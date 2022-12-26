ФСБ сообщила о ликвидации на границе в Брянской области украинских диверсантов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила, что вчера, 25 декабря, в Брянской области была совершена попытка прорыва через границу. Убиты четыре диверсанта. Как отмечает спецслужба, с собой у них были немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и четыре бомбы весом 40 кг в тротиловом эквиваленте, а также приборы связи и навигации.

«ФСБ России на государственной границе РФ ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа. В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины»,— говорится в сообщении ЦОС ФСБ (цитата по ТАСС).

ФСБ регулярно сообщает о задержании украинцев, которые задействованы в преступной деятельности. 28 ноября стало известно о задержании в Мелитополе трех граждан Украины, работающих на украинские спецслужбы. 12 октября ФСБ предотвратила диверсионно-террористический акт на одном из транспортно-логистических терминалов Брянска. Как сообщали в ФСБ, подготовкой теракта занимались украинские спецслужбы.

Ранее сегодня, 26 декабря, российская спецслужба также сообщила о пресечении деятельности сторонников «Исламского государства»(запрещенная в РФ террористическая организация), которая переправляла боевиков в Сирию и на Украину.

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Лусине Баласян