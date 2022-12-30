Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на новогодних выходных

1 января в прокат выходит ряд кинокартин, среди которых российская комедия «Чебурашка» и французский приключенческий фильм «Белль и Себастьян: Новое поколение». Что посмотреть в кино на новогодних праздниках — в подборке «Ъ».

Предыдущий слайд
Чебурашка
Белль и Себастьян: Новое поколение
Призрачный дом
Двойной обман Мадлен Коллинз
Елки-иголки
Чук и Гек. Большое приключение
Мира
Новая игрушка
Последний рейс
Таинственное убийство
Следующий слайд
Чебурашка (2022)

Чебурашка

  • Режиссер: Дмитрий Дьяченко
  • В ролях: Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов
  • Жанр: семейный, комедия / Россия / 120 мин.
  • В прокате: с 1 января

Кинокритик Юлия Шагельман: «Взрослым, выросшим на мультфильмах Романа Качанова, стоит приготовиться к сюрпризам. Например, в картине нет крокодила Гены — вместо него лучшим другом Чебурашки становится мрачный мизантроп Геннадий Петрович (Сергей Гармаш), работающий садовником в дендрарии неназванного южного города: съемки проходили в Пятигорске, Кисловодске и Сочи, но действие фильма разворачивается в условной вселенной, имеющей, впрочем, такие приметы российской действительности, как коррупция и ГИБДД. Странная зверушка не приезжает в этот город в ящике с  апельсинами, ее сюда приносит торнадо, как Дороти из "Волшебника страны Оз". Вообще, в ленте много отсылок к мировому сказочному и не очень наследию: "Чарли и шоколадной фабрике", "Трем мушкетерам", "Шоколаду" Лассе Хальстрёма и даже "Бегущему по лезвию". Русская и советская культура тоже не забыта: Чебурашка и Гена шутят про "абырвалг" и "тепленькая пошла", а сцена после титров — это буквальная экранизация детсадовского анекдота про "уберите этого с руля"».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ушной промысел».

Белль и Себастьян: Новое поколение (Belle et Sébastien: Nouvelle Génération, 2022)

Белль и Себастьян: Новое поколение

  • Режиссер: Пьер Коре
  • В ролях: Робинсон Менса Руане, Мишель Ларок, Алис Давид
  • Жанр: приключения, семейный / Франция / 96 мин.
  • В прокате: с 1 января

Кинопрокатчик «Пионер»: «Себастьяну 10 лет. Его отправляют в горную деревню к бабушке, но это совсем не похоже на каникулы мечты. Но все меняется, когда он встречает Белль — огромную белую собаку, с которой плохо обращался хозяин. Они становится настоящими друзьями, и Себастьян готов на все, чтобы защитить Белль. Он даже не подозревает, что его ждут самые захватывающие каникулы в жизни».

Призрачный дом (Goegimaensyon, 2021)

Призрачный дом

  • Режиссер: Чо Ба-рын
  • В ролях: Сон Джун, Ким Хон-пха, Ким Бо-ра
  • Жанр: ужасы / Южная Корея / 106 мин.
  • Слоган: «Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен»
  • В прокате: с 1 января

Кинопрокатчик «Кино.Арт.Про»: «В поисках идей для новых произведений автор вебтунов решает обследовать заброшенный дом, о котором ходят страшные легенды. Там парень встречает смотрителя, и тот начинает рассказывать ему истории про проклятые квартиры и их невезучих жильцов».

Двойной обман Мадлен Коллинз (Madeleine Collins, 2021)

Двойной обман Мадлен Коллинз

  • Режиссер: Антуан Барро
  • В ролях: Виржини Эфира, Ким Гутьеррес, Бруно Саломон, Жаклин Биссет
  • Жанр: триллер, драма / Франция, Бельгия, Швейцария / 102 мин.
  • В прокате: с 29 декабря

Кинокритик Михаил Трофименков: «Живет-поживает блондинка по имени — в зависимости от обстоятельств — то ли Жюдит, то ли Марго, а может, вообще Мадлен. У нее два то ли мужа, то ли любовника — испанец-дирижер Мельвиль (Брюно Саломон) и швейцарец Абдель (Ким Гутьеррес), которые то ли знают, то ли не догадываются о существовании друг друга. И еще — трое детей: двое сыновей от Мельвиля и дочь от Абделя. В какой-то момент что-то идет в ее жизни не так: странно было бы, если бы такое причудливое существование длилось годами без сучка и задоринки».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Плохо закруженный сюжет».

