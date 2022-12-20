Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин сформировал рабочую группу по вопросам мобилизации

Президент России Владимир Путин сформировал рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Группы возглавил сенатор Андрей Турчак. В группу войдут в том числе журналисты.

Среди членов состава, предложенном президентом, оказались создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, создатель Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов, заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Медведев, военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. Также в группу вошли зампредседателя Совета федерации Николай Журавлев, директора департамента «Роскосмоса» Александр Захаренко, замминистра обороны Виктор Горемыкин. Группа обязана предоставлять президенту ежемесячные отчеты.

Рабочая группа должна в том числе подготовить предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере мобилизационной подготовки, участвовать в разъяснительной работе по вопросам мобилизации, рассмотреть варианты по развитию мобилизационных мощностей и производства продукции для армии. Также в задачи группы входит анализ работы по патриотическому воспитанию молодежи.

Ранее Владимир Путин потребовал исправить ошибки, допущенные при проведении частичной мобилизации, которая проходила с 21 сентября. 28 октября было объявлено о ее завершении. Господин Путин тогда же поручил внести корректировки в строительство всех компонентов вооруженных сил с учетом опыта проведения спецоперации

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...