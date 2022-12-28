Мосгордума поправилась к Новому году

Московская городская дума (МГД) на своем последнем в 2022 году заседании в среду приняла большой пакет поправок к уставу города и 29 столичным законам. Законопроект, призванный привести устав в соответствие с федеральным законодательством, внесли и поддержали сразу 30 депутатов от «Единой России» (ЕР), КПРФ, «Справедливой России — За правду» (СРЗП) и промэрского объединения «Моя Москва». Тем не менее отдельные оппозиционеры поправки раскритиковали, а «Яблоко» предложило вместо них свои, но для их одобрения не хватило голосов.
Претензии отдельных оппозиционеров не помешали Мосгордуме под руководством Алексея Шапошникова (на фото) привести столичные законы в соответствие с федеральным
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
На открытие предновогоднего заседания МГД депутаты явно не спешили: к его началу зал был полупустой, и на кнопки при регистрации нажал лишь 21 из 45 избранников. На призыв спикера Алексея Шапошникова поторопиться с регистрацией откликнулись еще несколько коллег, что позволило наконец собрать необходимый кворум.
Главным вопросом повестки стали поправки к 16 статьям устава Москвы. Этот проект был внесен 19 декабря 30 депутатами от почти всех фракций (кроме «Яблока»), как пояснил их редактор Александр Семенников (ЕР), для приведения устава в соответствие с новым федеральным законом о публичной власти. Аналогичные изменения в тот же день внесли еще в 29 московских законов.
Ранее представитель прокуратуры Ирина Залужная отмечала, что поправки нужно принять до 1 января, иначе в законах возникнут разночтения. В итоге депутаты голосовали за изменения сразу «в целом», а не в нескольких чтениях.
Помимо чисто технических правок проект, в частности, предусматривает лишение МГД права голосовать за отзыв мэра (депутаты им ни разу так и не воспользовались) и запрет самому градоначальнику владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. При этом изменения в устав одобрили не только руководители практически всех фракций, но и профильная комиссия МГД в полном составе.
Тем не менее на пленарном заседании несколько оппозиционеров все же покритиковали отдельные положения законопроекта. Так, Елена Шувалова (исключена из фракции КПРФ) возмутилась тем, что МГД потеряла звание «высшего» и «единственного законодательного и представительного» органа власти Москвы, став лишь «представительным и единственным законодательным» органом. Эту поправку она назвала «соизмеримой с расстрелом Дома советов в 1993 году». Свои собственные формулировки госпожа Шувалова внесла в виде поправок к проекту, но их отклонили из-за недостатка голосов.
«Яблочник» Максим Круглов и эсер Михаил Тимонов раскритиковали сам закон о публичной власти и поправки к Конституции, в развитие которых он был принят.
Господин Круглов назвал ранее принятые нормы «кошмарными» и отметил, что ему «очень жаль», что устав Москвы приходится приводить в соответствие с ними.
Кстати, «яблочник» еще весной вносил собственные поправки, предложив обязать мэра, членов его правительства и руководителей органов местного самоуправления ежегодно отчитываться перед МГД о своей работе. Этот проект тоже вынесли на обсуждение 28 декабря, но думское большинство его ожидаемо отклонило, сославшись в том числе и на то, что «не готово слушать отчеты 146 глав столичных районов».
Вопросы к проекту имели и почти все присутствующие в зале коммунисты, хотя лидер их фракции Николай Зубрилин поправки поддержал. Например, Евгений Ступин (чуть было не исключенный из КПРФ за поддержку внесенного в реестр иностранных агентов и осужденного за фейки об армии оппозиционера Ильи Яшина) посетовал, что в проекте нет запрета на владение заграничной недвижимостью для мэра, а исключенного из КПРФ Дмитрия Локтева возмутила поправка о запрете на отзыв мэра. Господин Семенников на это ответил, что норма о заграничной недвижимости не может быть принята на уровне Москвы, поскольку отсутствует в федеральном законодательстве, а по поводу отзыва мэра лишь напомнил, что это положение не действует еще с весны и обсуждать его бессмысленно.
Черту под спорами подвела Инна Святенко (ЕР), назвав дискуссию «несущественной». В итоге изменения в устав поддержали 35 депутатов, шесть голосовали против и четверо воздержались. Чуть меньшую поддержку получили поправки к 29 городским законам: 29 депутатов голосовали за, 12 воздержались и один выступил против.
К концу заседания депутаты начали расходиться, поэтому обсуждение законопроекта Дарьи Бесединой («Яблоко») о денежных компенсациях для депутатов, не использующих служебные автомобили, по сути, потеряло смысл из-за отсутствия кворума (14 голосов «за», три «против» и двое воздержались).
При той же аудитории оппозиционеры зачитали несколько запросов в разные городские ведомства. Например, Михаил Тимонов спросил правительство Москвы о правовых основаниях обязательного посещения в школах и колледжах «Разговоров о важном» (еженедельные классные часы по политическим вопросам). Выслушав все запросы, спикер Шапошников закрыл заседание и объявил перерыв до 13 января 2023 года.