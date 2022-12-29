Косовские сербы пообещали Вучичу разобрать баррикады

Сербы из Косово и Метохии (автономный регион Сербии, подконтролен частично признанному Косово) сообщили, что начнут разбирать баррикады утром 29 декабря. Об их решении сообщил президент Сербии Александр Вучич по итогам переговоров. По его словам, это займет от 24 до 48 часов.

«Это долгий процесс. Он займет некоторое время»,— сказал господин Вучич журналистам (цитата по Reuters).

Ситуация на севере Косово обострилась 10 декабря после задержания правоохранительными органами Приштины полицейского-серба. В ответ сербы, которые проживают на севере частично признанной республики, вышли на протесты и возвели баррикады на дорогах. Приштина отправила на север подразделения спецназа косовской полиции. Александар Вучич накануне, 28 декабря, в ходе переговоров с сербами из Косово и Метохии попросил соотечественников демонтировать баррикады.

О происходящем в регионе — в материале «Ъ» «Сербы подтянулись в Рашку».

Леонид Уварчев