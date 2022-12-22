Доллар и евро теряют рубли

Валютный рынок растерял импульс, который ему придали спекулянты на фоне падения российского экспорта. Биржевой курс доллара, поднимавшийся в четверг до восьмимесячного максимума в 72,6 руб./$, завершил день на отметке ниже значения закрытия среды. Развороту курса способствовали экспортеры, которые в преддверии уплаты основных налогов начали активно продавать валюту. В ближайшие дни такие продажи могут вернуть курс доллара к уровню в 68 руб./$, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В четверг, 22 декабря, торги на Московской бирже начались очередным резким ослаблением рубля. Уже во время утренней сессии курс доллара превысил уровень 72 руб./$, а к 12:40 достиг отметки 72,63 руб./$ — максимального значения с конца апреля и на 1,64 руб. выше закрытия предыдущего дня. Впрочем, задержаться надолго на достигнутом уровне курсу не удалось, и к концу торговой сессии он откатился к уровню закрытия вторника — 68,95 руб./$, потеряв за день 2 руб. Курс евро в ходе биржевых торгов достигал максимума с 27 апреля, отметки 77,11 руб./ €, но по итогам сессии остановился на 73,55 руб./€, потеряв за день 2,05 руб.

С начала недели курс доллара вырастал более чем на 12%, что стало сильнейшим подъемом с начала июля, когда на фоне словесных интервенций чиновников о возможном возвращении к бюджетному правилу курс вырос за пять дней более чем на 23%.

Текущий подъем был вызван как фундаментальными, так и спекулятивными причинами. В декабре на фоне начала действия эмбарго на поставку российской нефти аналитики ожидают заметного сокращения профицита торгового баланса РФ за счет снижения экспорта и роста импорта. «Заметному ускорению ослабления рубля способствовали также сезонные и спекулятивные факторы, в том числе снизившиеся в глазах инвесторов риски блокировок недружественных валют после раскрытия подробностей последних пакетов санкций»,— отмечает аналитик дирекции операций на финансовых рынках банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев.

Участники рынка отмечают, что спекулятивная игра на подъем курсов иностранных валют могла быть и не такой успешной, если бы не пассивность экспортеров, которые, несмотря на начало налогового периода, придерживали валютную выручку. По оценке банка «Зенит», к 26 декабря компании должны перечислить в бюджет 1,4 трлн руб. в виде платежей по НДС, НДПИ и акцизам. «Это могла быть грамотная тактическая игра на фоне наблюдаемого высокого спроса, который позволяет получить экспортерам привлекательные уровни для продаж валюты»,— считает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

181,4 миллиарда рублей составил объем торгов американским долларом с поставкой «завтра» на Московской бирже 22 декабря

И в четверг после обновления многомесячного максимума экспортеры вышли на рынок с предложением валюты. «Вероятно, уровень в 72,5 руб./$ рассматривается экспортерами как привлекательный для конвертации валютной выручки в преддверии уплаты налогов»,— отмечает руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая. Как отмечает господин Шульгин, во второй половине дня на торгах долларом прошел рекордный за многие месяцы объем (около 33 млрд руб. за один час), после чего курс развернулся. Эффект от продажи валютной выручки могло усиливать закрытие коротких позиций спекулянтами.

По итогам дня объем торгов долларом с поставкой «завтра» превысил 181 млрд руб., что в 1,5 раза выше показателя предыдущего дня и максимальный результат с 30 мая.

Объем торгов с юанем достиг 163 млрд руб., установив новый максимум. Объем торгов евро не превысил 37 млрд руб., оказавшись ниже показателя среды.

В ближайшие дни предложение валюты со стороны экспортеров будет усиливаться, что поддержит курс российской валюты, считают аналитики. Однако на значительное укрепление они не закладываются. «Есть небольшая вероятность возврата к уровню в 68 руб./$»,— оценивает Полина Хвойницкая. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в конце года курс доллара вернется в диапазон 68–71 руб./$, но в первом квартале следующего года может снизиться до 65–70 руб./$. «В начале года сезонность текущего счета будет выступать уже в пользу рубля. Спрос на валюту для импорта и туризма упадет, а нефтяные цены в зимний период, вероятно, останутся высокими»,— отмечает господин Васильев.

Виталий Гайдаев