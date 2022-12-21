Прекрасная Москва будущего

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Московской городской думы. Его доклад об итогах года, как и два предыдущих, прозвучал в онлайн-формате. Господин Собянин уделил внимание помощи мобилизованным москвичам, строительству и благоустройству не только в Москве, но и в городах-побратимах в Донбассе. Почти все возникающие у депутатов вопросы мэр обещал решить посредством преображения столицы, которое, по его словам, будет только нарастать, несмотря на «сложные времена».
Сергей Собянин уверен, что московские строители справятся с амбициозными планами мэрии по развитию столицы
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Свой отчет о работе в 2022 году Сергей Собянин начал со специальной военной операции, сразу же отметив, что столица оказывает помощь как семьям мобилизованных москвичей, так и городам-побратимам в ЛНР и ДНР, восстанавливать которые в следующем году поможет столичный бюджет. Мэр также напомнил про «беспрецедентные санкции», которые московские бизнес и производство не только достойно выдержали, но и смогли нарастить мощности, придвинувшись к обеспечению «технологического суверенитета». Бюджет, по его словам, тоже «выдержал удар»: объем финансирования ключевых направлений не снизился, а социальная поддержка даже возросла.
Большой блок в выступлении градоначальника был посвящен его любимой теме строительства.
Господин Собянин высказал грандиозные планы: реорганизовать 25% территории столицы и до 2025 года построить вдвое больше жилья, чем было введено до сих пор.
Сейчас, добавил он, определяется облик Москвы на ближайший век и в нем важную роль играет транспортная инфраструктура. В частности, Сергей Собянин пообещал, что в 2023 году будет открыт новый вид транспорта: перевозки по Москве-реке на судах на электрической тяге. Кроме того, мэр заверил, что столица непременно совершит рывок в развитии медицины, образования и благоустройства и уже сейчас активно движется в этом направлении, завершая длительные и крупные проекты. Любые испытания по силам москвичам, и сам он в москвичей верит, резюмировал господин Собянин.
Выслушав отчет, депутаты перешли к вопросам от фракций. «Единая Россия» ожидаемо спросила про помощь мобилизованным, и мэр охотно сообщил, что столичные власти предоставляют призванным на службу москвичам и их родственникам все необходимое: от льгот и выплат до оказания психологической помощи. А на вопрос о перспективах развития промышленности Сергей Собянин ответил, что эта отрасль находится в прямой зависимости от развития самого города.
Коммунисты спросили, когда москвичам вернут очные публичные слушания по важным городским вопросам, поскольку сейчас их мнение «игнорируется». Градоначальник с этим не согласился, заявив, что горожане эффективно обсуждают городские вопросы с помощью электронной системы голосования «Активный гражданин», а очные собрания «с давкой и криками, которые иной раз доходили до мордобоя», только «мешают нормальному обсуждению» и снижают число участников народных референдумов.
КПРФ также пожаловалась на то, что власти Москвы, реализуя крупные инфраструктурные проекты, не составляют планы долгосрочных строительных работ, которые позволили бы избежать многих казусов и неудобств, и не согласовывают их с депутатами.
Однако и эту проблему мэр не признал: грандиозные стройки, которые ведутся в столице, на его взгляд, всегда несут с собой хотя и значительные, но временные неудобства. Само же строительство всегда идет в строгом соответствии с планом, заверил коммунистов господин Собянин.
Промэрское объединение «Моя Москва» интересовалось помощью малому бизнесу (мэр ответил, что город продолжает предоставлять ему льготы и снимать барьеры) и возможностью закрепить за застройщиками обязанность возводить социальные объекты (Сергей Собянин напомнил о системе соглашений с инвесторами, где прописаны их обязательства по строительству социальной инфраструктуры и другие «уловки», позволяющие при необходимости надавить на строителей).
«Справедливую Россию» волновали патриотическое воспитание молодежи и поддержка туризма.
Градоначальник снова свел ответ к развитию столицы в целом: если Москва будет «лучшим городом мира», то и молодежь будет патриотична, а создание удобств для горожан делает город привлекательным и для туристов.
В то же время мэр «с болью» вспомнил сокращение массовых гуляний во время пандемии и пообещал восстановить их в полном объеме, но, вероятно, не в ближайшее время. Например, во время предстоящего Нового года город отказался от массовых мероприятий, чтобы поддержать мобилизованных.
«Яблоко», продолжив тему, традиционно напомнило господину Собянину, что в Москве до сих пор запрещены публичные мероприятия, но это не касается концертов, проводимых властью. Мэр дежурно ответил, что эпидемиологическая обстановка все еще не самая благоприятная, но на своих мероприятиях, в отличие от оппозиционных, столичные власти все же могут обеспечить безопасность москвичей. Также «яблочники» предложили назначить и приурочить к Году педагога новые выплаты учителям, однако Сергей Собянин в ответ лишь рассказал об уже имеющихся у преподавателей льготах.
В итоге отчет мэра был, как обычно, принят большинством голосов: 28 депутатов его одобрили, семь проголосовали против, восемь воздержались.