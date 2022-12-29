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Коммерсантъ FM
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Ушной промысел

Новогодний прокат украсится «Чебурашкой»

Первого января на экраны выйдет «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, которому, судя по всему, предназначено стать главным хитом новогоднего проката. Юлия Шагельман предположила, что взрослые не узнают в новом Чебурашке милого ушастого зверька из своего детства, а в том, что его полюбит новое поколение маленьких зрителей, сильно усомнилась.

Новоявленный Чебурашка лишился не только крокодила Гены, но и мультяшного обаяния

Новоявленный Чебурашка лишился не только крокодила Гены, но и мультяшного обаяния

Фото: Yellow

Новоявленный Чебурашка лишился не только крокодила Гены, но и мультяшного обаяния

Фото: Yellow

Режиссер Дмитрий Дьяченко снял три части франшизы «Последний богатырь» той же студии Yellow, Black and White, которая вместе с «Союзмультфильмом», видеосервисом START и телеканалами «Россия 1» и СТС породила нового «Чебурашку». Несколько предыдущих лет именно сказки о столкновении русских народных героев с современным миром были тем новогодним джаггернаутом, ради которого прокат освобождали от зарубежных конкурентов (при поддержке студии «Дисней»). Теперь на это свято место заступил «Чебурашка», призванный заново познакомить детей с любимым героем их родителей, а этих последних — вспомнить детство и забыть о том, что во всем мире в эти же дни смотрят новый «Аватар».

Усилия для этого вложены немалые: у фильма одиннадцать продюсеров, четыре сценариста (двое из которых тоже приложили руку к «Последним богатырям»; Эдуард Успенский при этом в титрах вовсе не значится) и впечатляющий бюджет в 850 млн руб. Также прокатчики гордо сообщают, что для съемок было использовано шесть тонн апельсинов, и на этом месте становится особенно грустно за напрасный перевод продукта.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Взрослым, выросшим на мультфильмах Романа Качанова, стоит приготовиться к сюрпризам. Например, в картине нет крокодила Гены — вместо него лучшим другом Чебурашки становится мрачный мизантроп Геннадий Петрович (Сергей Гармаш), работающий садовником в дендрарии неназванного южного города: съемки проходили в Пятигорске, Кисловодске и Сочи, но действие фильма разворачивается в условной вселенной, имеющей, впрочем, такие приметы российской действительности, как коррупция и ГИБДД. Странная зверушка не приезжает в этот город в ящике с апельсинами, ее сюда приносит торнадо, как Дороти из «Волшебника страны Оз». Вообще, в ленте много отсылок к мировому сказочному и не очень наследию: «Чарли и шоколадной фабрике», «Трем мушкетерам», «Шоколаду» Лассе Хальстрёма и даже «Бегущему по лезвию». Русская и советская культура тоже не забыта: Чебурашка и Гена шутят про «абырвалг» и «тепленькая пошла», а сцена после титров — это буквальная экранизация детсадовского анекдота про «уберите этого с руля».

Все это, думается, будет не слишком интересно детям, для которых главной аттракцией выступает сам Чебурашка, озвученный Ольгой Кузьминой. Увы, в его случае вспоминается другой анекдот, про плохой ресторан, где и еда невкусная, и порции маленькие. Зверек, несмотря на потраченные на компьютерную графику полтора года работы, нарисован довольно неряшливо. Его размер все время меняется (это не прием, а техническая ошибка), двигается он ненатурально, а в сценах взаимодействия с живыми актерами очень заметно, что они хватаются за пустоту и разговаривают с ней же. При этом забавных проделок Чебурашки в фильме обескураживающе мало, а две основные сюжетные линии тоже совсем не детские. Одна посвящена семейной драме Геннадия Петровича и его сложным взаимоотношениям со взрослой дочерью (Полина Максимова), а вторая — попыткам нехорошей богатой женщины, которую из-за проблем с авторскими правами зовут не Шапокляк, а Римма (Елена Яковлева), отжать у этой дочери ее кондитерскую и магазин сладостей.

Чебурашка становится для всех них общим знаменателем и примирителем, хотя сам всю дорогу мучается экзистенциальным кризисом, пытаясь понять, кто же он такой. Заканчивается все, естественно, хорошо: ушастик находит свою идентичность и получает имя, дочь прощает дядю Гену и даже Римма делает первые шаги к исправлению. При этом чувство, с которым выходишь с сеанса, лучше всего описывается одним из слов, вычитанных Чебурашкой в словаре Даля: безысходность.

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