Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «Маруся с детьми собирается на Новый год к мужу, но тут от него приходит телеграмма о том, что визит придется отменить, так как его экспедицию, не нашедшую никакого молибдена, переводят на Дальний Восток. В рассказе эта телеграмма терялась случайно во время детской ссоры, в фильме же старший Гек скрывает ее сознательно, так как очень хочет встретиться с папой. Так что семья садится в CGI-поезд, набитый новой порцией ретропредметов.

После прибытия в тайгу в рассказе дети с мамой просто спокойно ждали ушедшего на две недели на другую стоянку папу, сидя у печки, ощипывая кроликов и изготовляя елочные игрушки своими руками. Пожалуй, из этого действительно сложно сделать увлекательное кино, так что режиссер Котт и сценаристы Владимир Аркуша и Денис Червяков заменяют эти простые радости фантасмагорией, похожей на один из описанных Гайдаром страшных снов его маленьких героев. Сначала они устраивают нападение медведя на сторожа, потом заставляют Марусю, Чука и Гека по отдельности заблудиться в тайге, провалиться под лед внезапно вскрывшейся на 50-градусном морозе реки, встретиться с волками и все тем же медведем».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Хорошо в тайге советской жить».