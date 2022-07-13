Еврооблигациям предъявили счета

Euroclear создал для держателей российских «дефолтных» евробондов отдельные субсчета для учета доходов. По оценкам экспертов, механизм может быть применен к 20% владельцев этих выпусков. Юристы предупреждают, что пока с денежными средствами на этих счетах ничего сделать будет нельзя. Но участники рынка допускают возможность получения купонных выплат и погашений в иностранной валюте в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket / Getty Images Фото: Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Бельгийская депозитарно-клиринговая компания Euroclear открыла субсчета в долларах и евро для учета доходов держателей двух выпусков российских еврооблигаций. Соответствующий информационный бюллетень был опубликован в конце прошлой недели. Речь идет о выпусках Russia-2026 (в долларах) и Russia-2036 (в евро). В Минфине РФ и Euroclear не ответили на запрос “Ъ”.

В конце мая российский Минфин перечислил $71,56 млн и €26,5 млн соответственно за несколько дней до окончания действия лицензии OFAC, разрешающей платежи в иностранной валюте по российским суверенным бумагам. Однако до инвесторов деньги не дошли, оказавшись замороженными на счете НРД в Euroclear. По оценке независимого эксперта Андрея Бархоты, доля таких бондов среди тех, по которым применен механизм субсчетов, может составлять 10–20%.

Обычно субсчета носят дополнительный характер к основному счету, пояснил руководитель международно-правового направления адвокатского бюро K&P.Law Александр Кукуев. В данном случае, по мнению юриста, речь, скорее всего, идет о модели сохранения поступающих доходов по заблокированным на данный момент платежам. Господин Кукуев пояснил, что субсчет будет выступать временным хранилищем доходов по заблокированным операциям, а также способом отчетности по производимым операциям для бухгалтерии. «При этом любые операции (снятие, перевод) с субсчетов будут невозможными»,— добавил он.

Euroclear просто обязан действовать в интересах своих депонентов, то есть учитывать не только ценные бумаги, но и все причитающиеся по ним выплаты, где бы они ни были размещены, заметил главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев. Как отмечает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров, на нынешнем этапе «это сугубо виртуальный учет, так как нет даже технической возможности как-то переместить деньги из-за санкций».

По мнению аналитика ФГ «Финам» Алексея Ковалева, Euroclear пытается через открытие таких счетов снять с себя ответственность за то, что деньги не дошли до держателей по его вине, если дела о дефолте перейдут в судебную плоскость, ведь перечисление платежа было задержано по причинам, находящимся вне контроля эмитента.

При этом эксперты невысоко оценивают вероятность разблокировки средств на субсчетах до снятия санкций с НРД даже в судебном порядке. Господин Бархота пояснил, что это требует рассмотрения указанных долговых инструментов в качестве условных обязательств со специальным регулированием. Эксперт не ожидает разблокировки средств в рамках тех же механизмов, с помощью которых они были заморожены.

Впрочем, решение Euroclear можно трактовать и как положительный сигнал, считает господин Тунев. Аналитик пояснил, что открытие субсчетов RBK (Russia-blocked) для иностранных держателей облигаций может предполагать хотя бы минимальное взаимодействие с российской инфраструктурой в лице НРД, который заблокирован Евросоюзом. По его мнению, в будущем возможно даже получение купонных выплат в иностранной валюте.

Вместе с тем в конце июня президент РФ утвердил временный порядок выплат по суверенным евробондам (см. “Ъ” от 22 июня). Из него следует, что обязательства по еврооблигациям исполнены надлежащим образом, если они выплачены в рублях в сумме, эквивалентной их стоимости в иностранной валюте.

Расчеты должны проводиться через счета НРД, а выплаты в рублях — осуществляться как в отношении иностранных кредиторов, так и резидентов с зачислением на специальный счет типа «И». При этом, уточнил господин Тунев, позже Минфин объяснял, что РФ не станет ограничивать инвесторов в конвертации рублей в иностранную валюту и выводе средств за рубеж. Кроме того, как считает господин Александров, если появятся договоренности о взаимном обмене активами с Западом, остатки средств могут быть физически перечислены» на реальные счета.

Ксения Куликова, Анна Занина