«Политики здесь нет никакой»

Пожизненный приговор для бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова вынес 27 декабря Мосгорсуд. Они признаны виновными в организации двух убийств, создании преступной группировки и хищении газа на миллиарды рублей. По делу проходят еще четверо фигурантов, все они получили различные сроки тюремного заключения. Рауф Арашуков был задержан прямо в ходе заседания Совета федерации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в этом сигнал региональным элитам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Еще одно долгое и громкое дело завершено в уходящем 2022 году. Вслед за братьями Магомедовыми в места лишения свободы отправляются отец и сын Арашуковы и еще четверо их подельников.

Главные фигуранты приговорены к пожизненному заключению — событие по-своему беспрецедентное. Трудно припомнить, когда подобный приговор выносился так называемым высокопоставленным обвиняемым. Разве что привести пример бывшего главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, который в 2007 году был признан виновным в убийстве четырех человек. И, конечно, Сергей Цапок — лидер известной Кущевской банды, который, впрочем, до таких высот не поднимался — его политическая карьера ограничилась креслом депутата местного муниципального образования. И еще он был кандидатом социологических наук. Ходили слухи, и даже были соответствующие видеокадры, что сидит он с максимальным комфортом. Власти обещали это проверить и наказать виновных.

Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года прямо во время заседания Совета федерации при личном участии тогдашнего генпрокурора Юрия Чайки и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Событие широко освещалось, в том числе и по федеральным телеканалам. Впервые в российской истории прямо в парламенте происходили следственные действия.

Теоретически задержание можно было бы провести вне стен верхней палаты Федерального собрания. Господин Арашуков, судя по выражению его лица, явно не ожидал, что с ним может произойти подобное. Не скрывал он и удивления от всего происходящего.

В деле фигурируют убийства, многомиллиардные хищения, целые подносы с золотом, особняки, дворцы и многое другое, присущее шикарному образу жизни на современном этапе. Так что, с точки зрения буквы закона, здесь не должно возникать сомнений.

Были и независимые расследования, которые подтверждали: да, там есть, что найти. Собственно, главным в преступном бизнесе, по версии следствия, был отец — Рауль Арашуков — уважаемый человек, прошел трудовой путь от рядового газовика до руководителя крупного предприятия, правда, был дважды судим по экономическим статьям, но бизнес процветал, и сын, естественно, во всем этом участвовал. В материалах дела это называется преступным сообществом.

Суровый приговор можно считать сигналом региональным, да и всем других элитам, чтобы в сложное время не вздумали допускать всякую там самодеятельность. Ведь если хорошенько покопать, многое можно найти.

Скорее всего, политики здесь нет никакой. В России частенько хватают за руку любителей золотых унитазов и ручек за миллионы долларов. Почему так происходит, и как подобное допустили? Откуда берутся Цапки и Арашуковы? Почему заседают в Совете федерации и удивляются, когда их задерживают? Сложно однозначно ответить на эти вопросы.

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