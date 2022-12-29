Над Белгородом сработала ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Пострадавших нет.

«Известно, что один из фрагментов упал на развязку автодороги Комсомольский—Майский. Произошло возгорание сухой травы, которую уже потушили наши спасатели»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Последний раз белгородские власти сообщали о работе ПВО над регионом 18 декабря. Тогда из-за обстрела восемь человек получили ранения, один погиб.

Подробнее о ситуации в Белгородской области — в материале «Ъ» «Белгородцев позвали в укрытия».