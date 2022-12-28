Мосгордума поправилась к Новому году

Московская городская дума (МГД) на своем последнем в 2022 году заседании в среду приняла большой пакет поправок к уставу города и 29 столичным законам. Законопроект, призванный привести устав в соответствие с федеральным законодательством, внесли и поддержали сразу 30 депутатов от «Единой России» (ЕР), КПРФ, «Справедливой России — За правду» (СРЗП) и промэрского объединения «Моя Москва». Тем не менее отдельные оппозиционеры поправки раскритиковали, а «Яблоко» предложило вместо них свои, но для их одобрения не хватило голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Претензии отдельных оппозиционеров не помешали Мосгордуме под руководством Алексея Шапошникова (на фото) привести столичные законы в соответствие с федеральным

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Претензии отдельных оппозиционеров не помешали Мосгордуме под руководством Алексея Шапошникова (на фото) привести столичные законы в соответствие с федеральным

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На открытие предновогоднего заседания МГД депутаты явно не спешили: к его началу зал был полупустой, и на кнопки при регистрации нажал лишь 21 из 45 избранников. На призыв спикера Алексея Шапошникова поторопиться с регистрацией откликнулись еще несколько коллег, что позволило наконец собрать необходимый кворум.

Главным вопросом повестки стали поправки к 16 статьям устава Москвы. Этот проект был внесен 19 декабря 30 депутатами от почти всех фракций (кроме «Яблока»), как пояснил их редактор Александр Семенников (ЕР), для приведения устава в соответствие с новым федеральным законом о публичной власти. Аналогичные изменения в тот же день внесли еще в 29 московских законов.

Ранее представитель прокуратуры Ирина Залужная отмечала, что поправки нужно принять до 1 января, иначе в законах возникнут разночтения. В итоге депутаты голосовали за изменения сразу «в целом», а не в нескольких чтениях.

Помимо чисто технических правок проект, в частности, предусматривает лишение МГД права голосовать за отзыв мэра (депутаты им ни разу так и не воспользовались) и запрет самому градоначальнику владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. При этом изменения в устав одобрили не только руководители практически всех фракций, но и профильная комиссия МГД в полном составе.

Тем не менее на пленарном заседании несколько оппозиционеров все же покритиковали отдельные положения законопроекта. Так, Елена Шувалова (исключена из фракции КПРФ) возмутилась тем, что МГД потеряла звание «высшего» и «единственного законодательного и представительного» органа власти Москвы, став лишь «представительным и единственным законодательным» органом. Эту поправку она назвала «соизмеримой с расстрелом Дома советов в 1993 году». Свои собственные формулировки госпожа Шувалова внесла в виде поправок к проекту, но их отклонили из-за недостатка голосов.

«Яблочник» Максим Круглов и эсер Михаил Тимонов раскритиковали сам закон о публичной власти и поправки к Конституции, в развитие которых он был принят.

Господин Круглов назвал ранее принятые нормы «кошмарными» и отметил, что ему «очень жаль», что устав Москвы приходится приводить в соответствие с ними.

Кстати, «яблочник» еще весной вносил собственные поправки, предложив обязать мэра, членов его правительства и руководителей органов местного самоуправления ежегодно отчитываться перед МГД о своей работе. Этот проект тоже вынесли на обсуждение 28 декабря, но думское большинство его ожидаемо отклонило, сославшись в том числе и на то, что «не готово слушать отчеты 146 глав столичных районов».

Вопросы к проекту имели и почти все присутствующие в зале коммунисты, хотя лидер их фракции Николай Зубрилин поправки поддержал. Например, Евгений Ступин (чуть было не исключенный из КПРФ за поддержку внесенного в реестр иностранных агентов и осужденного за фейки об армии оппозиционера Ильи Яшина) посетовал, что в проекте нет запрета на владение заграничной недвижимостью для мэра, а исключенного из КПРФ Дмитрия Локтева возмутила поправка о запрете на отзыв мэра. Господин Семенников на это ответил, что норма о заграничной недвижимости не может быть принята на уровне Москвы, поскольку отсутствует в федеральном законодательстве, а по поводу отзыва мэра лишь напомнил, что это положение не действует еще с весны и обсуждать его бессмысленно.

Черту под спорами подвела Инна Святенко (ЕР), назвав дискуссию «несущественной». В итоге изменения в устав поддержали 35 депутатов, шесть голосовали против и четверо воздержались. Чуть меньшую поддержку получили поправки к 29 городским законам: 29 депутатов голосовали за, 12 воздержались и один выступил против.

К концу заседания депутаты начали расходиться, поэтому обсуждение законопроекта Дарьи Бесединой («Яблоко») о денежных компенсациях для депутатов, не использующих служебные автомобили, по сути, потеряло смысл из-за отсутствия кворума (14 голосов «за», три «против» и двое воздержались).

При той же аудитории оппозиционеры зачитали несколько запросов в разные городские ведомства. Например, Михаил Тимонов спросил правительство Москвы о правовых основаниях обязательного посещения в школах и колледжах «Разговоров о важном» (еженедельные классные часы по политическим вопросам). Выслушав все запросы, спикер Шапошников закрыл заседание и объявил перерыв до 13 января 2023 года.

Кира Хейфец