ЦБ: перспективы возврата заблокированных за рубежом активов банков РФ крайне низкие

Банк России оценил перспективы возврата заблокированных активов российских банков. Регулятор считает, что они крайне низки, несмотря на то что их пока не конфисковали.

«Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то что с юридической точки зрения они пока не конфискованы»,— заявляет ЦБ в материале «Перспективные направления развития банковского регулирования и надзора». С одной стороны, нельзя игнорировать факт их обесценения, с другой — одномоментное создание по заблокированным активам 100% резервов представляется излишне консервативным подходом, поясняет регулятор. Требуется сбалансированное решение, которое поможет отразить риски по заблокированным активам, говорится в материале.

В результате санкций часть активов российских банков оказалась полностью заблокированной. В основном это коснулось требований к контрагентам из недружественных стран и платежей по облигациям, которые зависли в компаниях, предоставляющих финансовые услуги, Euroclear и Clearstream, напоминает ЦБ.

У ряда банков также были заблокированы средства в Национальном расчетом депозитарии после введения в отношении него санкций.

В июле Euroclear создал для держателей российских «дефолтных» евробондов отдельные субсчета для учета доходов. По оценкам экспертов, механизм может быть применен к 20% владельцев этих выпусков. Юристы предупреждали, что пока с денежными средствами на этих счетах ничего сделать будет нельзя. Сейчас управляющие компании активно переориентируют фонды еврооблигаций на внутреннюю инфраструктуру, включая в ПИФы замещающие облигации и юаневые бонды.

О блокировке иностранных ценных бумаг читайте в публикации «Ъ» «Невыездные акции».

Мария Федотова