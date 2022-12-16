ЦБ обеспокоен повышением инфляционных ожиданий населения

Банк России обеспокоен ситуацией, при которой инфляционные ожидания населения России остаются повышенными при снижении фактической инфляции на протяжении нескольких месяцев. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что рисками для российской экономики также являются расширение бюджетного дефицита и изменение ситуации на рынке труда.

«Мы считаем, что не все (инфляционные риски.— "Ъ") требуют внимания… Безусловно, инфляционные ожидания, которые остаются повышенными, несмотря на то что у нас уже в течение нескольких месяцев текущая инфляция была повышенной… Этот фактор нас беспокоит»,— прокомментировала госпожа Набиуллина вопрос заместителя главного редактора «Ъ» по экономической политике Дмитрия Бутрина в ходе сегодняшней пресс-конференции ЦБ (трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале регулятора).

Факторами риска для российской экономики в ЦБ также считают потенциальный рост нехватки рабочей силы в стране и санкционное давление. «Мы по-прежнему видим риски более существенного охлаждения мировой экономики, чем это заложено в нашем базовом сценарии»,— отметила госпожа Набиуллина.

14 декабря ЦБ выпустил отчет, в котором сообщалось о снижении инфляционных ожиданий россиян третий месяц подряд (в декабре показатель снизился на 0,1 п. п., до 12,1% против 12,2% в ноябре). При этом инфляционный показатель остается повышенным.

Об инфляционных ожиданиях населения России — в материале «Ъ» «Пчелы что-то подозревают».

Андрей Сапожников