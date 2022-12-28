Что происходит после ввода войск России на Украину. День 308-й

Банки реструктуризировали 155 тыс. кредитов мобилизованных и их родственников на 58,8 млрд руб., сообщили в Центробанке. IKEA нацелена до конца года прийти к соглашению с покупателем или покупателями российского бизнеса, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Голиков предложил запретить сбежавшим от мобилизации россиянам работать чиновниками и депутатами. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:46. ВСУ могут пойти на штурм города Кременная в ЛНР сразу с трех направлений — северо-запада, запада и юго-запада, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

9:24. Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в интервью РБК сообщил, что на данный момент 13 из 357 самолетов авиакомпании арестовано за рубежом из-за международных санкций, большая часть — во время техобслуживания или полетов за рубеж.

9:15. Тайвань и Южная Корея заменили Россию и Украину в числе основных поставщиков готовой стали в Евросоюз, рассказали «РИА Новости» в европейской ассоциации стали Eurofer.

9:08. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что российско-украинский конфликт завершится переговорами. Отвечая на вопрос о возможном участии в урегулировании, она сказала, что такого «вопроса не ставится».

8:59. Microsoft вернула возможность скачивать Windows в России, пишут «Известия».

8:58. Есть предпосылки для того, что в начале 2023 года экономическая динамика в России может серьезно ускориться, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. Он утверждает, что это связано с нереализованным потенциалом денежной массы.

8:47. Минюст РФ зарегистрировал отделение «Единой России» в ДНР. Председателем отделения избран руководитель администрации главы республики Алексей Никоноров.