Путин сформировал рабочую группу по вопросам мобилизации

Президент России Владимир Путин сформировал рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Группы возглавил сенатор Андрей Турчак. В группу войдут в том числе журналисты.

Среди членов состава, предложенном президентом, оказались создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, создатель Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов, заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Медведев, военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. Также в группу вошли зампредседателя Совета федерации Николай Журавлев, директора департамента «Роскосмоса» Александр Захаренко, замминистра обороны Виктор Горемыкин. Группа обязана предоставлять президенту ежемесячные отчеты.

Рабочая группа должна в том числе подготовить предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере мобилизационной подготовки, участвовать в разъяснительной работе по вопросам мобилизации, рассмотреть варианты по развитию мобилизационных мощностей и производства продукции для армии. Также в задачи группы входит анализ работы по патриотическому воспитанию молодежи.

Ранее Владимир Путин потребовал исправить ошибки, допущенные при проведении частичной мобилизации, которая проходила с 21 сентября. 28 октября было объявлено о ее завершении. Господин Путин тогда же поручил внести корректировки в строительство всех компонентов вооруженных сил с учетом опыта проведения спецоперации

Лусине Баласян