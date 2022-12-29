Над Брянской областью сбиты беспилотники

Губернатор приграничной с Украиной Брянской области Александр Богомаз сообщил о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Клинцовского района. Разрушений и пострадавших нет. По словам главы региона, система ПВО сбила беспилотные летательные средства.

Также сегодня, 29 декабря, система ПВО сработала над Белгородской областью. Там один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский—Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую сразу же потушили. Пострадавших нет.

За время проведения специальной военной операции на Украине в соседних с ней регионах России власти сообщают о регулярных обстрелах. В Брянской области ранее ФСБ отчиталась о ликвидации диверсионной группы.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж