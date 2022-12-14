Турция включает налог на все

Отдых в Турции станет дороже: с 2023 года в стране введут налог на туристов, проживающих в гостиницах. Объектам размещения — отелям, пансионатам, кемпингам и даже туристическим деревням — придется платить за путешественников дополнительно 2%. Причем сбор будет распространяться не только на проживание, но и на еду, развлечения, пользование бассейном и другие услуги в составе системы «Все включено».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Увеличить налог турецкие власти хотели еще в апреле 2020 года, но отложили это решение из-за пандемии COVID-19. С учетом показателей инфляции в действительности расходы путешественников в 2023 году вырастут куда значительнее, рассказал корреспондент “Ъ FM” в Турции Абдурахман Камбур-оглу: «Можно предположить, что этот налог уже будет заранее включен в сумму, которую будут взимать представители туристической отрасли. С другой стороны, конечно, увеличение на 2% не сильно отразится на клиентах. Однако в 2023 году цены в целом изменятся, все подорожает, я имею в виду услуги в сфере туризма и не только.

Речь идет о том, что в стране с 1 января должен вырасти минимальный размер оплаты труда. Сейчас говорят, что он увеличится на 50%. Естественно, это спровоцирует рост цен на все.

Кроме того, изменятся тарифы на свет, газ, воду и так далее. Есть еще один фактор: курс доллара по сравнению с прошлым годом вырос более чем в два раза. И вот это все будет отражаться на стоимости проживания в отелях».

Как заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, по итогам года страна заработает на туристах свыше $35 млрд, в 2023-м республика планирует принять 60 млн путешественников. Для россиян это направление также остается одним из самых популярных. По данным сервиса Aviasales, туда отправилось порядка 20% всех граждан, которые выезжали за рубеж. Причем Турция востребована даже в зимнее время, подчеркнул директор по развитию туроператора OnlineTour.ru Игорь Блинов. Поэтому дополнительный рост проживания на 2%, по его мнению, путешественников не отпугнет:

«Цены на Турцию при текущей ситуации и высоком спросе остаются достаточно ровными, нет проседаний либо скачков. И отдых на этом направлении соответствует ожиданиям россиян. Есть варианты в любом сегменте, на любой кошелек. Кроме того, можно вспомнить путешествия в эпоху COVID-19, когда туристы были обязаны оплачивать ПЦР-тесты. Это же мало удерживало россиян от поездок за рубеж. Так и в этом случае, полагаю, что новый налог никак не скажется на спросе».

Между тем внутри Турции существует множество внутренних экономических проблем, в частности, по официальным данным, инфляция в стране превысила 80%. Это неизбежно отразится на цене туров, и сильнее всего подорожает отдых именно премиум-класса, отметила руководитель компании по индивидуальному туризму компании MAYEL Travel Майя Котляр:

«Для люксового сегмента налог в 2% от цены достаточно существенен. Скорее всего, он войдет в стоимость проживания, и туры подорожают. Кроме того, в Турции очень сильная инфляция. Но россиянам особенно деваться некуда, так что летом это направление будет востребовано. Так что, конечно, цены будут расти. Стоит добавить, что еще в пандемию в стране начали закрываться отели из массового сегмента, то есть слабые "четверки" и "пятерки", и Турция переориентировалась на премиальный сегмент. В следующем году на этом направлении ожидается какой-то небывалый турпоток из разных стран, и, естественно, цены еще увеличатся минимум на 20%».

По данным турецких властей на октябрь 2022 года, российских турпоток с начала года превысил 4,5 млн человек, что на 6% больше, чем в 2021-м.

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Владислав Викторов, Александр Рассохин, Анна Маргулис