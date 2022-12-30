Прокатная десятка

1 января в прокат выходит ряд кинокартин, среди которых российская комедия «Чебурашка» и французский приключенческий фильм «Белль и Себастьян: Новое поколение». Что посмотреть в кино на новогодних праздниках — в подборке «Ъ».
Чебурашка
- Режиссер: Дмитрий Дьяченко
- В ролях: Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов
- Жанр: семейный, комедия / Россия / 120 мин.
- В прокате: с 1 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Взрослым, выросшим на мультфильмах Романа Качанова, стоит приготовиться к сюрпризам. Например, в картине нет крокодила Гены — вместо него лучшим другом Чебурашки становится мрачный мизантроп Геннадий Петрович (Сергей Гармаш), работающий садовником в дендрарии неназванного южного города: съемки проходили в Пятигорске, Кисловодске и Сочи, но действие фильма разворачивается в условной вселенной, имеющей, впрочем, такие приметы российской действительности, как коррупция и ГИБДД. Странная зверушка не приезжает в этот город в ящике с апельсинами, ее сюда приносит торнадо, как Дороти из "Волшебника страны Оз". Вообще, в ленте много отсылок к мировому сказочному и не очень наследию: "Чарли и шоколадной фабрике", "Трем мушкетерам", "Шоколаду" Лассе Хальстрёма и даже "Бегущему по лезвию". Русская и советская культура тоже не забыта: Чебурашка и Гена шутят про "абырвалг" и "тепленькая пошла", а сцена после титров — это буквальная экранизация детсадовского анекдота про "уберите этого с руля"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ушной промысел».
Белль и Себастьян: Новое поколение
- Режиссер: Пьер Коре
- В ролях: Робинсон Менса Руане, Мишель Ларок, Алис Давид
- Жанр: приключения, семейный / Франция / 96 мин.
- В прокате: с 1 января
Кинопрокатчик «Пионер»: «Себастьяну 10 лет. Его отправляют в горную деревню к бабушке, но это совсем не похоже на каникулы мечты. Но все меняется, когда он встречает Белль — огромную белую собаку, с которой плохо обращался хозяин. Они становится настоящими друзьями, и Себастьян готов на все, чтобы защитить Белль. Он даже не подозревает, что его ждут самые захватывающие каникулы в жизни».
Призрачный дом
- Режиссер: Чо Ба-рын
- В ролях: Сон Джун, Ким Хон-пха, Ким Бо-ра
- Жанр: ужасы / Южная Корея / 106 мин.
- Слоган: «Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен»
- В прокате: с 1 января
Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «В поисках идей для новых произведений автор вебтунов решает обследовать заброшенный дом, о котором ходят страшные легенды. Там парень встречает смотрителя, и тот начинает рассказывать ему истории про проклятые квартиры и их невезучих жильцов».
Двойной обман Мадлен Коллинз
- Режиссер: Антуан Барро
- В ролях: Виржини Эфира, Ким Гутьеррес, Бруно Саломон, Жаклин Биссет
- Жанр: триллер, драма / Франция, Бельгия, Швейцария / 102 мин.
- В прокате: с 29 декабря
Кинокритик Михаил Трофименков: «Живет-поживает блондинка по имени — в зависимости от обстоятельств — то ли Жюдит, то ли Марго, а может, вообще Мадлен. У нее два то ли мужа, то ли любовника — испанец-дирижер Мельвиль (Брюно Саломон) и швейцарец Абдель (Ким Гутьеррес), которые то ли знают, то ли не догадываются о существовании друг друга. И еще — трое детей: двое сыновей от Мельвиля и дочь от Абделя. В какой-то момент что-то идет в ее жизни не так: странно было бы, если бы такое причудливое существование длилось годами без сучка и задоринки».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Плохо закруженный сюжет».
Елки-иголки
- Режиссер: Александр Баршак
- В ролях: Алина Алексеева, Павел Прилучный, Оскар Кучера, Гарик Сукачев
- Жанр: комедия, семейный / Россия / 103 мин.
