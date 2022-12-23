Крепче за баранку держись, шоферка

В прокат вышел неонуар Анны Гуттормсгард «Последний рейс» (Paradise Highway) с Жюльетт Бинош и Морганом Фрименом в главных ролях. Несмотря на избитость криминальной линии, Михаила Трофименкова фильм непонятно чем, но зацепил всерьез.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дуэт дальнобойщицы Салли (Жюльетт Бинош) и детектива Джерика (Морган Фримен) работает предсказуемо, но динамично

Фото: ZDF Enterprises Дуэт дальнобойщицы Салли (Жюльетт Бинош) и детектива Джерика (Морган Фримен) работает предсказуемо, но динамично

Фото: ZDF Enterprises

Сюжетная линия проясняется за первые же пять, ну десять минут фильма. Педофильская мафия переправляет похищенных детей из США в Канаду, предварительно выдержав их в клетках в каком-то гнусном подвале. Ради спасения брата Денниса (Фрэнк Грилло), рискующего в случае ее отказа выйти из федеральной тюрьмы ногами вперед, в эти операции втягивается дальнобойщица Салли (Бинош). Но разобравшись, во что ее втравили, Салли мобилизует свой давно впавший в летаргический сон материнский инстинкт и бросает мафии вызов ради спасения девочки Лейлы (Хала Финли). Впрочем, не только мафии, но и полиции: Лейла ухитрилась оставить за собой труп канадского извращенца с ласковой внешностью Санта-Клауса.

Распознав, о чем речь, зритель не может не испытать желания, зевнув, прервать просмотр. Как ни ужасны сами по себе темы педофилии, инцеста, детских травм и прочего домашнего насилия, они настолько банализированы, растиражированы современным кинематографом, что впору говорить о спекуляции на трагедиях в промышленном масштабе.

Столь же на первый взгляд типизированы, столь же знакомы главные герои. Салли — этакий «свой парень». Что тяжеленным домкратом орудовать, что на грудь принять, если, конечно, в виски не подмешают какую-нибудь гадость, ей хоть бы хны. Отцовский обрез дробовика и бейсбольная бита всегда под рукой. Ее домом давно стала кабина трака. Что было в ее прошлой жизни, она сама вряд ли помнит. А о будущей жизни едва ли задумывается: одна сплошная дорога в никуда.

Идущий по следам Салли и Лейлы детектив Джерик, великолепно сыгранный восьмидесятипятилетним Морганом Фрименом,— тоже, в общем, знакомый по множеству книг и фильмов тип мудрого и разочарованного полевого охотника на злодеев старой школы. Его уютные кремовая шляпа и зеленая рубашка — вызов лощеной элегантности молодого напарника из ФБР. В торжество добродетели и триумф закона он, давным-давно разочарованный в системе правопорядка, не верит категорически. Единственное, что он может,— это минимизировать убытки в одном отдельно взятом криминальном расследовании. Типа афроамериканский брат героев Клинта Иствуда.

В общем, видали мы таких копов на американском экране, и не раз. Можно даже угадать заранее, где и какую улику Джерик обнаружит. Точно так же угадываешь на раз, что Салли не следует останавливаться на гигантской парковке, посчитав сам ее размер — дескать, даже сутенеры, подвозящие дальнобойщикам девушек, не знают всех ее закоулков — гарантией безопасности.

Почему же «Последний рейс» все-таки затягивает и не отпускает до самого конца?

Не в последнюю очередь, наверное, фильм обязан своей привлекательностью Лейле. Будучи жертвой педофилов, она должна бы, по жанровой логике, оказаться не субъектом, а объектом действия, не спасать, а спасаться. Но покричит, побьется в судорогах и пострадает она только совсем чуть-чуть, в самом начале фильма. А дальше возьмет львиную долю действия на себя.

И меткость стрельбы из дробовика метров этак с пятнадцати да наповал продемонстрирует. И бейсбольную биту использует в критический момент по назначению. И даже возьмет на себя руководство Салли, вусмерть упоенной, за рулем трака. Невольно вспоминается в этом эпизоде мальчик из культового фильма Александра Вульфовича и Никиты Курихина по рассказу Джеймса Олдриджа «Последний дюйм» (1957). Помните: мальчишка волок искусанного акулами папу-летчика в кабину самолета, который затем и пилотировал под отцовским руководством.

Есть в фильме еще один — на сей раз коллективный — неотразимый герой. Это банда, семья, мафия, называйте как угодно, дальнобойщиц — именно дальнобойщиц, а не дальнобойщиков,— приходящая на выручку Салли в самых роковых финальных обстоятельствах. Удивительно, что это, судя по всему, не сценарный извив, а отражение американской реальности. И значит, по хайвеям колесит не меньше крутых и бесприютных, солидарных друг с другом и рисковых оторв, чем их коллег мужеского пола.

И конечно, именно красота их мира, запечатленная в фильме, не дает оторваться от действия. Красота неприкаянных шоссе и случайных ночевок. Красота горящих в ночи — как рождественские елки — фар и стремных придорожных баров. Красота той самой гигантской парковки и ночного балета обитающих на ней шалав. Жить в этой красоте, конечно, ни одному нормальному человеку не хотелось бы, а полюбоваться на экране — почему бы и нет.