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Коммерсантъ FM
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Силуанов: Запад намерен минимизировать разблокировку российских активов

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что решение Минфина Бельгии о разблокировке части замороженных активов российских инвесторов приняты под давлением судебных исков. При этом господин Силуанов отметил, что разблокировка иностранных активов с российской стороны возможна при условии, что западные страны будут готовы вести диалог.

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Комментируя решение Минфина Бельгии о выдаче разрешения на разблокировку активов, замороженных в депозитарии Euroclear, министр сказал: «Бельгийская сторона делает сейчас это так, чтобы минимизировать решение вопросов по замороженным активам. Видно, что делается это без особого желания» (цитата по «Интерфаксу»).

Министр подчеркнул, что для решения вопросов, связанных с разблокировкой российских государственных активов в обмен на разморозку активов западных компаний, необходимо обоюдное желание Запада и России. «Если западные страны готовы вести в этом направлении разговор с российскими коллегами, мы найдем способ и механизм решения о разблокировке таких активов с нашей стороны»,— добавил он.

В марте, после начала военной операции России на Украине, европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали счета Национального расчетного депозитария (НРД), из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена. По данным Банка России, сумма заблокированных ценных бумаг, принадлежащих российским резидентам, составляет около 6 трлн руб.

22 декабря Бельгия выдала лицензию НРД на осуществление операций с замороженными активами. Аналогичное решение принял Минфин Люксембурга 20 декабря.

Подробнее о шансах российских инвесторов получить заблокированные акции – в материале «Ъ FM» «НРД внес ясность».

Милена Костерева

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