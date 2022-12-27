Рубль в поисках баланса

Рубль тестирует новые уровни — в ближайшие недели валюта остановится на отметке выше 70 за доллар и уже не сможет укрепить свои позиции. Во всяком случае, так считают опрошенные “Ъ FM” эксперты. 27 декабря рубль вновь начал слабеть, и в итоге доллар преодолел отметку в 70. А евро дорожал до 76 руб. Это происходит на фоне заявлений властей о том, что крепкая российская валюта невыгодна экспортерам. А Минфин даже сообщил о планах возобновить валютные интервенции в следующем году. До каких уровней может дойти рубль? И что этому будет способствовать? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Происходящее на валютном рынке эксперты называют «поиском равновесного уровня». На протяжении декабря рубль постепенно терял свою силу, и под конец месяца волатильность резко выросла. На прошлой неделе доллар дорожал почти до 72,5 руб., после чего возвращался к 67 руб., а 27 декабря опять перешагнул за 70 руб. И все это на фоне завершения налогового периода. Но вместе с тем есть немало других фундаментальных факторов, которые давят на российскую валюту, говорит управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров:

«Во-первых, мы видим снижение доходов Российской Федерации от экспорта. На это в том числе повлияло эмбарго и последовавшее сокращение объемов реализации нефти, дисконт на все ключевые энергоносители — не только на нефть и газ. Параллельно с этим мы видим восстановление импорта, то есть фактически траты валюты. Это изменило торговый баланс России, соответственно, снизило курс рубля. Если говорить про доллар, мы перешли в район 70 руб.»

Все это гарантированно обеспечит рублю уровень выше 70 за доллар, говорят эксперты, что, вероятно, должно порадовать российское правительство. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что крепкий рубль отыграл свою роль в экономике, а экспортерам выгоден курс в 70-80 за доллар. И на этом фоне Минфин внезапно объявил, что уже в январе могут возобновиться валютные интервенции. Ведомство планирует закупать юань для Фонда национального благосостояния (ФНБ). В Райффайзенбанке говорят, что не закладывали эту меру в базовый прогноз на следующий год.

Тем не менее, к словам министерства стоит отнестись серьезно, отмечает главный экономист организации Станислав Мурашов: «Это словесные интервенции, тем не менее не стоит считать их лишенными каких-то реальных последствий. Власти хотят дать сигнал, что для них интереснее слабый курс. Им всегда это выгоднее, но сейчас они особенно на это настроены. Драматичного падения рубля не будет. К концу года мы ожидаем порядка 70-75. Все будет зависеть от сценария по интервенции».

Однако едва ли будущие объемы закупок юаня смогут кардинально поменять позиции рубля, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. По его словам, коридор движения российской валюты к доллару на начало следующего года будет 68-72 руб. Но об уровнях в 65 и ниже можно забыть, говорит он:

«Ситуация такова, что мы будем видеть не такой слабый рубль, какой хотелось бы властям. Рынок скорее в пользу рубля, хоть он и падает. Несмотря на то, что он ослаб, выросли основные курсы валют. Он мог бы упасть и сильнее. Если бы были открытые границы, возможность закупать больше товаров и услуг, мы бы имели совсем не такие курсы доллара и евро, как и юаня. Они были бы выше. Сейчас при прочих равных рубль остается достаточно крепким, как бы это странно ни звучало».

Впрочем, в SberCIB считают, что уже в январе курс 65 руб. за доллар вернется, потому что восстановится спрос на российскую нефть, а крупный бизнес выплатит солидные дивиденды. Для населения это было бы полезно, ведь падение рубля влечет за собой ускорение темпов роста цен. По подсчетам Центробанка, каждые 10% движения курса добавят инфляции примерно 0,5%. Но это еще неплохо, говорят эксперты. До того, как Россия закрылась от внешних рынков, валютные колебания прибавляли к росту цен сразу 1%.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".