Ёлки-иголки (2022)

Елки-иголки

  • Режиссер: Александр Баршак
  • В ролях: Алина Алексеева, Павел Прилучный, Оскар Кучера, Гарик Сукачев
  • Жанр: комедия, семейный / Россия / 103 мин.
  • Слоган: «Доставка новогодних желаний»
  • В прокате: с 29 декабря

Кинопрокатчик «AVK`PRO»: «Катя — ландшафтный дизайнер. 31 декабря она развозит новогодние елки заказчикам. Последняя елочка из невыполненного заказа могла бы стать единственным Катиным гостем на Новый год, но мама полна решимости познакомить дочь с молодым человеком. Чтобы избежать этой участи, девушка соглашается встретить дядю, своего соседа из Чикаго. С этого момента для нее начинается самый длинный день уходящего года: она заберет не того дядю из аэропорта, встретит мужчину, будет скрываться от преследования бандитов… а в Новый год снова окажется у своей елки, но одна ли?»

Чук и Гек. Большое приключение (2022)

Чук и Гек. Большое приключение

  • Режиссер: Александр Котт
  • В ролях: Андрей Андреев, Юрий Степанов, Владимир Вдовиченков, Юлия Снигирь
  • Жанр: семейный, приключения / Россия / 96 мин.
  • Слоган: «Отправьтесь навстречу настоящему чуду»
  • В прокате: с 22 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «Маруся с детьми собирается на Новый год к мужу, но тут от него приходит телеграмма о том, что визит придется отменить, так как его экспедицию, не нашедшую никакого молибдена, переводят на Дальний Восток. В рассказе эта телеграмма терялась случайно во время детской ссоры, в фильме же старший Гек скрывает ее сознательно, так как очень хочет встретиться с папой. Так что семья садится в CGI-поезд, набитый новой порцией ретропредметов.

После прибытия в тайгу в рассказе дети с мамой просто спокойно ждали ушедшего на две недели на другую стоянку папу, сидя у печки, ощипывая кроликов и изготовляя елочные игрушки своими руками. Пожалуй, из этого действительно сложно сделать увлекательное кино, так что режиссер Котт и  сценаристы Владимир Аркуша и Денис Червяков заменяют эти простые радости фантасмагорией, похожей на один из описанных Гайдаром страшных снов его маленьких героев. Сначала они устраивают нападение медведя на сторожа, потом заставляют Марусю, Чука и Гека по отдельности заблудиться в тайге, провалиться под лед внезапно вскрывшейся на 50-градусном морозе реки, встретиться с волками и все тем же медведем».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Хорошо в тайге советской жить».

Мира (2022)

Мира

  • Режиссер: Дмитрий Киселев
  • В ролях: Вероника Устимова, Анатолий Белый, Дарья Мороз, Максим Лагашкин, Александр Петров
  • Жанр: фантастика, приключения, драма / Россия / 116 мин.
  • Слоган: «Для семьи космос не расстояние»
  • В прокате: с 22 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «Открывается картина эффектными кадрами: из космоса к Земле приближается огромный метеорит, загорается, входя в плотные слои атмосферы, вот-вот он рухнет, разрушив пару континентов… Но, долетев до нашей планеты, он оказывается всего лишь крошечным камушком, который попадает в лобовое стекло автомобиля, оставляет на нем небольшую трещину. В машине этой едет 15-летняя Лена Арабова (Вероника Устимова), ее мама (Дарья Мороз), отчим (Максим Лагашкин) и его сын от предыдущего брака, второклассник Егор (Александр Петров). Дело происходит во Владивостоке, и выбор города сразу можно записать в плюсы "Миры" — киношными разрушениями Нью-Йорка, Лондона и даже Москвы давно никого не удивишь.

Пока Лера торопится на спортивные соревнования, ее родной отец (Анатолий Белый) парит над Землей: он бортмеханик космической орбитальной станции, где находится уже шесть лет и где его лучшим другом и чуть ли не единственным собеседником стала система искусственного интеллекта, которую он называет "Мира"».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Метеоритная дрожь».

