Новак: экспорт российского газа в 2022 году снизится примерно на четверть

По итогам 2022 года Россия снизит экспорт газа примерно на четверть, добыча уменьшится на 12%. Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-премьер Александр Новак. В 2021 году добыча газа в России росла на 10%, экспорт — на 3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Новак утверждает, что в этом году добыча и экспорт газа «вынужденно упадут». «Добыча газа по итогам года будет на 12% меньше, чем в 2021 году, а экспорт снизится примерно на четверть. Это связано в первую очередь с остановкой работы экспортной инфраструктуры»,— рассказал он.

Вице-премьер добавил, что производство и экспорт сжиженного природного газа вырастут более чем на 8,7%.

На прошлой неделе Александр Новак говорил, что Россия в этом году сократит добычу газа на 18–20%, до 671 млрд куб. м. Планируется, что из этих объемов на внутренний рынок направят 470 млрд куб. м. В «Газпроме» сообщали, что с января по декабрь было добыто 394,1 млрд куб. м газа, на 19,6% меньше, чем годом ранее.

О ситуации на рынке читайте в материале «Ъ FM» «Россия сделала ход "Газпромом"».

Лаура Кеффер