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Коммерсантъ FM
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Множество металлических изделий

Небольшой рост выпуска в ВПК компенсирует неуверенный промышленный спад в остальном

Ноябрьские данные Росстата о промышленном производстве, показавшем ту же динамику, что и месяц назад — медленный рост,— у промышленности появился небольшой шанс закрыть год, компенсировав падение выпуска в гражданских отраслях ростом в ВПК, примерно на уровне 2021 года. Ноябрьские оценки по ВВП позволяют говорить о его относительно низком годовом спаде. В Минэкономики говорят об успешном продолжении структурной перестройки промышленности — впрочем, сам по себе процесс в ближайшие месяцы вряд ли будет выглядеть позитивно и стабильно.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Последние в 2022 году макроэкономические данные приходятся на ноябрь, что не позволяет уверенно предполагать что-либо о статистических итогах года: декабрь в силу бюджетного устройства и особенностей управленческой культуры в РФ — решающий для годовых показателей месяц, и позитивные в любом аспекте ноябрьские данные легко могут быть перекрыты результатами декабря. Вчера Росстат опубликовал ноябрьские сводки промпроизводства и соцпоказателей (см. материалы на этой же странице) в РФ, которая хорошо иллюстрирует эту особенность статистики, но большинство комментариев к этим данным были крайне осторожными.

Промышленные данные, отмечают авторы Telegram-канала MMI, «заметно лучше» ожиданий. Росстат демонстрирует рост в промышленном выпуске на 1,6% (номинально) в сравнении с октябрем и с очисткой от сезонности — рост на 0,7%, как и в прошлом месяце. В измерении год к году это, в методологии Росстата, падение выпуска на 1,8%, в силу чего за 11 месяцев 2022 года в сравнении с 11 месяцами 2021 года промпроизводство снизилось на символические 0,1%. Первичные данные Росстата по своим методикам переоценивают в Минэкономики (там в основном говорят об «околонулевой» динамике индекса промпроизводства в ноябре) и в ЦМАКП (рост к октябрю с очищенной сезонностью —0,5%, падение индекса в январе—ноябре 2022 года к данным 2021 года — 3,3%). Принципиально оценки не расходятся — сильные декабрьские данные могут привести к нулевому падению промпроизводства в 2022 году, слабые — к очень умеренному спаду в промышленности в пределах 2%.

Отметим, что схожая картина и с оценкой ВВП России за 2022 год. Минэкономики — единственная структура в России, оценивающая его помесячно. Оценка ведомством падения ВВП «год к году» в ноябре — 4% после спада в том же измерении на 4,5% в октябре. Со снятой сезонностью, как и месяцем ранее, ВВП в ноябре показал рост на 0,2% к предыдущему месяцу. Как и в случае с промпроизводством, последний месяц (официальные данные по которому будут в конце января — начале февраля 2023 года) может изменить «картину» (но не экономическое содержание): за 11 месяцев 2022 года ВВП, по оценке Минэкономики, снизился на 2,1%, в зависимости от декабрьских цифр годовое падение может быть и заметно меньше 2%, представимо падение и на 3%. Впрочем, это в любом случае меньше, чем прогнозы падения середины лета (от 7% до 10% ВВП) — в основном из-за существенного роста денежного экспорта при обвале импорта, конструкция санкций, введенных крупными юрисдикциями против РФ после начала военной операции на Украине, способствовала по крайней мере в начале умеренному — и, видимо, более длительному снижению ВВП и потенциала экономического роста, хотя декларировались при их введении другие цели и сценарии.

Опубликованные Росстатом данные индексов предпринимательской уверенности также очень неуверенны (в отличие от приведенных в той же сводке оценок этого показателя для стран ЕС — они однозначно плохи, кроме оценок для Германии и Нидерландов, где они лучше по ноябрю, чем в РФ). Формально предпринимательская уверенность и в добыче, и в обработке вернулись к балансу нейтральности средних оценок. Однако в обработке настроения хуже, хотя в этом секторе ожидания будущего выпуска в следующие три месяца по-прежнему высоки.

Структурная перестройка промышленности, о которой там много говорят в Минэкономики и ЦБ, при этом с очевидностью продолжается — но пока мягкость ее влияния на промпроизводство и ВВП определяется новым спросом со стороны армии. Так, практически все комментаторы, не исключая Минэкономики, отмечают продолжение падения выпуска в «гражданских» отраслях, ориентированных на внутренний спрос (например, в ЦМАКП предполагают новый спад в производстве стройматериалов, в автопроме, деревообработке — при стабильности в экспортном химпроме и росте в секторе энергоресурсов — нефти, газа и угля), при росте выпуска в производстве «металлоизделий» (рост на 15,9% в ноябре год к году) и «прочих транспортных средств и оборудования» (16,5%). За последними терминами в российской статистике часто скрывается продукция ВПК. Аналогичную картину дает обзор ЦМАКП — в индексах центра не учитывается в ряде случаев продукция оборонного комплекса, поэтому оценки ЦМАКП часто выглядят пессимистичнее, чем у Росстата.

Отметим, что под «структурной перестройкой промышленности» в Минэкономики вряд ли подразумевают именно этот эффект — по крайней мере, пока неизвестно о реализованных новых проектах в ВПК, речь в «перестройке» не идет об ожидаемой временной частичной милитаризации промышленности, а скорее о ее большей загрузке на существующих мощностях.

Дмитрий Бутрин

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