (в регионах от минус 2,1% до плюс 132%). Преувеличивать значение «салатной инфляции» не стоит: за год вся плодоовощная продукция в РФ номинально подешевела на 4,08%. В целом же продовольственная инфляция в РФ в ноябре, несмотря на огромные скачки «салатных» цен, оказалась ниже общего роста ИПЦ, тогда как рост цен на непродовольственные товары — выше, а на услуги, остававшиеся долго ниже общего индекса, растут к уровню 12%.

Непродовольственные товары в ноябре почти не дорожали (рост на 0,06%), но с начала года цены на них выросли на 11,22%. Здесь лидеры прироста цен за год — бытовая химия (30,57%), электротовары и бытовая техника (15,6%) и медикаменты (10,2%): все три группы — продукция с большой импортной составляющей. В целом в группе непродовольственных товаров рост цен также результат и санкций с обвалом логистики, и ухода с рынка иностранных конкурентов, что позволяет оставшимся производителям достаточно свободно пересматривать прайс-листы. Впрочем, в ноябре начавшийся еще в марте 2022 года (начало военной операции РФ на Украине и последовавших событий) «перелет» цен, связанный с «валютной паникой», уже заведомо завершился, цены на электротовары и обувь, например, в ноябре уже снижались. Слабость внутреннего спроса показывает и низкий рост цен на стройматериалы: в ноябре 2022 года они подешевели на 0,67%, с начала года цены на них выросли всего на 4,29% (за весь 2021 год — на 24,63%). Ноябрьская инфляция совершенно «не топливная».

В свою очередь, как ранее отмечали эксперты ЦБ, в секторе услуг весенне-летнего «перелета цен» в связи с валютной паникой не было — это и определило медленный разгон цен в этом секторе, просто отстававший от динамики цен на товары, которая пока себя исчерпала, но, видимо, может и возродиться с начала 2023 года, особенно при хорошей динамике промпроизводства. Самый высокий рост субиндекса в услугах — зарубежный туризм: прирост за месяц превысил рост «салатных» цен, составив 6,87%, и в основном это 13,8% роста цен за месяц за кресло экономкласса в самолете. В измерении год к году зарубежный туризм подорожал на 66,66%. Впрочем, страхование год к году подорожало на 28,92%, бытовые услуги — на 11,2%, медицинские — на 11,59%, пассажирский транспорт — на 12,62%. Менее всего дорожали в году коммунальные услуги — впрочем, и без них ценам на услуги есть куда расти в сравнении с товарами.

В начале 2023 года в силу «эффекта базы» цифры инфляции будут резко и быстро сокращаться. Это, впрочем, не отменит пока повышенного инфляционного фона на фоне слабого спроса.

Дмитрий Бутрин