Новая игрушка (Le nouveau jouet, 2022)

Новая игрушка

  • Режиссер: Джеймс Ют
  • В ролях: Жамель Деббуз, Даниель Отой, Симон Фалю
  • Жанр: комедия / Франция / 112 мин.
  • В прокате: с 22 декабря

Обзор «Ъ-Weekend»: «Те классические сцены из оригинала, где клоунский гэг достигал графического совершенства, они повторили один в один. Когда пацан в магазине игрушек вытянет руку, ткнет указательным пальцем в сторону живого недотепы и с неморгающим видом маленького робота скажет: "Хочу вот это". Когда недотепа в фуражке дорожного инспектора нагнет пацана и выпишет штраф ему самому, а тот скажет: "Я не хочу больше играть". Когда недотепа в полном обмундировании и ботинках залезет в пенящуюся ванну, а мальчишка, не помня себя от счастья, сиганет вслед за ним. И когда в финале отец и сын будут ехать, неподвижные, как двое участников похоронной процессии, на заднем сиденье автомобиля, оставляя позади недотепу, и отец не выдержит, скомандует "Стой!", и пацан выскочит-побежит к своей любимой игрушке, бросится на нее, прижмется всем своим маленьким телом, а та только разведет руками.

В старом фильме тут вступала музыка и шел титр "Конец". В новом  — история будет продолжаться: жена родит, мсье Этьенн объявит о решении не закрывать завод…»

Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Нечеловеческая комедия» и «Сами и Александр».

Последний рейс (Paradise Highway, 2022)

Последний рейс

  • Режиссер: Анна Гуттормсгард
  • В ролях: Жюльет Бинош, Фрэнк Грилло, Хала Финли, Морган Фриман
  • Жанр: триллер / Германия, США / 115 мин.
  • Слоган: «Дорога к спасению»
  • В прокате: с 22 декабря

Кинокритик Михаил Трофименков: «Педофильская мафия переправляет похищенных детей из США в Канаду, предварительно выдержав их в клетках в каком-то гнусном подвале. Ради спасения брата Денниса (Фрэнк Грилло), рискующего в случае ее отказа выйти из федеральной тюрьмы ногами вперед, в эти операции втягивается дальнобойщица Салли (Бинош). Но разобравшись, во что ее втравили, Салли мобилизует свой давно впавший в летаргический сон материнский инстинкт и бросает мафии вызов ради спасения девочки Лейлы (Хала Финли). Впрочем, не только мафии, но и полиции: Лейла ухитрилась оставить за собой труп канадского извращенца с ласковой внешностью Санта-Клауса».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Крепче за баранку держись, шоферка».

Таинственное убийство (La nuit du 12, 2022)

Таинственное убийство

  • Режиссер: Доминик Молль
  • В ролях: Бастьен Буйон, Були Ланнерс, Тео Шольби
  • Жанр: триллер, драма, криминал, детектив / Франция, Бельгия / 115 мин.
  • В прокате: с 15 декабря

Кинокритик Юлия Шагельман: «Поздним вечером 12 октября 2016 года в отделе криминальной полиции города Гренобля отмечают уход на пенсию прежнего шефа (Николя Жуэ). Все как на таких вечеринках водится: дурацкие шутки, неловкие тосты, дружеский шарж в рамочке в подарок. Прослезившись под насмешливые реплики подчиненных, которые, конечно, так маскируют свою собственную растроганность, начальник представляет нового капитана — молодого Йохана Вивеса (Бастьен Буйон), не склонного к длинным речам любителя порядка как в делах, так и в отношениях между сотрудниками.

Той же ночью в маленьком городке неподалеку, стиснутом со всех сторон Альпами, 21-летняя Клара (Лула Коттон-Фрапье) собирается домой после вечера в гостях у подружки (Полин Серийе). Та уговаривает ее остаться на ночь, но девушка отказывается, и это мелкое, незаметное решение, похожее на миллионы других, которые мы, не задумываясь, принимаем каждый день, оказывается для нее роковым. По дороге к дому, который и расположен-то буквально за углом, ее останавливает мужчина, лицо которого скрыто капюшоном. После пары реплик он обливает Клару бензином и поджигает, превращая в живой факел».

Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Невод с одною рутиной», «Висяк творения» и блицинтервью с режиссером Домиником Моллем «"Мы не хотели делать фильм с мрачным финалом"».

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...