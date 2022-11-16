Хлебаный стыд

На территории Польши упала не российская, а украинская ракета — это в среду признали и в Варшаве, и в НАТО. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал инцидент, в ходе которого погибли два фермера, как «несчастный случай». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что на польскую деревню упали обломки украинской ракеты ПВО. Вину за случившееся Варшава и ее союзники по военному блоку тем не менее возложили на Россию. В Москве же настаивают, что Россия не имеет к этому инциденту никакого отношения. А в Киеве — что ракета вовсе не их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После осмотра места происшествия в польской деревне Пшеводув специалисты пришли к выводу, что, скорее всего, речь идет о падении обломков украинской ракеты ПВО

Фото: Polska Policja / Reuters После осмотра места происшествия в польской деревне Пшеводув специалисты пришли к выводу, что, скорее всего, речь идет о падении обломков украинской ракеты ПВО

Фото: Polska Policja / Reuters

«Несчастный случай»

В истории с упавшей на польскую деревню Пшеводув ракетой после изначально противоречивых сообщений и заявлений в среду днем вроде как появилась ясность. «Вероятнее всего, это был несчастный случай,— сказал Анджей Дуда на экстренном заседании Совета национальной безопасности своей страны.— Ничто не указывает на то, что это была преднамеренная атака на Польшу. Эта ракета не была нацелена на Польшу». По его словам, после предварительного осмотра места происшествия специалисты пришли к выводу, что, скорее всего, «это была ракета (комплекса.— “Ъ”) ПВО, использовавшегося украинскими силами обороны». Каких-либо доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной, у Польши, как следовало из пояснения Анджея Дуды, нет.

Одновременно с заседанием польского Совета нацбезопасности в Брюсселе проходили экстренные консультации послов стран—членов НАТО.

По их итогам генсек альянса Йенс Столтенберг сделал те же самые выводы: «Наш предварительный анализ говорит, что взрыв произошел из-за работы ПВО Украины, которая защищала украинскую территорию… Нет никаких знаков, что это преднамеренная атака. И нет знаков, что Россия готовит военные действия против НАТО».

Таким образом, в Варшаве и Североатлантическом альянсе, по сути, подтвердили выводы Минобороны РФ, которое несколько часами ранее заявило, что «опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины». В ведомстве добавили, что во вторник «высокоточные удары наносились (российской стороной.— “Ъ”) по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы».

Напомним, во вторник днем жители Пшеводува увидели «странный быстро падающий на землю предмет», а «через некоторое время весь район сотряс мощный взрыв» (цитаты по Gazeta Wyborcza). Произошло это в 15:35 по местному времени (17:35 по Москве). Эпицентр взрыва находился на территории пункта закупки зерна, неподалеку от весов, на которых его взвешивают.

Жертвами взрыва стали 62-летний оператор зерносушилки Богуслав Вос и 60-летний тракторист Богдан Чупек. При этом ряд СМИ сообщили, что ракет было две.

Этот инцидент встревожил многих, так как военные действия на Украине таким образом впервые, можно сказать, «пересекли» границу страны—члена НАТО. А поскольку главным в альянсе является принцип коллективной обороны, последствия этого происшествия было изначально трудно предсказать. Тем более что в первые часы после инцидента в Варшаве склонялись к тому, что это была российская ракета. В МИД Польши в ночи был вызван российский посол Сергей Андреев, от которого в ведомстве потребовали «немедленных подробных объяснений».

Версию о российской ракете с ходу поддержали и в Риге. «Преступный российский режим выпустил ракеты, которые нацелены не только на гражданское население Украины, но и упали на территории НАТО в Польше»,— написал в Twitter министр обороны Латвии Артис Пабрикс. «Попадание российских ракет на территорию члена НАТО — это очень опасная эскалация со стороны Кремля, Латвия выражает полную солидарность с нашим союзником Польшей и поддержит любые действия, которые Польша сочтет целесообразными»,— заявили и в МИД Латвии.

О причастности России сразу сказал и украинский президент Владимир Зеленский. «Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Бить ракетами по территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать»,— отметил он в видеообращении во вторник вечером, не уточнив, какие действия имеются в виду.

В МИД РФ эти обвинения не оставили без ответа. Досталось Североатлантическому альянсу: «Фиксируем возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО, средствах массовой информации, которые в унисон без желания разобраться в ситуации поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия».

Досталось и Украине: «Похоже, что власти в Киеве всячески используют любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки на фоне того, что режим Зеленского, похоже, утомил их покровителей».

