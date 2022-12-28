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Коммерсантъ FM
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Россия сократила добычу газа за 11 месяцев на 13,3% год к году

По итогам 11 месяцев добыча газа в РФ по сравнению с январем-ноябрем 2021 года уменьшилась на 13,3%. Это показатель составил 522 млрд куб. м, следует из данных Росстата. Производство СПГ увеличили на 9,5% — до 29,7 млн т, нефти — на 2,2% до 488 млн т.

В ноябре добыча газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 16,5%, показатель составил 48,1 млрд куб. м. Однако газа произвели на 5,2% больше, чем в октябре текущего года.

Несмотря на рост добычи СПГ за 11 месяцев 2022 года, в ноябре она сократилась на 0,7% — до 2,8 млн т. Уровень произведенной нефти в ноябре осталось таким же как и в ноябре 2021 года — 44,6 млн т.

Ранее сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что объем добычи газа компанией составит 412,6 млрд куб. м по итогам года. При этом ранее в «Газпроме» сообщали. что «Газпроме» также сообщали, что с января по декабрь добыча газа упала на 19,6% в годовом выражении.

23 декабря вице-премьер Александр Новак объявлял, что добыча газа в 2022 году снизится на 18–20%. Однако 26 декабря господин Новак улучшил прогнозы: газа произведут на 12% меньше, чем в прошлом году, а производство СПГ увеличится на 8,7%. В «Газпроме» сегодня оценили уровень добычи газа за 2022 год в 412,6 млрд куб. м., из которых 100,9 млрд куб. м экспортируют в дальнее зарубежье. Александр Новак сообщал, что после мер, введенных Россией в ответ на нефтяной потолок цен, РФ может сократить добычу нефти на 5–7%, 500–700 тыс. баррелей в сутки.

Как Россия будет торговать топливом в условиях потолка цен — в материале «Ъ» «Потолок им не указ».

Полина Собакина

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