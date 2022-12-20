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Метеоритная дрожь

Катастрофа и антиутопия в фильме «Мира»

В прокат выходит фильм-катастрофа Дмитрия Киселева «Мира» о спасении Владивостока от разрушительных последствий метеоритного дождя. Юлия Шагельман убедилась, что отечественные кинематографисты вполне освоили голливудский язык, однако говорят на нем исключительно по-русски.

Для спасения человечества в «Мире» все средства оказываются хороши

Для спасения человечества в «Мире» все средства оказываются хороши

Фото: Кинокомпания Флагман

Для спасения человечества в «Мире» все средства оказываются хороши

Фото: Кинокомпания Флагман

Согласно официальным данным, бюджет «Миры» составил 540 млн руб., и авторы очень стараются, чтобы на экране было видно каждую не зря потраченную копейку. Открывается картина эффектными кадрами: из космоса к Земле приближается огромный метеорит, загорается, входя в плотные слои атмосферы, вот-вот он рухнет, разрушив пару континентов… Но, долетев до нашей планеты, он оказывается всего лишь крошечным камушком, который попадает в лобовое стекло автомобиля, оставляет на нем небольшую трещину. В машине этой едет 15-летняя Лена Арабова (Вероника Устимова), ее мама (Дарья Мороз), отчим (Максим Лагашкин) и его сын от предыдущего брака, второклассник Егор (Александр Петров). Дело происходит во Владивостоке, и выбор города сразу можно записать в плюсы «Миры» — киношными разрушениями Нью-Йорка, Лондона и даже Москвы давно никого не удивишь.

Пока Лера торопится на спортивные соревнования, ее родной отец (Анатолий Белый) парит над Землей: он бортмеханик космической орбитальной станции, где находится уже шесть лет и где его лучшим другом и чуть ли не единственным собеседником стала система искусственного интеллекта, которую он называет «Мира». Отношения с дочерью и бывшей женой у него, мягко говоря, не самые теплые. Толчком к распаду семьи послужил несчастный случай, в результате которого Лера боится огня и прячет от досужих взглядов следы ожогов: все винят в том давнем пожаре именно отца девочки. Но даже из космоса он не обделяет ее своим вниманием, ведь «Мира» умеет подключаться к любым электронным устройствам на Земле, и, хотя это оборудование сверхсекретное, Арабов беззастенчиво им пользуется, чтобы следить за дочерью с помощью уличных камер и мобильников.

Ведущий владивостокской радиостанции, голос которого разносится над городом, предупреждает, что скоро жители станут свидетелями уникального явления — полета астероида. Бояться этого не стоит: Земле ничто не угрожает, небесное тело пройдет мимо. Разумеется, по закону жанра как раз этого и не случится, иначе о чем будут два часа фильма? Догадываются и коллеги Арабова по орбитальной станции, но предотвратить катастрофу они не в силах, и на Владивосток обрушивается даже не один астероид, а целый метеоритный дождь, причем сняты эти эпизоды не хуже, чем у какого-нибудь Роланда Эммериха (и, как и у него, полны типичных блокбастерных нарушений логики и здравого смысла). Семья Леры оказывается разбросана по разным точкам, и теперь ей надо всех найти, а заодно, конечно, спасти город от еще больших разрушений, поверить в себя и помириться с папой, который принимает во всем происходящем деятельное участие прямо с орбиты.

В фильмографии режиссера Киселева самое большое место занимают многочисленные выпуски новогодней франшизы «Елки», но и в космической теме он не новичок — в 2017 году вышел его фильм «Время первых» о полете Павла Беляева и Алексея Леонова на «Восходе-2». Несмотря на патриотический уклон, та картина явно ориентировалась на голливудские образцы жанра, поэтому в качестве большого попкорнового зрелища работала безупречно. То же можно сказать и о «Мире» — Владивосток здесь красив и глянцевит, спецэффекты отрисованы качественно, а сценарий написан по всем заветам легендарного пособия Блейка Снайдера «Спасите котика!». При просмотре вспоминается не только Эммерих; местами «Мира» почти достигает эмоциональных высот «Армагеддона» Майкла Бея, никем в этом жанре не превзойденных с 1998 года. Авторы даже передают отдельный привет поколению, помнящему первые его сеансы в кинотеатрах, озвучивая самые трогательные моменты песней Михея и Джуманджи «Туда», выпущенной всего год спустя.

Однако за всеми этими профессиональными достижениями прячется зловещая идея. Ведь чудесное спасение Леры и всего города становится возможным только потому, что у некоего засекреченного суперкомпьютера есть доступ к персональной информации граждан и возможность следить за ними 24/7. Так, Арабов в два клика выясняет все необходимое про Лериного друга Мишу (Евгений Егоров), а еще в один — подключается к его высокотехнологичному протезу руки и начинает им управлять. Поэтому, даже несмотря на неожиданно передовые для отечественного кино идеи инклюзии инвалидов и умильные сцены семейного единения, по ходу действия «Мира» все больше начинает смахивать на пугающую антиутопию в духе сериала «Черное зеркало», зачем-то выдаваемую за оптимистичное кино о спасении человечества. Впрочем, примерно как тот ведущий в начале фильма, авторы успокаивают: не надо тревожиться, конечно, Большой брат следит за нами даже через детскую радионяню, но ведь это для нашего же блага.

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