- Слоган: «Доставка новогодних желаний»
- В прокате: с 29 декабря
Кинопрокатчик «AVK`PRO»: «Катя — ландшафтный дизайнер. 31 декабря она развозит новогодние елки заказчикам. Последняя елочка из невыполненного заказа могла бы стать единственным Катиным гостем на Новый год, но мама полна решимости познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этой участи, девушка соглашается встретить дядю, своего соседа из Чикаго. С этого момента для нее начинается самый длинный день уходящего года: она заберет не того дядю из аэропорта, встретит мужчину, будет скрываться от преследования бандитов… а в Новый год снова окажется у своей елки, но одна ли?»
Чук и Гек. Большое приключение
- Режиссер: Александр Котт
- В ролях: Андрей Андреев, Юрий Степанов, Владимир Вдовиченков, Юлия Снигирь
- Жанр: семейный, приключения / Россия / 96 мин.
- Слоган: «Отправьтесь навстречу настоящему чуду»
- В прокате: с 22 декабря
Кинокритик Юлия Шагельман: «Маруся с детьми собирается на Новый год к мужу, но тут от него приходит телеграмма о том, что визит придется отменить, так как его экспедицию, не нашедшую никакого молибдена, переводят на Дальний Восток. В рассказе эта телеграмма терялась случайно во время детской ссоры, в фильме же старший Гек скрывает ее сознательно, так как очень хочет встретиться с папой. Так что семья садится в CGI-поезд, набитый новой порцией ретропредметов.
После прибытия в тайгу в рассказе дети с мамой просто спокойно ждали ушедшего на две недели на другую стоянку папу, сидя у печки, ощипывая кроликов и изготовляя елочные игрушки своими руками. Пожалуй, из этого действительно сложно сделать увлекательное кино, так что режиссер Котт и сценаристы Владимир Аркуша и Денис Червяков заменяют эти простые радости фантасмагорией, похожей на один из описанных Гайдаром страшных снов его маленьких героев. Сначала они устраивают нападение медведя на сторожа, потом заставляют Марусю, Чука и Гека по отдельности заблудиться в тайге, провалиться под лед внезапно вскрывшейся на 50-градусном морозе реки, встретиться с волками и все тем же медведем».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Хорошо в тайге советской жить».
Мира
- Режиссер: Дмитрий Киселев
- В ролях: Вероника Устимова, Анатолий Белый, Дарья Мороз, Максим Лагашкин, Александр Петров
- Жанр: фантастика, приключения, драма / Россия / 116 мин.
- Слоган: «Для семьи космос не расстояние»
- В прокате: с 22 декабря
Кинокритик Юлия Шагельман: «Открывается картина эффектными кадрами: из космоса к Земле приближается огромный метеорит, загорается, входя в плотные слои атмосферы, вот-вот он рухнет, разрушив пару континентов… Но, долетев до нашей планеты, он оказывается всего лишь крошечным камушком, который попадает в лобовое стекло автомобиля, оставляет на нем небольшую трещину. В машине этой едет 15-летняя Лена Арабова (Вероника Устимова), ее мама (Дарья Мороз), отчим (Максим Лагашкин) и его сын от предыдущего брака, второклассник Егор (Александр Петров). Дело происходит во Владивостоке, и выбор города сразу можно записать в плюсы "Миры" — киношными разрушениями Нью-Йорка, Лондона и даже Москвы давно никого не удивишь.
Пока Лера торопится на спортивные соревнования, ее родной отец (Анатолий Белый) парит над Землей: он бортмеханик космической орбитальной станции, где находится уже шесть лет и где его лучшим другом и чуть ли не единственным собеседником стала система искусственного интеллекта, которую он называет "Мира"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Метеоритная дрожь».
Новая игрушка
- Режиссер: Джеймс Ют
- В ролях: Жамель Деббуз, Даниель Отой, Симон Фалю
- Жанр: комедия / Франция / 112 мин.
