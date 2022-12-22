Хорошо в тайге советской жить

В прокат выходит фильм Александра Котта «Чук и Гек. Большое приключение» по мотивам рассказа Аркадия Гайдара. Юлию Шагельман застала врасплох неожиданная монументальность экранизации, в которой короткий и простой текст украсился живыми медведями, гигантскими игрушечными зайцами и персонажами других известных писателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на общую сказочность, в фильме крайне много не по-детски дотошно реконструированного советского быта

Фото: «Вольга» Несмотря на общую сказочность, в фильме крайне много не по-детски дотошно реконструированного советского быта

Фото: «Вольга»

Декабрь для отечественных кинотеатров всегда был горячим временем борьбы за зрителя и выпуска картин, которые должны захватить экраны на время длинных новогодних каникул. В не столь давние времена это означало расчистку проката от голливудских релизов, но в этом году западные студии-мейджоры ушли сами еще в феврале-марте, объявив российскому кинорынку свои собственные санкции. Сейчас западные конкуренты присутствуют на нем только негласно, в виде полуподпольных сеансов какой-нибудь «Черной пантеры» в несетевых кинотеатрах. Так что теоретически теперь никто не помешает «Елкам 9», «Елкам-иголкам» и прочим «Тайным Сантам» сойтись друг с другом в честной борьбе (выиграют ли в ней что-нибудь зрители — другой вопрос).

«Чук и Гек» — один из тех новогодних релизов, который ориентирован на самую юную публику возраста 6+. Хотя стилистическое решение картины должно скорее вызывать теплые ностальгические чувства (или хотя бы радость узнавания) у аудитории, все-таки знакомой с рассказом Гайдара, то есть у родителей или даже бабушек и дедушек. Весьма удачно получилось, что история тут рассказывается с точки зрения детей, даже в самые суровые времена не замечающих плохого и способных все равно разглядеть в окружающей реальности сказку. Поэтому советское прошлое можно изображать в не имеющей ничего общего с действительностью эстетике «Старых песен о главном», когда-то обозначивших возвращение в коллективное бессознательное образа СССР как волшебной страны, в которой молочные реки текли в сделанных по ГОСТу кисельных берегах. Порой авторы так увлекаются материальным миром, всеми этими вечными календарями, самовязаными свитерами, спичечными коробками, зубными порошками, ватными елочными игрушками и прочим богатством с блошиных рынков (на экране, впрочем, выглядящим абсолютно новеньким и ни разу не использованным), что надолго забывают о развитии сюжета.

Сюжет между тем по сравнению с первоисточником претерпел заметные изменения. Начинается все как у Гайдара: геолог Серегин (Владимир Вдовиченков) работает в далекой тайге за Синими горами, а его жена (Юлия Снигирь) и сыновья Чук (Андрей Андреев) и Гек (Юрий Степанов) живут в Москве с видом на кремлевские звезды. В фильме их отдельная квартира стала коммуналкой — кажется, только для того, чтобы ввести комических соседей (Игорь Письменный и Наталья Калякина), папина работа приобрела конкретные очертания — он ищет молибден, а мама получила имя Маруся и профессию. Она эстрадная певица, причем ее главным хитом в 1939 году является вокализ «Я очень рад, ведь я наконец возвращаюсь домой…» (тот самый, что прославился в исполнении Эдуарда Хиля и лет десять назад превратился в мем, больше известный интернет-публике как «Трололо»), который был написан в 1965-м.

Маруся с детьми собирается на Новый год к мужу, но тут от него приходит телеграмма о том, что визит придется отменить, так как его экспедицию, не нашедшую никакого молибдена, переводят на Дальний Восток. В рассказе эта телеграмма терялась случайно во время детской ссоры, в фильме же старший Гек скрывает ее сознательно, так как очень хочет встретиться с папой. Так что семья садится в CGI-поезд, набитый новой порцией ретропредметов, и встречает там забавного дяденьку с усами (Тимофей Трибунцев, подобно другим актерам второго плана в фильме, растраченный на короткий необязательный эпизод).

После прибытия в тайгу в рассказе дети с мамой просто спокойно ждали ушедшего на две недели на другую стоянку папу, сидя у печки, ощипывая кроликов и изготовляя елочные игрушки своими руками. Пожалуй, из этого действительно сложно сделать увлекательное кино, так что режиссер Котт и сценаристы Владимир Аркуша и Денис Червяков заменяют эти простые радости фантасмагорией, похожей на один из описанных Гайдаром страшных снов его маленьких героев. Сначала они устраивают нападение медведя на сторожа, потом заставляют Марусю, Чука и Гека по отдельности заблудиться в тайге, провалиться под лед внезапно вскрывшейся на 50-градусном морозе реки, встретиться с волками и все тем же медведем (при этом в фильме с бюджетом в 201 млн руб. сцены с животными почему-то похожи на плохую комбинированную съемку с участием людей в медвежьих костюмах).

Но гвоздем программы становятся игрушки Чука — голубой зайчик с барабаном, грузовик и оловянный красный командир на лихом коне, которые оживают и вырастают до исполинских размеров, символизируя, видимо, безудержность детского воображения. Еще здесь появляется Хозяйка Медной горы (Милена Софронова) — на этот неочевидный кроссовер продюсера Арсена Готлиба вдохновил тот факт, что сын Аркадия Гайдара женился на дочери Павла Бажова. Она-то и помогает героям обнаружить пресловутый молибден — для полного и безоговорочного хеппи-энда. Правда, уверенности в том, что ее вмешательство спасет новогоднюю кинотеатральную кассу, все-таки нет.