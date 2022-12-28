Турция зачастила с отказами

В Турции начали массово отказывать россиянам в выдаче вида на жительство. Как рассказали “Ъ FM” сами эмигранты, пока что проблема актуальна лишь для некоторых регионов страны, например, городов Измир, Мерсин и Кемер. И речь идет о так называемом туристическом ВНЖ, на который могут претендовать арендаторы недвижимости. Почему россияне стали чаще сталкиваться с отказами? И существуют ли у них альтернативные варианты легализоваться в стране? Разбиралась Лилия Галявиева.

Чтобы попасть в Турцию, россиянам не нужна виза, но предельное время нахождения в стране ограничено: максимум 90 дней в полугодие. Тем, кто хочет задержаться в республике на более продолжительный срок, нужно озаботиться получением вида на жительство. Самый простой способ его обрести — заключить годовой договор аренды и обратиться в местную миграционную службу.

Конечно, гарантий, что все пройдет гладко, нет. Некоторых россиян разворачивали, но только после изучения предъявленных ими документов. Сейчас же заявителям объявляют об отказе, даже не взглянув на бумаги, говорит Иван, пытавшийся получить ВНЖ в городе Измир: «Отказы выдают уже автоматически. Я спросил у десятка человек, которые стояли со мной в очереди на получение ВНЖ, и не одному из них не одобрили. Раньше подробно рассматривали и договор аренды, и страховку и иногда отказывали. У нас документы вообще не смотрели, просто взяли анкету, спросили о цели пребывания и тут же выписали отказ».

Некоторых собеседников “Ъ FM” прямо с порога предупреждали, что ВНЖ им после 26 декабря никто не даст. Объяснялось это некими распоряжениями сверху. Но официальных указов на этот счет власти Турции не публиковали. По одной из версий, в ближайшее время Анкара объявит об ужесточении порядка выдачи краткосрочного вида на жительство, и некоторые регионы поставили рассмотрение заявок россиян на паузу.

У директора международных программ агентства «Еврорезидент» Софьи Дефоссе-Аксютиной есть еще одно возможное объяснение происходящего: «Во многих турецких провинциях фиксируется огромный наплыв наших соотечественников, которые уже выбрали все возможные квоты. Некоторые миграционные службы предпочитают не принимать заявки, ожидая каких-то консультаций и инструкций от своего руководства на дальнейшие периоды».

Из-за всей этой бюрократии россияне рискуют потерять немало денег. Как правило, оплачивать аренду квартиры или дома нужно сразу за весь срок действия договора — то есть придется одномоментно распрощаться с несколькими сотнями тысяч рублей. И есть риски, что в случае отказа в получении ВНЖ, арендодатель возвращать ничего не станет, говорит жительница турецкого Калкана Виктория: «В договоре можно указать пункт, согласно которому при отказе в ВНЖ деньги возвращаются. По факту так происходит не всегда. И у туристов нет ни времени, ни возможности, ни связей, ни денег для того, чтобы судиться, например, с хозяином квартиры».

Хорошая новость в том, что массовые отказы пока получают только россияне, претендующие на ВНЖ на основании договора об аренде недвижимости. Существуют и другие способы обзавестись видом на жительство, например, купить в Турции дом или квартиру.

Но в свете последних событий такая инвестиция тоже выглядит рискованной, рассуждает собеседница “Ъ FM” Виктория, которую развернули в миграционной службе города Мерсина: «Нам сказали, что для получения вида на жительство в Турции мы можем приобрести недвижимость стоимостью выше $75 тыс. Мы были готовы это сделать, но возникли опасения. Вдруг на очередном рандеву нам скажут, что вчера вышел закон и ВНЖ дадут, только если недвижимость стоит больше $100 тыс., например. Поэтому сейчас мы разговариваем с казахами. Говорят, у них точно такая же история начиналась еще в 2021 году».

Те, кто не готов или не состоянии покупать недвижимость в Турции ради ВНЖ, могут попробовать легализоваться через получение образования. Например, можно записаться на языковые курсы Tomer.

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Сабина Адлейба