Ушной промысел

Первого января на экраны выйдет «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, которому, судя по всему, предназначено стать главным хитом новогоднего проката. Юлия Шагельман предположила, что взрослые не узнают в новом Чебурашке милого ушастого зверька из своего детства, а в том, что его полюбит новое поколение маленьких зрителей, сильно усомнилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новоявленный Чебурашка лишился не только крокодила Гены, но и мультяшного обаяния

Фото: Yellow Новоявленный Чебурашка лишился не только крокодила Гены, но и мультяшного обаяния

Фото: Yellow

Режиссер Дмитрий Дьяченко снял три части франшизы «Последний богатырь» той же студии Yellow, Black and White, которая вместе с «Союзмультфильмом», видеосервисом START и телеканалами «Россия 1» и СТС породила нового «Чебурашку». Несколько предыдущих лет именно сказки о столкновении русских народных героев с современным миром были тем новогодним джаггернаутом, ради которого прокат освобождали от зарубежных конкурентов (при поддержке студии «Дисней»). Теперь на это свято место заступил «Чебурашка», призванный заново познакомить детей с любимым героем их родителей, а этих последних — вспомнить детство и забыть о том, что во всем мире в эти же дни смотрят новый «Аватар».

Усилия для этого вложены немалые: у фильма одиннадцать продюсеров, четыре сценариста (двое из которых тоже приложили руку к «Последним богатырям»; Эдуард Успенский при этом в титрах вовсе не значится) и впечатляющий бюджет в 850 млн руб. Также прокатчики гордо сообщают, что для съемок было использовано шесть тонн апельсинов, и на этом месте становится особенно грустно за напрасный перевод продукта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Взрослым, выросшим на мультфильмах Романа Качанова, стоит приготовиться к сюрпризам. Например, в картине нет крокодила Гены — вместо него лучшим другом Чебурашки становится мрачный мизантроп Геннадий Петрович (Сергей Гармаш), работающий садовником в дендрарии неназванного южного города: съемки проходили в Пятигорске, Кисловодске и Сочи, но действие фильма разворачивается в условной вселенной, имеющей, впрочем, такие приметы российской действительности, как коррупция и ГИБДД. Странная зверушка не приезжает в этот город в ящике с апельсинами, ее сюда приносит торнадо, как Дороти из «Волшебника страны Оз». Вообще, в ленте много отсылок к мировому сказочному и не очень наследию: «Чарли и шоколадной фабрике», «Трем мушкетерам», «Шоколаду» Лассе Хальстрёма и даже «Бегущему по лезвию». Русская и советская культура тоже не забыта: Чебурашка и Гена шутят про «абырвалг» и «тепленькая пошла», а сцена после титров — это буквальная экранизация детсадовского анекдота про «уберите этого с руля».

Все это, думается, будет не слишком интересно детям, для которых главной аттракцией выступает сам Чебурашка, озвученный Ольгой Кузьминой. Увы, в его случае вспоминается другой анекдот, про плохой ресторан, где и еда невкусная, и порции маленькие. Зверек, несмотря на потраченные на компьютерную графику полтора года работы, нарисован довольно неряшливо. Его размер все время меняется (это не прием, а техническая ошибка), двигается он ненатурально, а в сценах взаимодействия с живыми актерами очень заметно, что они хватаются за пустоту и разговаривают с ней же. При этом забавных проделок Чебурашки в фильме обескураживающе мало, а две основные сюжетные линии тоже совсем не детские. Одна посвящена семейной драме Геннадия Петровича и его сложным взаимоотношениям со взрослой дочерью (Полина Максимова), а вторая — попыткам нехорошей богатой женщины, которую из-за проблем с авторскими правами зовут не Шапокляк, а Римма (Елена Яковлева), отжать у этой дочери ее кондитерскую и магазин сладостей.

Чебурашка становится для всех них общим знаменателем и примирителем, хотя сам всю дорогу мучается экзистенциальным кризисом, пытаясь понять, кто же он такой. Заканчивается все, естественно, хорошо: ушастик находит свою идентичность и получает имя, дочь прощает дядю Гену и даже Римма делает первые шаги к исправлению. При этом чувство, с которым выходишь с сеанса, лучше всего описывается одним из слов, вычитанных Чебурашкой в словаре Даля: безысходность.