- В прокате: с 22 декабря
Обзор «Ъ-Weekend»: «Те классические сцены из оригинала, где клоунский гэг достигал графического совершенства, они повторили один в один. Когда пацан в магазине игрушек вытянет руку, ткнет указательным пальцем в сторону живого недотепы и с неморгающим видом маленького робота скажет: "Хочу вот это". Когда недотепа в фуражке дорожного инспектора нагнет пацана и выпишет штраф ему самому, а тот скажет: "Я не хочу больше играть". Когда недотепа в полном обмундировании и ботинках залезет в пенящуюся ванну, а мальчишка, не помня себя от счастья, сиганет вслед за ним. И когда в финале отец и сын будут ехать, неподвижные, как двое участников похоронной процессии, на заднем сиденье автомобиля, оставляя позади недотепу, и отец не выдержит, скомандует "Стой!", и пацан выскочит-побежит к своей любимой игрушке, бросится на нее, прижмется всем своим маленьким телом, а та только разведет руками.
В старом фильме тут вступала музыка и шел титр "Конец". В новом — история будет продолжаться: жена родит, мсье Этьенн объявит о решении не закрывать завод…»
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Нечеловеческая комедия» и «Сами и Александр».
Последний рейс
- Режиссер: Анна Гуттормсгард
- В ролях: Жюльет Бинош, Фрэнк Грилло, Хала Финли, Морган Фриман
- Жанр: триллер / Германия, США / 115 мин.
- Слоган: «Дорога к спасению»
- В прокате: с 22 декабря
Кинокритик Михаил Трофименков: «Педофильская мафия переправляет похищенных детей из США в Канаду, предварительно выдержав их в клетках в каком-то гнусном подвале. Ради спасения брата Денниса (Фрэнк Грилло), рискующего в случае ее отказа выйти из федеральной тюрьмы ногами вперед, в эти операции втягивается дальнобойщица Салли (Бинош). Но разобравшись, во что ее втравили, Салли мобилизует свой давно впавший в летаргический сон материнский инстинкт и бросает мафии вызов ради спасения девочки Лейлы (Хала Финли). Впрочем, не только мафии, но и полиции: Лейла ухитрилась оставить за собой труп канадского извращенца с ласковой внешностью Санта-Клауса».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Крепче за баранку держись, шоферка».
Таинственное убийство
- Режиссер: Доминик Молль
- В ролях: Бастьен Буйон, Були Ланнерс, Тео Шольби
- Жанр: триллер, драма, криминал, детектив / Франция, Бельгия / 115 мин.
- В прокате: с 15 декабря
Кинокритик Юлия Шагельман: «Поздним вечером 12 октября 2016 года в отделе криминальной полиции города Гренобля отмечают уход на пенсию прежнего шефа (Николя Жуэ). Все как на таких вечеринках водится: дурацкие шутки, неловкие тосты, дружеский шарж в рамочке в подарок. Прослезившись под насмешливые реплики подчиненных, которые, конечно, так маскируют свою собственную растроганность, начальник представляет нового капитана — молодого Йохана Вивеса (Бастьен Буйон), не склонного к длинным речам любителя порядка как в делах, так и в отношениях между сотрудниками.
Той же ночью в маленьком городке неподалеку, стиснутом со всех сторон Альпами, 21-летняя Клара (Лула Коттон-Фрапье) собирается домой после вечера в гостях у подружки (Полин Серийе). Та уговаривает ее остаться на ночь, но девушка отказывается, и это мелкое, незаметное решение, похожее на миллионы других, которые мы, не задумываясь, принимаем каждый день, оказывается для нее роковым. По дороге к дому, который и расположен-то буквально за углом, ее останавливает мужчина, лицо которого скрыто капюшоном. После пары реплик он обливает Клару бензином и поджигает, превращая в живой факел».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Невод с одною рутиной», «Висяк творения» и блицинтервью с режиссером Домиником Моллем «"Мы не хотели делать фильм с мрачным финалом"».