Прекрасная Москва будущего

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Московской городской думы. Его доклад об итогах года, как и два предыдущих, прозвучал в онлайн-формате. Господин Собянин уделил внимание помощи мобилизованным москвичам, строительству и благоустройству не только в Москве, но и в городах-побратимах в Донбассе. Почти все возникающие у депутатов вопросы мэр обещал решить посредством преображения столицы, которое, по его словам, будет только нарастать, несмотря на «сложные времена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин уверен, что московские строители справятся с амбициозными планами мэрии по развитию столицы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Собянин уверен, что московские строители справятся с амбициозными планами мэрии по развитию столицы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Свой отчет о работе в 2022 году Сергей Собянин начал со специальной военной операции, сразу же отметив, что столица оказывает помощь как семьям мобилизованных москвичей, так и городам-побратимам в ЛНР и ДНР, восстанавливать которые в следующем году поможет столичный бюджет. Мэр также напомнил про «беспрецедентные санкции», которые московские бизнес и производство не только достойно выдержали, но и смогли нарастить мощности, придвинувшись к обеспечению «технологического суверенитета». Бюджет, по его словам, тоже «выдержал удар»: объем финансирования ключевых направлений не снизился, а социальная поддержка даже возросла.

Большой блок в выступлении градоначальника был посвящен его любимой теме строительства.

Господин Собянин высказал грандиозные планы: реорганизовать 25% территории столицы и до 2025 года построить вдвое больше жилья, чем было введено до сих пор.

Сейчас, добавил он, определяется облик Москвы на ближайший век и в нем важную роль играет транспортная инфраструктура. В частности, Сергей Собянин пообещал, что в 2023 году будет открыт новый вид транспорта: перевозки по Москве-реке на судах на электрической тяге. Кроме того, мэр заверил, что столица непременно совершит рывок в развитии медицины, образования и благоустройства и уже сейчас активно движется в этом направлении, завершая длительные и крупные проекты. Любые испытания по силам москвичам, и сам он в москвичей верит, резюмировал господин Собянин.

Выслушав отчет, депутаты перешли к вопросам от фракций. «Единая Россия» ожидаемо спросила про помощь мобилизованным, и мэр охотно сообщил, что столичные власти предоставляют призванным на службу москвичам и их родственникам все необходимое: от льгот и выплат до оказания психологической помощи. А на вопрос о перспективах развития промышленности Сергей Собянин ответил, что эта отрасль находится в прямой зависимости от развития самого города.

Коммунисты спросили, когда москвичам вернут очные публичные слушания по важным городским вопросам, поскольку сейчас их мнение «игнорируется». Градоначальник с этим не согласился, заявив, что горожане эффективно обсуждают городские вопросы с помощью электронной системы голосования «Активный гражданин», а очные собрания «с давкой и криками, которые иной раз доходили до мордобоя», только «мешают нормальному обсуждению» и снижают число участников народных референдумов.

КПРФ также пожаловалась на то, что власти Москвы, реализуя крупные инфраструктурные проекты, не составляют планы долгосрочных строительных работ, которые позволили бы избежать многих казусов и неудобств, и не согласовывают их с депутатами.

Однако и эту проблему мэр не признал: грандиозные стройки, которые ведутся в столице, на его взгляд, всегда несут с собой хотя и значительные, но временные неудобства. Само же строительство всегда идет в строгом соответствии с планом, заверил коммунистов господин Собянин.

Промэрское объединение «Моя Москва» интересовалось помощью малому бизнесу (мэр ответил, что город продолжает предоставлять ему льготы и снимать барьеры) и возможностью закрепить за застройщиками обязанность возводить социальные объекты (Сергей Собянин напомнил о системе соглашений с инвесторами, где прописаны их обязательства по строительству социальной инфраструктуры и другие «уловки», позволяющие при необходимости надавить на строителей).

«Справедливую Россию» волновали патриотическое воспитание молодежи и поддержка туризма.

Градоначальник снова свел ответ к развитию столицы в целом: если Москва будет «лучшим городом мира», то и молодежь будет патриотична, а создание удобств для горожан делает город привлекательным и для туристов.

В то же время мэр «с болью» вспомнил сокращение массовых гуляний во время пандемии и пообещал восстановить их в полном объеме, но, вероятно, не в ближайшее время. Например, во время предстоящего Нового года город отказался от массовых мероприятий, чтобы поддержать мобилизованных.

«Яблоко», продолжив тему, традиционно напомнило господину Собянину, что в Москве до сих пор запрещены публичные мероприятия, но это не касается концертов, проводимых властью. Мэр дежурно ответил, что эпидемиологическая обстановка все еще не самая благоприятная, но на своих мероприятиях, в отличие от оппозиционных, столичные власти все же могут обеспечить безопасность москвичей. Также «яблочники» предложили назначить и приурочить к Году педагога новые выплаты учителям, однако Сергей Собянин в ответ лишь рассказал об уже имеющихся у преподавателей льготах.

В итоге отчет мэра был, как обычно, принят большинством голосов: 28 депутатов его одобрили, семь проголосовали против, восемь воздержались.

Кира Хейфец