Тем временем появились сообщения о том, что Варшава намерена запросить НАТО о задействовании четвертой статьи Вашингтонского договора, подразумевающей проведение консультаций между членами альянса, если «территориальная целостность, политическая независимость или безопасность» одного из них окажется под угрозой. Эта статья предваряет следующую — пятую — о коллективном реагировании на подобные угрозы, что в худшем случае могло бы привести к прямому столкновению России и НАТО.

Вдобавок ко всему представители ряда стран—членов альянса еще в среду утром допускали, что на встрече в Брюсселе будут обсуждаться не только действия по защите территории НАТО, но и создание бесполетной зоны над Украиной. На практике это также означало бы прямое вмешательство НАТО в конфликт, поскольку при таком сценарии альянсу пришлось бы сбивать российские самолеты. Киев давно призывает к этому. «Не нужно искать оправданий и откладывать важные решения. Время Европе закрыть небо над Украиной ради своей безопасности»,— написал и в среду в Twitter советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Россия несет ответственность»

Однако после изучения места происшествия, обломков снаряда и его траектории в НАТО сочли, что снаряд все же прилетел не из России. Первым об этом сообщил президент США Джо Байден, назвавший версию о российской атаке «маловероятной». В Москве это оценили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал реакцию США «сдержанной и более профессиональной» по сравнению с «истеричной оголтело-русофобской реакцией» ряда других стран.

В то же время в Москве не согласились со вторым выводом, к которому пришли в НАТО, после того как там признали упавшую ракету украинской: что вина за инцидент все равно лежит на России.

Логику, приведшую страны—члены альянса к этому заключению, объяснил Йенс Столтенберг: «Мы все согласны, что Россия несет ответственность (за инцидент.— “Ъ”), так как она развязала войну, которая привела к этой ситуации. Это прямой результат войны и ракетных атак России на Украину. Украина имеет право сбивать эти ракеты».

В этом же духе в среду высказались и представители ряда отдельных стран—членов НАТО. «Мы не видели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, был результатом украинской ракеты ПВО, которая, к сожалению, упала в Польше,— заявила глава пресс-службы Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.— Но какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, в конечном счете ответственной за этот трагический инцидент, является Россия, которая выпустила шквал ракет по Украине, поражая гражданскую инфраструктуру». Украина, по ее словам, «имела — и имеет — полное право защищать себя».

«Всего этого не случилось бы, если бы не ужасная война России против Украины»,— заявил, в свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Ничего этого не произошло бы, если бы не вторжение России на Украину. Такова жестокая и безжалостная реальность путинской войны»,— вторил ему премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

А премьер-министр Италии Джорджа Мелони даже допустила, что Россия могла намеренно бить по объектам на границе с Польшей: «Предположение о том, что в Польше упала не российская, а украинская ракета ПВО, мало меняет суть дела: Россия систематически уничтожает украинскую гражданскую инфраструктуру в нарушение международного права, и тот факт, что бомбардировки на границе могут поразить польскую территорию, хорошо известен русским, и они, по-видимому, захотели прибегнуть к этому риску». По ее словам, «ответственность за инцидент полностью лежит на России».

Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявления о том, что Россия виновна в произошедшем, на что он категорично ответил: «Нет, не видим (вины.— “Ъ”). Россия не имеет к этому (инциденту.— “Ъ”) никакого отношения».

Между тем в Киеве выводы НАТО неожиданно тоже оспорили. «У меня нет сомнений в том, что ракета, вызвавшая взрыв в Польше, была не украинской»,— заявил в среду вечером Владимир Зеленский, уточнив, что в этом его заверили его военачальники.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов добавил, что у Киева есть «доказательства российского следа» и он готов передать их западным партнерам.

По его словам, Украина ожидает от альянса информацию, на основании которой был сделан вывод о том, что речь идет именно о ракете украинской ПВО, и настаивает на совместном расследовании инцидента.

В то же время телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США рассказал: украинские военные сообщили своим американским партнерам, что они действительно пытались перехватить российскую ракету близ границы с Польшей в то время, когда что-то упало на Пшеводув.

Как бы то ни было, в среду вечером уже главу польской дипломатической миссии в РФ Яцека Щлядевски вызвали в российский МИД. Там ему, как уточняется на сайте ведомства, сказали, что Москва ожидает от Варшавы «прекращения всяческих антироссийских спекуляций в связи с этим инцидентом», и напомнили, что «все исчерпывающие разъяснения о непричастности к нему наших вооруженных сил были оперативно даны Министерством обороны РФ».

Елена Черненко