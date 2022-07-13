Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Еврооблигациям предъявили счета

У инвесторов появился шанс получить в будущем валютные выплаты по российским бумагам

Euroclear создал для держателей российских «дефолтных» евробондов отдельные субсчета для учета доходов. По оценкам экспертов, механизм может быть применен к 20% владельцев этих выпусков. Юристы предупреждают, что пока с денежными средствами на этих счетах ничего сделать будет нельзя. Но участники рынка допускают возможность получения купонных выплат и погашений в иностранной валюте в будущем.

Фото: Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Фото: Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Бельгийская депозитарно-клиринговая компания Euroclear открыла субсчета в долларах и евро для учета доходов держателей двух выпусков российских еврооблигаций. Соответствующий информационный бюллетень был опубликован в конце прошлой недели. Речь идет о выпусках Russia-2026 (в долларах) и Russia-2036 (в евро). В Минфине РФ и Euroclear не ответили на запрос “Ъ”.

В конце мая российский Минфин перечислил $71,56 млн и €26,5 млн соответственно за несколько дней до окончания действия лицензии OFAC, разрешающей платежи в иностранной валюте по российским суверенным бумагам. Однако до инвесторов деньги не дошли, оказавшись замороженными на счете НРД в Euroclear. По оценке независимого эксперта Андрея Бархоты, доля таких бондов среди тех, по которым применен механизм субсчетов, может составлять 10–20%.

Обычно субсчета носят дополнительный характер к основному счету, пояснил руководитель международно-правового направления адвокатского бюро K&P.Law Александр Кукуев. В данном случае, по мнению юриста, речь, скорее всего, идет о модели сохранения поступающих доходов по заблокированным на данный момент платежам. Господин Кукуев пояснил, что субсчет будет выступать временным хранилищем доходов по заблокированным операциям, а также способом отчетности по производимым операциям для бухгалтерии. «При этом любые операции (снятие, перевод) с субсчетов будут невозможными»,— добавил он.

Euroclear просто обязан действовать в интересах своих депонентов, то есть учитывать не только ценные бумаги, но и все причитающиеся по ним выплаты, где бы они ни были размещены, заметил главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев. Как отмечает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров, на нынешнем этапе «это сугубо виртуальный учет, так как нет даже технической возможности как-то переместить деньги из-за санкций».

По мнению аналитика ФГ «Финам» Алексея Ковалева, Euroclear пытается через открытие таких счетов снять с себя ответственность за то, что деньги не дошли до держателей по его вине, если дела о дефолте перейдут в судебную плоскость, ведь перечисление платежа было задержано по причинам, находящимся вне контроля эмитента.

При этом эксперты невысоко оценивают вероятность разблокировки средств на субсчетах до снятия санкций с НРД даже в судебном порядке. Господин Бархота пояснил, что это требует рассмотрения указанных долговых инструментов в качестве условных обязательств со специальным регулированием. Эксперт не ожидает разблокировки средств в рамках тех же механизмов, с помощью которых они были заморожены.

Впрочем, решение Euroclear можно трактовать и как положительный сигнал, считает господин Тунев. Аналитик пояснил, что открытие субсчетов RBK (Russia-blocked) для иностранных держателей облигаций может предполагать хотя бы минимальное взаимодействие с российской инфраструктурой в лице НРД, который заблокирован Евросоюзом. По его мнению, в будущем возможно даже получение купонных выплат в иностранной валюте.

Вместе с тем в конце июня президент РФ утвердил временный порядок выплат по суверенным евробондам (см. “Ъ” от 22 июня). Из него следует, что обязательства по еврооблигациям исполнены надлежащим образом, если они выплачены в рублях в сумме, эквивалентной их стоимости в иностранной валюте.

Расчеты должны проводиться через счета НРД, а выплаты в рублях — осуществляться как в отношении иностранных кредиторов, так и резидентов с зачислением на специальный счет типа «И». При этом, уточнил господин Тунев, позже Минфин объяснял, что РФ не станет ограничивать инвесторов в конвертации рублей в иностранную валюту и выводе средств за рубеж. Кроме того, как считает господин Александров, если появятся договоренности о взаимном обмене активами с Западом, остатки средств могут быть физически перечислены» на реальные счета.

Ксения Куликова, Анна Занина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...