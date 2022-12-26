Нефтяной пример заразителен

Центробанк объяснил ослабление рубля на прошлой неделе падением цен на российскую нефть. Валюта начала дешеветь в декабре и за месяц обесценилась по отношению к доллару на 17%. На прошлой неделе она преодолела отметку в 70 за доллар и 75 за евро. По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, курс продолжает колебаться в диапазоне, который наблюдался с конца мая, пишет РБК. Он также заявил, что ослабление рубля повлияет на инфляцию, но не мгновенно, а в течение 6-12 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

А что будет с национальной валютой дальше? Есть ли шансы, что нефть снова подорожает? Бывший министр экономики России Андрей Нечаев предпосылок к этому не видит: «Факторов в пользу ослабления рубля больше, чем в пользу его укрепления. Бизнес адаптируется к санкциям, и импорт начал понемногу восстанавливаться. Понятно, что делать это придется любыми способами, поскольку многие сектора российской экономики критически зависят от импорта.

С другой стороны, начали работать серьезные ограничения стран "семерки" и Еврокомиссии, поэтому ожидать благостной ситуации, которая была в середине этого года (физические объемы экспорта падали, а за счет роста цен стоимостные объемы увеличивались, было большое положительное сальдо торгового баланса), не приходится.

И Китай, и Индия, куда сейчас перенаправляются потоки российской нефти, покупают ее с дисконтом примерно в 30%. Поэтому, скорее всего, стоимостные доходы от экспорта будут снижаться, и это наряду с нарастанием импорта будет фактором ослабления рубля, который, кстати, выгоден бюджету. Финансовые власти не очень-то этому и противятся».

Скидки на российское сырье стали увеличиваться в конце ноября. Тогда западные СМИ сообщали о партиях, проданных в Азию за $48 за баррель при стоимости Brent около $80. В декабре большие дисконты сохранились. Многие эксперты связывают это с введенным 5 декабря потолком цен, который запрещает европейским компаниям страховать и обслуживать танкеры с российской нефтью. Из-за этого риски азиатских покупателей выросли, а перевозка и страховка сильно подорожали.

Впрочем, у экс-советника министра экономического развития и главного экономиста «ПФ Капитал» Евгения Надоршина есть другое объяснение этой ситуации. Он предполагает, что падение цен на нефть связано с рецессией в крупнейших регионах мира, а значит, поводов для укрепления рубля нет: «Тот факт, что вместо роста цен на Brent или другие марки нефти мы получили снижение и ее стоимости, и стоимости Urals, расширение спреда между Urals и другими эталонными сортами, скорее говорит о том, что причина не в санкциях, а в чем-то другом.

Возможно замедление экономического роста, а в ряде регионов начавшаяся рецессия, а это значит, что быстрого отскока цен на нефть может не произойти. Поскольку у нас не просто уменьшение стоимости сырья, но и физических объемов, причем значимое — как минимум на морских перевозках, — воздействие может оказаться более продолжительным, чем одна неделя.

На мой взгляд, после небольшой паузы рубль продолжит дешеветь. Велика вероятность, что начало следующего года будет характеризоваться некомфортным раскладом. Я не думаю, что это сильно повлияет на внутренние цены.

Многие поставщики, похоже, заложили себе более чем комфортные курсы по сравнению с текущими. Поэтому то, что я зову движением к 70, 80, я считаю нормализацией, поскольку это будет более адекватно отражать цены, по которым сюда попадает импорт. Так как внутренний спрос довольно слаб и есть все основания считать, что в 2023 году он продолжит сокращаться, импортеры не станут активно повышать внутреннюю стоимость».

Впрочем, 26 декабря рубль начал отыгрывать падение прошлой недели. В моменте на Мосбирже он укреплялся до показателей в 68,5 за доллар и 72,5 за евро.

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Даниил Бабкин