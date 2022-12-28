Президент Сербии призвал соотечественников покинуть баррикады в Косово и Метохии

Президент Сербии Александар Вучич попросил соотечественников в Косово и Метохии (автономный край в Сербии) демонтировать баррикады. Об этом на пресс-конференции заявил глава Канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.

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«(Вучич.— "Ъ") предоставил содержание документов и заявлений, указал на все то, что мы получим (в связи с гарантиями.— "Ъ"), и попросил наших сербов покинуть баррикады»,— заявил Петкович (цитата по ТАСС).

10 декабря после задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича сербы вышли на акции протеста. Они возвели баррикады на дороге на севере Косово, а также перекрыли движение через два основных пограничных перехода в направлении Сербии. В ответ косовская полиция на КПП «Ярине» блокировала въезд со своей стороны.

Позже в руководстве частично признанного Косово заявили, что списков косовских сербов, подлежащих аресту или привлечению к ответственности за мирные акции протеста и баррикады, не существует. Сегодня, 28 декабря, США и Евросоюз призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Косово и к максимальной сдержанности.

О развитии ситуации в регионе читайте в публикации «Ъ» «Сербы подтянулись в Рашку».

Мария Федотова