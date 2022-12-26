Россияне стали лидерами среди иностранцев по покупке жилья в Турции

За 11 месяцев 2022 года иностранцы купили в Турции 61,74 тыс. жилых объектов. Это на 20,23% больше, чем за аналогичный период 2021-го, следует из данных турецкого бюро статистики.

Больше всего купили россияне — 13,9 тыс. лотов. В топ-5 по количеству приобретенного жилья в Турции также вошли жители Ирана (7,54 тыс. лотов), Ирака (5,89 тыс.), Германии (2,49 тыс.), Казахстана (2,43 тыс.).

Только в ноябре граждане России купили в Турции 2575 домов и квартир. Второе место в прошлом месяце заняли иранцы (510 сделок), третье — иракцы (331). На четвертой строке были украинцы (277), на пятой — немцы (224).

По данным NF Group, Турция входит в тройку стран, где чаще всего покупают жилье состоятельные россияне. Помимо нее популярностью пользуются Объединенные Арабские Эмираты и Кипр. Тем временем жители турецкой Антальи требуют запретить продажу и аренду жилья иностранцам. Они жалуются, что за два года стоимость аренды взлетела почти на 400%.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Турция перетянула покупателей».

Лаура Кеффер