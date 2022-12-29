Шойгу попросил парламентариев о помощи и поддержке в вопросах мобилизации и спецоперации

В ходе первого заседания парламентской координационной рабочей группы по вопросам мобилизации и СВО министр обороны Сергей Шойгу заявил, что работа нового консультационного органа должна происходить планово и «не на один день». По мнению министра, мобилизация и боевые действия на Украине касаются «всех и каждого», из-за чего парламентарии также должны быть вовлечены в данные процессы.

«Каждый депутат и каждый сенатор представляет определенный регион, определенную партию. А спецоперация и мобилизация касается всех и каждого, каждый субъект и каждый населенный пункт. И здесь, конечно, нам нужна помощь и поддержка сенаторов и депутатов»,— прокомментировал министр создание парламентской группы (пресс-релиз есть у «Ъ»).

Также министр отметил, что во время прошедшей мобилизации были многочисленные трудности, однако их удалось решить. «Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать»,— сказал господин Шойгу.

20 декабря президент России Владимир Путин выпустил распоряжение о создании рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты участников специальной военной операции. Ее возглавил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Подробнее о парламентской группе — в материале «Ъ» «Инструмент разобрали на подгруппы».

Андрей Сапожников